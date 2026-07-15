夜釣墨魚團買二送二低至$149、第3位加$88 將藍蝴蝶大橋夜景/即釣即煮墨魚｜親子好去處

每年夏天都是釣墨魚旺季，特別是暑假期間，夜釣墨魚就成為熱門的夏日活動！晚上帶孩子坐船夜釣墨魚團，一邊釣墨魚，一邊享受微涼海風，享受難得的親子時光。今日（15日）就有夜釣墨魚快閃優惠，在釣墨魚旺季有夜釣墨魚團買二送二，每人只需$149，便可以夜釣墨魚4小時，更可即釣即煮即時享用！即刻去搶快閃優惠！

親子好去處｜夜釣墨魚團買二送二 欣賞將藍蝴蝶大橋夜景

每年的4至9月「釣墨魚」旺季，而夜釣墨魚就成為熱門的夏日活動！在船上邊吹著微涼海風，邊釣墨魚，既好玩又舒服，如果可以同步欣賞香港夜景更叫人興奮！

限時快閃優惠！夜釣墨魚團買二送二（圖片來源：kkday）

今次推介的夜釣墨魚團，可選擇於尖沙咀碼頭、觀塘公眾碼頭或西貢公眾碼頭出發，如在維港上船更可沿途欣賞灣仔會展及中環一帶的夜景。夜釣墨魚專船將帶你前往釣墨魚熱點 — 將軍澳或西貢夜釣墨魚。這些海域較為安靜，特別是西貢為東邊墨魚熱點海域，船程短，夜釣時間更充裕，收獲往往特別豐富，魚獲更可即場由船家烹調，一試最新鮮的墨魚！

（圖片來源：KKday）

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集合時間及地點：

．尖沙咀碼頭（鐘樓下）：18:45 集合，19:00-22:45 出海，22:45尖沙咀碼頭解散

．觀塘公眾碼頭（近觀塘海濱公園）：19:10 集合，19:10-22:30 出海，22:30觀塘碼頭解散

（交通：觀塘港鐵站B3出口沿開源道步行10-15分鐘）

．西貢3號碼頭：18:30 集合，18:30-22:30 出海，22:30西貢碼頭解散

活動亮點：

．市區遊艇，釣墨魚及欣賞維港夜景，適合不同類型水上派對、家庭活動；

．提供釣墨魚工具，船家可替客人即場烹調所釣到的新鮮墨魚；

．船上設冷氣、保溫箱、卡啦OK、音響等；

．最多可容納50人，可於市區碼頭上船。

（圖片來源：KKday）

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費用包含：

．導遊/領隊服務費

．專用釣魚工具借用

．船家即釣即煮熟食服務

．每人免費飲用水1支

．遊艇責任第三者保險及旅遊平安保險

*不含：行程結束後回程交通及個人消費

優惠詳情：

早鳥優惠期（預訂期）：2026年7月15日10:00至7月21日23:59

出發日期：2026年7月17日至8月31日逢週五至日

*如預訂日子無法成團，服務供應商會至少出發前一天安排通知及可獲改期，不設退款

*魚獲不能保證，收穫可能因為天氣、風向、水流等影響

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