機電工程署免費STEAM工作坊 做個小小工程師學做扶手電梯｜暑期活動2026

暑期活動2026｜我們日常進出各大商場、港鐵站，小朋友上上落落定會使用過扶手電梯，但你們又可知道扶手電梯的運作，以及背後有趣的工程學奧秘？為了啟發小朋友的科學潛能，機電工程署的「機電青少年大使計劃（EMYA）」將於7月18日舉辦免費「扶手電梯STEAM工作坊」，讓孩子於暑假可化身「小小工程師」，親手探索機械世界，3歲就可參加，記住去報名喇！

暑期活動2026｜機電工程處免費STEAM工作坊學做小小工程師。（AI生成示意圖）

暑期活動2026｜機電工程署免費STEAM工作坊

大、小朋友幾乎每天都會使用扶手電梯，但大家知道扶手電梯的運作原理嗎？機電工程署的「機電青少年大使計劃（EMYA）」將於7月18日舉辦「扶手電梯STEAM工作坊」，專業工程師會親自為大家講解一下升降機與自動梯安全，教大家認識各種安全機制，以及搭扶手梯時要注意事項，還會帶大家認識扶手電梯的機械原理，包括鏈條傳動、踏板連接、滑輪系統等等。

（AI生成示意圖）

孩子們將在導師指導下，親手組裝一個精密的扶手電梯模型，可以將剛剛學到的將抽象機械原理概念具體化，親手連接踏板、調校鏈條與滑輪時，更可提升立體空間感和手眼協調能力，更可激發他們對科學的探索欲。學會觀察身邊事物，建立邏輯思維與解難能力。活動歡迎3至25歲會員參加（只需簡單免費登記即可！）3至7歲的幼兒可由家長陪同參與，可以邊學邊玩，更可提高孩子們於乘搭扶手電梯時的警覺性呢！

（AI生成示意圖）

扶手電梯STEAM工作坊

日期：7月18日（星期六）

時間：第一場：10:00-12:00 / 第二場：14:00-16:00

地點：機電工程署總部（九龍灣啟成街3號）

對象：3-25歲會員（3-7歲小朋友歡迎家長陪同）

查詢：3757 6162

報名日期：7月12日開始（以「抽籤方式」決定入選會員）

結果公布：工作人員將於7月14日陸續以電郵及電話形式通知入選會員確認參與，敬請留意。

報名連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：機電工程署）

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