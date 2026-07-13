富麗敦海洋公園酒店自助餐激減低至$100 榴槤控必試即製榴槤窩夫/雪花冰｜親子優惠

終於等到暑假，可以跟孩子大玩特玩。除了到外地旅行，去主題公園海玩是暑假「指定動作」，去玩前後可到香港富麗敦海洋公園酒店歎個自助餐，行程就更圓滿！富麗敦海洋公園酒店自助餐於今日（13日）中午12時推出激減優惠，最平$100就食到自助晚餐，除了有必食的冰鎮海鮮，更有全新限定南洋榴槤主題美食，可以大歎以當造榴槤炮製的即製榴槤窩夫、榴槤雪花冰。即睇自助餐優惠詳情與快搶連結，到時秒殺優惠！

親子優惠｜富麗敦海洋公園酒店全新仲夏熱帶自助餐大歎榴槤美食

香港富麗敦海洋公園酒店「星耀廳仲夏熱帶盛宴自助餐」除了有頂級冰鎮海鮮如雪蟹腳、蜆、凍熟蝦，更有一系列充滿亞熱帶風情的美食。喜歡南洋美食必試新加坡海南雞、娘惹仁當雞及經典班蘭蛋糕，也有以水果入饌的爵士湯、盲鰽魚配清新芒果莎莎、香烤春雞伴百香果汁，以及香氣四溢的泰式雞肉菠蘿炒飯，為味蕾帶來清新感覺。

（圖片來源：KKday）

榴槤控必食榴槤忌廉芝士手卷、榴槤雞煲及榴槤薄餅，鹹甜交織，別具風味；同場更有即製榴槤窩夫、冰涼榴槤雪花冰、巴斯克芝士蛋糕等多款榴槤甜品；小朋友也有多款自家製迷你蛋糕，為盛宴作甜蜜結尾。

（圖片來源：KKday）

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$100位歎「綠色輕怡半自助午餐」

另外亦有「綠色輕怡半自助午餐」，7月指定日期將有不同的主菜供應，可於招牌海南雞飯、蜜餞薯仔黑椒牛柳粒、喀什米爾羊肉咖哩、咖哩吉列豬扒定食、自家製香草醬薯糰中選其中一款，亦可加$90選「美國西冷牛扒配燒汁」；還配上是日餐湯，亦可於自助區全食水耕生菜吧、蔬菜條、沾醬、漬物、各式沙律醬，當然也有精選特色甜品呀！

（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜HK$100/位】星耀廳自助晚餐｜送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼

用餐時間：18:00-21:30

適用時段：7月14-16，20-23日

適用時段：7月14-17日

優惠：HK$100/位（原價HK$838/位）（已包括原價加一服務費）

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【快閃優惠｜HK$100/位】星耀廳綠色輕怡半自助午餐｜送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼

用餐時間：12:00-14:30

優惠：HK$100/位（原價HK$398/位）（已包括原價加一服務費）

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（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜+HKD$18第二位】星耀廳自助晚餐｜送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼

用餐時間：18:00-21:30

優惠：

．星期一至四HK$940/2位，平均HK$470/位（原價HK$922/位）

．星期五至日及公眾假期HK$1,040/2位，平均HK$520/位（原價HK$1,021/位）

（已包括原價加一服務費）

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【快閃優惠｜買一送一】星耀廳自助晚餐｜送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼

用餐時間：18:00-21:30

優惠：

．星期一至四HK$1,006/2位，平均HK$503/位（原價HK$922/位）

．星期五至日及公眾假期HK$1,114/2位，平均HK$557/位（原價HK$1,021/位）

（已包括原價加一服務費）

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（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜買一送一｜+HKD$199第三位】星耀廳自助晚餐｜送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼

用餐時間：18:00-21:30

優惠：

．星期一至四HK$1,206/2位，平均HK$402/位（原價HK$922/位）

．星期五至日及公眾假期HK$1,314/2位，平均HK$438/位（原價HK$1,021/位）

（已包括原價加一服務費）

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【快閃優惠｜+HK$18第二位】星耀廳自助午餐｜送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼

用餐時間：12:00-14:30

最早使用日期：2026年7月18日

優惠：星期一至五HK$718/2位，平均HK$359/位（原價HK$658/位）

星期六、日及公眾假期HK$766/2位，平均HK$383/位（原價HK$702/位）

（已包括原價加一服務費）

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【快閃優惠｜買一送一】星耀廳自助午餐｜送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼

用餐時間：12:00-14:30

最早使用日期：2026年7月18日

優惠：星期一至五HK$676/2位，平均HK$338/位（原價HK$658/位）

星期六、日及公眾假期HK$720/2位，平均HK$360/位（原價HK$702/位）

（已包括原價加一服務費）

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【快閃優惠｜買一送一｜+HKD$199第三位】星耀廳自助午餐｜送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼

用餐時間：12:00- 14:30

最早使用日期：2026年7月18日

優惠：

．星期一至五HK$918/3位，平均HK$306/位（原價HK$658/位）

．星期六、日及公眾假期HK$966/3位，平均HK$322/位（原價HK$702/位）

（已包括原價加一服務費）

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年7月13日12:00至7月19日23:59

用餐日期：2026年7月14日至8月31日

地址：香港香港仔海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店

*星耀廊蛋糕正價8折優惠碼於email憑證中顯示

*2 歲或以下嬰幼兒免費；小童為3-11歲，並需要收費，費用為正價加10%服務費，小童於當日用餐

後才收費

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