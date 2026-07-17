爆旋陀螺熱潮拆解：對應科學科課程框架、煉出逆境情商 為家長帶來4個親子啟發｜家長熱話

爆旋陀螺熱潮再度席捲本港校園，這枚轉動的玩具背後，竟藏着超乎想像的教育價值。小學老師兼香港爆旋陀螺協會副會長文天諾老師將為大家解構陀螺如何化身小學科學科的「神級教材」，讓學生在對決中學懂物理與輸贏。更有舉辦校內比賽的小學校長及學生，親述如何以這股潮流為切入點，從中建立科學探究精神；以及「陪玩」家長現身說法，分享陀螺如何成為拉近親子關係的神器，帶大家多角度直擊這股陀螺旋風！

香港爆旋陀螺協會副會長文Sir：爆旋陀螺背後全是物理學概念

爆旋陀螺熱潮再度席捲本港校園。（圖片來源：示意圖 / AI生成圖）

談到爆旋陀螺與科學的關係，身兼小學教師與香港爆旋陀螺協會副會長的文天諾老師（文Sir）表示，從物理學角度來看，陀螺在發射後之所以能夠保持穩定的旋轉狀態，背後包含了能量轉換、角動量與慣性等原理；而陀螺「底盤」（Bit）設計各有不同，會直接改變其與戰鬥盤的摩擦力，進而影響陀螺的移動模式與持久力。

此外，整枚陀螺的重量分布和重心位置，亦會對陀螺的穩定性及碰撞時彈開的效果造成關鍵性影響。文Sir補充道：「到了最新的BEYBLADE X世代，更加入了嶄新的高速軌道系統，當中涉及動量傳遞、碰撞力學以及簡單機械中的齒輪運動等概念，好玩之餘亦非常深奧。」

文Sir指出，陀螺的底盤設計、重量分布及最新世代的高速軌道，背後全都是物理學概念。（圖片來源：受訪者提供）

爆旋陀螺對應科學科課程框架 讓抽象概念變得觸手可及

這股陀螺熱潮，正好與香港教育局近年推行的小學科學科課程框架對應。文Sir進一步解釋，爆旋陀螺的玩法與改裝能夠輕鬆融入多個學習範疇。例如在「能量與轉換」範疇中，學生可以親眼觀察到拉動發射器時，人體肌肉提供的「力」如何轉化為陀螺的「旋轉動能」；在「力與運動」範疇中，則可深入研究底盤摩擦力、陀螺相撞時的碰撞力及運動狀態的改變。而在「工程設計與創新科技」範疇中，學生更可以透過比較和測試不同的零件設計，去理解設計與陀螺表現之間的因果關係，讓抽象的教科書理論變得觸手可及。

當潮流玩具走入常規課室，能有效驅動學生的自主學習動機，自發地在戰鬥盤邊進行科學探究。（圖片來源：受訪者提供）

將陀螺帶入課室，對小朋友來說無疑有着巨大的魔力。文Sir坦言，對學生來說，只要課堂上出現特別且跳出傳統的教材，本身就具備巨大的吸引力，足以令他們全神貫注。更重要的是，陀螺是他們下課後及假日時會主動且持續玩耍的遊戲。當學習與他們的興趣結合，學科知識就變得不再枯燥。「相較於單純閱讀課本，學生為了讓自己的陀螺在對戰中勝出，會更願意主動嘗試、觀察和驗證，甚至自發地利用課堂所學的物理知識去改良自己的陀螺配置。這種為了克服挑戰而進行的嘗試，正正就是科學探究的起點，學生的自主學習動機亦因而大大提高。」

密集實戰 淬煉孩子逆境情商

在實際教學與校園活動上，文Sir亦充分發揮了其雙重身份的優勢。在課堂上，他引導學生將陀螺作為實驗素材，學習提出假設、進行測試，並認真記錄與量度數據，例如比較不同底盤的旋轉時間或重量配置，從中建立嚴謹的數據分析能力。這種探究式學習，正好切合了當前STEM教育的大方向。

陀螺對戰節奏極快，能在短短數分鐘內讓孩子密集經歷勝負，是淬煉逆境情商與體育精神的絕佳修煉場。（圖片來源：受訪者提供）

除了科學知識的硬實力，文Sir更看重陀螺背後所帶來的「情緒教育」與體育精神。他利用過去在協會籌辦大型賽事的經驗，在校內舉辦陀螺比賽，讓學生在競技中學習遵守規則與尊重對手。他指出，傳統的運動或表演比賽往往需要投入長時間訓練，一旦落敗，可能會為學生帶來極大挫敗感；相反，一場爆旋陀螺比賽一般只需兩三分鐘便能完成。這意味着在短短一個下午的賽事中，小朋友可能密集地經歷多次勝負。這種節奏極快的實戰體驗，能讓年幼的孩子更快習慣面對失敗，學會如何即時處理那一瞬間湧上來的情緒，在不斷的跌倒與反思中，培養出難能可貴的逆境情商與真正的運動員風度。

