聖若瑟英文小學文武雙全3尖子溫習策略 善用AI溫習 專屬失分筆記成秘密武器｜尖子學堂

尖子學堂｜一年一度的暑假是莘莘學子最期待的時刻。不過，許多家長與學生在這長達個半月的假期中，仍難免陷入「補習」與「玩樂」的拉鋸戰中。聖若瑟英文小學的三位尖子 —— 舒雍齊、楊洦豪與林以靖，則用實際行動證明：天資或許是起點，但真正讓他們脫穎而出的，是全人教育下孕育出的超強自律性、嚴謹的邏輯解難能力，以及永不言敗的夢想與熱情。

尖子學堂｜聖若瑟英文小學3尖子 全人教育成就文武雙全的男孩（左起：楊洦豪、林以靖、舒雍齊）（圖片來源：《親子王》）

聖若瑟英文小學舒雍齊：剛柔並濟的創科先鋒

身兼學校風紀與班長的雍齊（Hayden），形容自己是一個「極有耐性與正義感」的人。他的課外活動清單豐富得令人驚嘆，既有參與學校的武術校隊、英語戲劇隊、奧數隊、國際象棋隊，同時也是合唱團和資優教育及STEAM創客小組「SJ Maker」的核心成員。

在一般人眼中，武術的剛烈與戲劇的細膩似乎南轅北轍，但他卻能將兩者融會貫通。在武術領域，他展現了過人的肢體協調與刻苦精神。於2026年全港公開武術錦標賽中，他以一套行雲流水的動作勇奪個人功夫扇金獎；同時，他亦帶領校隊在沙田武術錦標賽及第二屆全港學界武術比賽中，連續斬獲高小組集體南拳、刀術及槍術的第一名。「武術教會我甚麼是耐性與紀律。」Hayden分享道，每一招一式的定型都需要經過千百次的重複練習，過程雖然枯燥且伴隨着肌肉酸痛，但只要能在賽場上打出氣勢，那份成就感便無可比擬。而這「不輕言放棄」的武術精神，也被他帶到了英語戲劇的舞台上。憑藉深刻的角色理解力與大膽的舞台表現，他於2025 / 26連續兩年於香港學校戲劇節中榮獲「傑出演員獎」，成為舞台上的焦點。同時，在書桌前的專注與在訓練場上的堅毅，造就他於學業方面同樣獲得出色的表現，五年級第一學期取得全級第二，第二學期更考獲全級第一的佳績。

Hayden在武術賽場與戲劇舞台上皆展現出獨特的領袖氣質，動靜皆宜的表現完美詮釋了全人發展的成果。（圖片來源：受訪者提供）

要在緊密的校隊訓練與學業中取得平衡，時間管理顯得至關重要。Hayden表示，上課的時候要100%專注，務求在課堂上就已經聽懂所有概念。而他亦會善用搭車上下課或轉場訓練的每分每秒，用來溫習或背誦劇本。回到家後，他會利用計時器進行30分鐘高效、專注的溫習。「時間一到就休息，這樣既能讓我保持大腦高度集中，又能騰出足夠的課餘時間在創科與武術方面。」

除了舞台與賽場的剛柔展現，Hayden的邏輯思維同樣頂尖。作為學校奧數隊與SJ Maker的成員，他非常享受解難的過程，在2026年的「華夏盃」及「港澳盃」奧數比賽中，他分別斬獲二等獎與銀獎。他坦言，奧數的題目千變萬化，有時看似無路可走，但只要轉變一下邏輯角度，便能豁然開朗。強大的解難與團隊協作能力，更讓他在STEM領域大放異彩。他參與的團隊在仁濟醫院香港國際學生創新發明大賽中，連續兩年勇奪銀獎（2025）與金獎（2026）；此外，他亦在KTMC STEM CUP法證科學比賽中榮獲團隊金獎，並連續兩年成功入圍香港創科展。談到未來的夢想，Hayden的眼神中閃爍着無比堅定的光芒，他的志願是成為一名出色的好警察，負起維護正義、守護法紀及保護市民的核心使命。為了實現這個人生目標，他決定由現在起為夢想開始鍛煉身體，並在生活中培養正向價值觀與努力讀書，希望將來大學畢業後能順利穿上警服，實踐守護香港的承諾。

舒雍齊profile

舒雍齊（Hayden）（圖片來源：《親子王》）

風紀、班長、第一學期全級第二、第二學期全級第一、2025 / 26連續兩年香港學校戲劇節「傑出演員獎」、全港公開武術錦標賽2026個人功夫扇（金獎）、仁濟醫院香港國際學生創新發明大賽2026（團隊金獎）、華夏盃奧數比賽2026（二等獎）、港澳盃奧數比賽2026（銀獎）

聖若瑟英文小學楊洦豪：懂得多國語言的奧數尖子

同為風紀、對世界充滿好奇心的五年級尖子楊洦豪（Jesper），在奧數與體育上表現出色，更積極學習多國語言以開拓視野。Jesper在學術上的表現優異，曾勇奪小四全級第一。今年，他接連斬獲了華夏盃晉級賽一等獎、港澳盃初賽銀獎，以及全球少年數學能力測試比賽銅獎等諸多國際性數學榮譽。他坦言，自己私底下的最大興趣是桌上遊戲、推理解謎與拼圖，這些活動不僅是他的娛樂，更助他鍛煉大腦空間感與邏輯思維。

