中暑｜親子遊日注意！日本全國破35°C東京多人中暑 3大中暑症狀＋6個預防中暑法｜親子健康

中暑｜暑假向來是港人家庭外遊的黃金檔期，而日本更是不少爸媽們的親子旅行首選地。不過，計劃帶小朋友「返鄉下」的家長們注意了！近期日本遭受極端熱浪襲擊，日本全國各地普遍酷熱。更有高達39個地區錄得超過35°C的「猛暑日」，創下今年新高；其中東京更錄得單日至少22人疑似中暑要緊急送院，港人熱門旅遊點福岡縣的太宰府市氣溫更飆升至危險的37.8°C！

面對這種類似「蒸籠」的危險熱浪，大人都未必受得住，更何況是體溫調節機制較弱的兒童。小朋友的產熱速度快但散熱極慢，加上旅行時往往玩得太忘我，很容易在不知不覺間中暑。

家長必認清：兒童中暑3大危險症狀

根據衛生防護中心指，中暑是由於身體在極端高溫環境下無法有效散熱。當外界溫度過高時，身體體溫調節系統的降溫機制不勝負荷，就有可能出現熱衰竭甚至中暑。嬰兒及小童、長者、孕婦、有長期病患（如心臟病或高血壓）的人士、戶外工作/體力勞動者和過胖人士都會較易中暑，故此扶老攜老去旅行的爸媽要特別注意。

（AI生成示意圖）

如家長發現以下3大中暑症狀，極有可能是中暑信號，爸媽務必為孩子降溫：

1. 體溫無故飆升、皮膚發紅乾熱

當小朋友滿臉通紅、摸上去皮膚滾燙，而且明明很熱卻沒有流汗，代表他們的體溫調節機制已經因高溫而癱瘓。這是極度危險的信號，必須立刻協助降溫並尋求醫療協助。

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2. 異常疲倦、神志不清、步履不穩

中暑會嚴重影響大腦及中樞神經。如果孩子突然顯得極度疲累、頭暈、走路搖晃、異常煩躁，甚至說話語無倫次、目光呆滯，代表大腦已經受到熱傷害，嚴重者更會出現抽搐。

（圖片來源：PhotoAC）

3. 消化道及肌肉不適

在演變成嚴重中暑前，孩子常會先出現「熱衰竭」症狀，包括頭暈、頭痛、噁心、氣促和神志不清；此外，若水分和鹽分流失過多，小腿或腹部肌肉可能會出現疼痛性抽筋。

6個預防中暑方法

想玩安全又開心，家長就要事先部署好行程，亦可採取以下6個預防中暑方法：

1. 主題樂園避開正午排隊

東京迪士尼、大阪USJ等是必去行程，但烈日下排隊往往長達一兩小時。建議上午10時至下午4時太陽最猛烈期間，多安排室內劇場、室內餐廳或有遮蔭的設施；將戶外排隊、看巡遊的行程移至清晨或黃昏。

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2. 「定時定量」補水

家長應每隔15至20分鐘給孩子喝幾口水。除了清水，也可於預備含有電解質的運動飲料，或選擇被日本人認定為「夏日防中暑神物」麥茶，補充流失的水分與礦物質。

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3. 穿着輕便、淺色及透氣衣物

於炎夏在戶外走動，應選穿吸汗、透氣性高、剪裁寬鬆的淺色衣物。淺色衣物較不易吸收陽光熱能，而寬鬆的設計能幫助空氣流通與身體散熱。

（圖片來源：PhotoAC）

4. 備齊防曬與降溫「神器」

出門前務必塗抹兒童專用防曬霜，並配戴寬邊遮陽帽，也可於日本藥妝店入手「冷感噴霧」、冰涼頸圈（Cooling Ring）或退熱貼。在戶外走動時，隨時幫孩子的頸部、腋下等大血管分布處降溫。

（AI生成示意圖）

5. 撐遮陽傘

近年日本政府也大力呼籲民眾不分男女老幼，在戶外應撐遮陽傘遮擋直射陽光。但要留意，從酷熱的戶外進入有冷氣的商場或地鐵時，要小心溫差，可先在玄關處稍作停留，讓孩子身體適應。

（圖片來源：PhotoAC）

6. 隨時留意日本「熱中症警戒アラート」

出遊期間可留意日本新聞或氣象app，當局若發出「熱中症警戒アラート」（中暑警戒警報），代表該區中暑風險極高，可調整行程減少戶外活動。一旦孩子有不適，應立刻帶他到陰涼或有冷氣的地方休息，並用濕毛巾或冰塊敷在頸部、腋下及大腿鼠蹊部快速降溫。

日本近日受熱浪影響，全國多地出現「猛暑日」。（圖片來源：www.wbgt.env.go.jp截圖）

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