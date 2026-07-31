暑假學習｜家長常掛在口邊不是「快啲」就是「執嘢」，整理收納從來不止是執拾，在保留與捨棄之間，更是一場梳理內在的整頓。獲日本整理收納協會（Housekeeping Association）一級收納師及二級導師認證，身兼企業副總裁與三孩之母的MCM專業收納服務公司創辦人黃潔賢（Kitty Wong）指，從小學收納能培養孩子秩序、責任心和自理能力。Kitty坦言香港的孩子幸福，不少家庭有外傭照顧，做家務非必然責任，收納正好培訓自理能力。「學懂把玩具分類、用完物品放回原位，他們漸會明白自己『有責任妥善照顧物品』，責任感自然而生。」或許家長不知道，整理過程同時訓練專注力和邏輯思維，Kitty解釋：「當孩子思考積木、圖書該如何分類取捨，正是判斷和決策的練習，日後各方面也能井井有條。」

暑期學習｜暑假學收納培養自理能力 暑假整理大計兩部曲 執書包也有步驟（AI生成圖）

全為方便日後取用

要是家長打算在暑假實行孩子的整理大計，Kitty忠告是第一步要由小範圍、低難度的任務開始，例如先整理一格書櫃、一個玩具箱，或書枱上的一個角落，畢竟範圍細，孩子較容易完成及獲得成功感。「開始時家長先示範一次，例如把抽屜內的文具分成『每天用』、『偶然用』和『暫時不用』等，讓孩子明白收納不是單純把東西收藏，而是方便日後取用。」

MCM專業收納服務公司創辦人黃潔賢（Kitty Wong）（圖片來源：受訪者提供）

整理更可變成親子小任務，設定「玩具回家」或「書本歸位」的遊戲，請孩子在指定時間內完成一小部分整理。若孩子能把物品放回固定位置，或下次能迅速找到需要的書本和玩具，家長可以送上貼紙、一句讚美，或安排孩子喜歡的活動作鼓勵。Kitty強調最重要別讓孩子認定「整理收納」是苦差，要讓他感受到「我做得到」和「整理後更方便」。「只要每周逐少建立流程，孩子便會慢慢把收拾、分類和歸位內化成日常習慣。」

（圖片來源：受訪者提供）

執好書包是孩子責任

雖說工欲善其事，必先利其器，Kitty卻提醒切勿未整理就先買來一堆收納工具，因為整理過程中，可能會扔掉一些沒用的物品，現存的收納盒便足夠使用。「建議先利用家中的紙袋進行分類、收納，好處是可輕易剪裁成所需要的高度，也可在紙袋上寫字，清楚列明分類物品名稱。」至於何時該出手幫忙？Kitty認為除非超越了孩子的身體限制，如物品放得太高或太重，有機會弄傷，否則盡量讓他們自行執拾，待完成才一起檢視成果，執得好要讚賞，未完善就輕鬆討論一下。「整理收納沒有對與錯，大方向是以人為本，過程中理解孩子心態，做父母可能有更大得着。」

（圖片來源：受訪者提供）

當回歸校園，書包將是孩子每天面對的收納前線，Kitty揚言上學是孩子的責任，所以整理書包也是他們的每日duty。首先將書包內所有物件清空，再按時間表，放入所需書本、功課和文具，最後看看那天有沒有體育課，是否需要準備運動用品。「如果孩子年紀尚小，家長最初可以手把手一起執書包，一段時間後，不妨嘗試放手讓孩子自己整理，以獎勵或遊戲形式鼓勵他們，培養成為習慣。

自動自覺 讓媽媽安慰

身為專業整理收納師，Kitty不諱言從小愛整潔，就算家有三孩，家中也保持齊整，潛移默化下孩子也愛乾淨，他們小時候每天做完功課會自己執書枱，每周執拾房間讓媽媽「評分」。「有次外出公幹，女兒傳來兩張書枱的照片，before及after，當時還沒教她整理收納，但她竟然把書枱執得似模似樣，令我非常感動，更明白以身作則真的很重要。」Kitty現已有兩位孩子在外國讀書，清潔打掃完全無問題，教媽媽自豪又安慰。

（圖片來源：受訪者提供）

文：劉佩樺 圖：受訪者提供

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