校園實踐 從森林課程走向室內競技

致力推行芬蘭式教育的獅子會何德心小學，日前便籌辦了一場全校矚目的「爆旋陀螺 —— 獅王爭霸戰」，成功吸引近300名學生同場對壘。

獅子會何德心小學日前舉辦全校「獅王爭霸戰」，吸引近300名學生同場對壘。（圖片來源：受訪者提供）

獅子會何德心小學日前舉辦全校「獅王爭霸戰」，吸引近300名學生同場對壘。（圖片來源：受訪者提供）

黃偉立校長指出，本次大賽正是將該校「森林課程」中強調的動手實作與探索精神，由戶外自然完美延伸至室內競技平台。不論是課餘時間自發聚集進行「假設→測試→修正」的陀螺改裝，還是在對戰中體會離心力與摩擦力，都引證了潮流玩具只要運用得當，也可以是極佳的跨學科STEAM教材。學校期盼透過這類群體活動，讓學生自發放下手機，在勝負之間學會欣賞對手、面對挫折，重拾真實社交的溫度。

獅子會何德心小學黃偉立校長（圖片來源：《親子王》）

戰鬥盤上的科學交流 玩出滿足感

就讀小五的余晞樂於是次比賽獲得高年級組冠軍。「拿到冠軍真的超級開心！當刻我最想快點回家，將這份得獎的喜悅第一時間與家人分享！」晞樂笑得燦爛。對他而言，爆旋陀螺的魅力不止於勝負的刺激，更在於能與同學並肩研究的樂趣。他由衷地說：「我覺得爆旋陀螺真的很好玩，而且還可以學到知識！平時大家對戰的時候，我們還會一起討論裏面的科學原理。真的沒想過玩玩具也可以邊玩邊學，這讓我很有滿足感！」

榮獲高年級組冠軍的余晞樂同學直言，在遊戲中實踐科學理論，為他帶來滿足感。（圖片來源：受訪者提供）

三子之母Vivian：1枚陀螺帶來4個親子啟發

校園以外，這股旋風更蔓延至家庭。育有三名兒子的家長Vivian坦言，全力投身兒子的愛好後，發現這枚玩具竟是走進孩子內心世界的「神級載體」，並總結出四個貼地體會：

媽媽Vivian透過每天在地板上與兒子「Three, Two, One」的互動，為將來的青春期親子關係默默「儲蓄」。（圖片來源：受訪者提供）

1. 「一動一靜」的碎片式傾偈

Vivian透露，大仔曾因朋友間的摩擦而感到困擾，平時特意詢問他未必肯說。但那天一邊玩陀螺，他竟一邊把煩惱講了出來。「每一局前叫『Three, two, one, go shoot！』極其投入；完局執陀螺時，他又自然接下去講。這種一唞一玩、無壓力的『碎片式對話』，讓孩子更願意分享校園秘密。」

2. 戰鬥盤前真實的眼神互動

對比全家一起打機，Vivian一針見血道：「打機時大家由頭到尾只望着屏幕，但玩陀螺在分出勝負的一刻，大家的視線會立刻移到對方臉上 —— 你看到我笑，我看到你不服氣，即時對望。這種拉繩、執陀螺的動作交流和溫度，打機真的沒法比。」甚至在樓下空地玩，還引來街坊叔叔對戰，拉近了鄰里之間的距離。

（AI生成示意圖）

3. 幾十秒一局的挫折教育

陀螺每局節奏極快，輸贏幾乎每一分鐘都在發生。Vivian會引導好勝的兒子：「無永遠的贏家，亦沒有永遠的輸家。」輸了不要緊，最重要檢討是角度還是力道問題。孩子發現只要重新調整策略，下一局可能就贏回來。久而久之面對失敗的情緒波動減少了，學會了「輸得起」並快速振作。

4. 親子關係不能外判

面對孩子即將步入青春期，Vivian選擇以陪伴建立信任。「只要你願意花時間陪他玩，他就願意跟你拉近距離。親子關係真的不能外判，一定要靠自己親手經營。我們現在的陪伴就好像『在親子關係裏儲蓄』一樣，為孩子長大後留下信任。」

給家長的建議：

陪伴孩子永遠都不會遲！想踏出第一步，今晚不妨試着坐在地上，看看他們在玩甚麼玩具。不需要複雜，每日簡單陪伴15分鐘，投其所好地玩。每日累積下來，一個月之後，你會發現親子關係已經有很大的分別。

文：林詩敏

圖：受訪者提供

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