此外，Jesper會將所有重要公式與容易大意失分的地方整理成專屬筆記，方便自己遇到不熟悉的題目時隨時翻閱。這本筆記更成為他在考試前夕最後衝刺的秘密武器，讓他能在最短時間內達到精準的複習效果。「 那時，我不會再死記課本，而是將筆記上的錯題重做兩至三次，確保不會於考場上再犯同類的錯誤。」而談到在應付課業之餘還能堅持學習日語三年、西班牙語一年的驚人語言天賦，他則透露秘訣在於將溫習融入生活！例如自製生字卡將外語單字視覺化、在日常生活中嘗試用新學的語言跟自己進行簡單對話。「當你把學習當成一場探索世界的遊戲，就不會覺得這是一件苦差事。」

Jesper對世界充滿強烈的好奇心，渴望未來能駕駛真正的飛機衝上雲霄。（圖片來源：受訪者提供）

在體育與音樂方面，Jesper同樣交出亮麗成績。他是2025年香港小學學界體操團體賽季軍及元朗體操賽自由體操亞軍的得主。而在籃球校隊中，面對激烈的對抗與偶爾的落敗，他學到了珍貴的團隊配合與勝不驕、敗不餒的運動員精神。當感到讀書壓力大時，球場上的揮汗如雨，或是拉響中提琴那溫和醇厚的旋律，便成為他放鬆心靈、重新出發的最佳途徑。談及未來的志願，Jesper的夢想是考取駕駛飛機執照，到世界各地旅遊。這份對天空的嚮往，與他在資優課程「SJ Pilot」中的精準操控經驗不謀而合，他渴望未來能駕駛真正的飛機衝上雲霄，載着對世界的好奇，探索更廣闊的未知領域。

楊洦豪profile

楊洦豪（Jesper）（圖片來源：《親子王》）

風紀、小四全級第一、2026華夏盃晉級賽一等獎、港澳盃初賽銀獎、2025香港小學學界體操團體賽季軍、2025天主教教區第10屆數學比賽金獎

聖若瑟英文小學林以靖：善用AI溫習的全能學生

在數學競賽中屢奪金獎的林以靖（Eric），對未來AI科技的崛起有着獨特而清晰的見解。如果說五年級的學弟們展現了無限潛力，那麼六年級的Eric則詮釋了甚麼是真正的全能尖子。他不但在五年級及六年級連續兩年考獲全級第一，更包攬了英文和數學第一，取得全額獎學金。Eric在數學領域的成就尤其亮眼，在今個學年，他在全港乃至國際的多項大型數學賽事中均名列前茅，包括第11及12屆全港小學數學挑戰賽金獎、香港地區數學思維大激鬥金獎、天主教教區數學比賽高級組金獎，更在2025年香港數學競賽中以滿分奪冠！在國際賽事American Mathematics Competition中，他亦分別考獲AMC 8全球TOP 1%及AMC 10全球TOP 25%的榮譽。此外，他更獲邀代表香港，加入由香港天主教教區學校聯會（中學組）數學委員會組織的香港天主教學校團隊，出戰「國際小學數學比賽」。

面對如此高度考驗智商與心態的競賽，Eric透露了他的獨門溫習策略，善用AI及互聯網尋找相關課題資料，並完成媽媽為他準備的練習。「當我遇到學校課本或網上沒有深入說明且超出我目前程度的奧數概念時，我會主動向AI輸入精準的指令（prompt），例如：『請用小學生能聽懂的三種不同思維路徑，向我解釋這個複雜的幾何公式。』AI能即時提供多元的解題視角，幫助我快速拓闊邏輯思維。」此外，Eric會請媽媽協助在互聯網上篩選高難度的國際競賽試題，進行「限時盲測」，故意在平時製造出真實考場的緊張感，藉此鍛煉答題的精準度與心理抗壓能力。

Eric無論在數理思維還是體育、音樂上均展現出卓越的解難能力。（圖片來源：受訪者提供）

而Eric的優秀不僅僅停留在紙筆之間。在綠茵場上，他是足球校隊的主力球員，在賽場上展現出遠超同齡人的速度與耐性。除了足球，他在田徑場上同樣表現出色，於2025 / 26年度九龍東區小學校際田徑比賽中，斬獲男子甲組100米第三名的佳績。而在脫下球鞋、拿起小提琴的瞬間，他又能立刻沉澱心情，奏出優美的古典樂章，目前他已考獲英皇小提琴五級。更難得的是，作為校園小記者，他擁有極佳的口才與文筆，曾獲第77屆香港校際朗誦節小學六年級男子組優異獎。談到未來的志願與人生目標，Eric展現出了超越同齡小學生的宏大視野，他表示自己對電腦領域很感興趣，隨着AI崛起，未來電腦科技勢必會深入並影響每一個領域，因此希望能朝這個方向發展。面對中學新環境的挑戰，這位尖子早已做好了心理裝備，他將帶着在母校培養出的自律、自強與開闊視野，在未來的科技舞台上飛得更高、更遠。

林以靖profile

林以靖（Eric）（圖片來源：《親子王》）

風紀、班長、全級第一、五年級全額獎學金得主、英文及數學單科學科第一、年度Conduct Award獲獎者、2025香港袋鼠數學競賽（5 - 6年級組）第一名（滿分）、American Mathematics Competition 10（AMC 10）全球TOP 25%、2025 / 26年度九龍東區小學校際田徑比賽男子甲組100米第三名、英皇小提琴五級

文：林詩敏

圖：陳仲樑、部分由受訪者提供

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