百佳FOOD PARC小店長大挑戰 英語暑期活動學理貨/收銀理財/小廚神體驗｜暑期活動2026

暑期活動2026｜暑假開始喇！不少爸媽都會為孩子安排運動、藝術、學術等暑假活動，可有想過趁這個悠長假期，讓小朋友去參加一些兒童職業體驗活動，藉此學理財、團隊合作等生活技能？超級市場旗下品牌FOOD PARC推出「暑期小店長大挑戰2026」，讓小朋友化身超市小店長，參與3大主題課程：挑戰理貨、收銀理財與小廚神體驗！即睇報名方法及暑期活動詳情，這個暑假就做小店長喇！

暑期活動2026｜百佳FOOD PARC暑期小店長大挑戰2026

百佳超級市場旗下品牌FOOD PARC推出「暑期小店長大挑戰2026」，讓小朋友化身超市小店長，透過3大主題的互動課堂，親身體驗理貨、收銀、理財及烹飪體驗等趣味任務。百佳FOOD PARC暑期小店長大挑戰設有3大主題課程，於「叻叻小店長」中，小朋友將化身「小店長」，親身體驗貨品整理和貨架布置，探索超市背後的日常運作小秘密；同時做個「小小環保家」，善用超市常見的廢棄包裝物料，還可發揮創意把它們升級再造，從遊戲中培養環保意識。

小朋友將化身「小店長」，親身體驗超市日常運作。（圖片來源：百佳）

在「理財小達人」課堂中，小朋友將透過互動體驗認識貨品定價及購物優惠，培養精明消費習慣及良好理財觀念；又會化身「收銀實習生」，親手掃描商品、協助處理付款及結帳，體驗收銀工作的樂趣。

在「理財小達人」化身「收銀實習生」，親手掃描商品、協助處理付款及結帳。「理財小達人」（圖片來源：百佳）

至於「星級小廚神」會安排小小朋友變身成為「新鮮偵測員」，認識蔬菜品質管理流程及運用五感辨別食材的新鮮度；更可變身小廚神，親手炮製專屬Pizza，享受由準備食材到熱騰騰出爐的創作過程。

「星級小廚神」將親手炮製專屬Pizza。（圖片來源：百佳）

3大主題課程於不同指定日子舉行。小朋友可按興趣報讀「理財小達人」單一課堂，亦可以9折優惠選購3堂套票，一次解鎖不同的超市體驗！所有課堂均以英文授課，並附以廣東話輔助教學，讓小朋友在雙語環境中學習責任感、溝通能力、團隊合作及精明消費概念，過個寓玩於學的暑假！

（圖片來源：百佳）

完成體驗後更可獲證書，更有專屬個人名牌、小店長圍裙、屈臣氏集團185周年特別珍藏版$185禮券及百佳懷舊針織手挽袋，有得玩又有禮物，小朋友自然更投入！

完成體驗後更可獲證書，更有專屬個人名牌、小店長圍裙、屈臣氏集團185周年特別珍藏版$185禮券及百佳懷舊針織手挽袋。（圖片來源：百佳）

「FOOD PARC暑期小店長大挑戰課程」

叻叻小店長：7月27、29、31日

理財小達人：8月3、5、7、10、12、14日

星級小廚神：8月17、19、21日

時間：10:30 - 12:00；14:30 - 16:00（每節1.5小時）

地點：灣仔合和酒店．商場15樓FOOD PARC

對象：幼稚園組：4至6歲小朋友；小學組：7至9歲小朋友（每節名額12位，名額先到先得）

語言：英文授課（附以廣東話輔助教學）

費用：

．理財小達人：$550 / 1堂（完成體驗後可獲 $185禮券1張作回贈，即 $365/ 1堂）

．3堂套票優惠價： $1,350（9折優惠）（完成3堂體驗後可獲 $185禮券2張作回贈，即 $327/ 1堂）

報名：＞＞按此＜＜

截止報名日期：2026年7月13日

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