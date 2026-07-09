未來人才必備 5個課本沒教的軟技能 聖若瑟英文小學文武雙全3尖子專訪｜《親子王》新一期精選

回顧整個學年，孩子吸收了不少學術硬知識，踏入暑假不如放下書包，培養個人軟實力，讓孩子內外裝備，待9月開學，就能成為實力與柔韌兼備，自信十足的小學生。

從做筆記開始 建立高效自學

暑假還要操學術未免太殘忍，倒是學習一些「聰明」軟技巧更實際。家長總希望孩子能自動自覺學習，卻忽略了「做筆記」這個關鍵。教會孩子做筆記，不但提升他們的自主學習動機。擁有兩名兒子的Nana媽媽，認為只要掌握正確的筆記與溫習方法，孩子就能輕鬆駕馭各個學科，並從中獲得成就感，當中她推介康乃爾筆記法。這是美國康乃爾大學教授Walter Pauk開發的筆記方法，Nana媽媽形容比傳統的抄寫式筆記更能幫助孩子有效率溫習，顯著提升記憶力與理解力。「不僅能避免『抄過就忘』，還能培養專注力與整理思維的能力。」

（圖片來源：《親子王》）

拋開課業壓力 來一場心靈之旅

生命教育機構Why Not Education創辦人林秋霞直言，暑假過得豐盛非活動有多豐富，在於能否為孩子創造三種體驗：開心點、記憶點和特別點。要成就以上三「點」，秋霞有提議實踐Google公司「天才時光」：容許工程師將80%的工作時間用於主要職務，其餘20%投入自己熱愛的事。應用這個概念，孩子在暑假每天要有一小時「做自己事」時間。「當孩子全情投入一件自己喜愛的事，可以轉移壓力，並且在暑假中持續進步。」

（圖片來源：PhotoAC）

打開社交之門 孩子不再狐單

人際關係是成長的重要關鍵，中華基督教會基華小學林逸龍校長坦言現今學生的社交困難，源於表達能力不足。面對社交匱乏的子女，林校長認為暑假餘暇時間較多，正是與人建立更多連結的好時機。「生活中讓孩子多參與、多表達、多思考，當他們肯表達意見，也是重整思維和邏輯之際，既能建立關係連繫，亦有助與他人相處。」

（圖片來源：PhotoAC）

消費緊扣需要 建立正確理財觀

小學人文科的重點學習範疇「理財與經濟」，主旨是從小培養學生擁有正確金錢觀念，盈加國際財富管理有限公司助理區域總監何家文（Jeffrey Ho）十分認同，認為小朋友越早了解正確金錢觀越好，身為爸爸的他，當初對女兒灌輸財商觀念也下過功夫，強調只着重一個觀念：消費應該緊扣「需要」。

（圖片來源：PhotoAC）

收納培養自理 整理出井然人生

整理收納從來不止是執拾，在保留與捨棄之間，更是一場梳理內在的整頓。獲日本整理收納協會（Housekeeping Association）一級收納師及二級導師認證，身兼企業副總裁與三孩之母的MCM專業收納服務公司創辦人黃潔賢（Kitty Wong）指，從小學收納能培養孩子秩序、責任心和自理能力。

（圖片來源：PhotoAC）

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聖若瑟英文小學3尖子 全人教育成就文武雙全的男孩

一年一度的暑假是莘莘學子最期待的時刻。不過，許多家長與學生在這長達個半月的假期中，仍難免陷入「補習」與「玩樂」的拉鋸戰中。聖若瑟英文小學的三位尖子 —— 舒雍齊、楊洦豪與林以靖，則用實際行動證明：天資或許是起點，但真正讓他們脫穎而出的，是全人教育下孕育出的超強自律性、嚴謹的邏輯解難能力，以及永不言敗的夢想與熱情。

（圖片來源：《親子王》）

消暑解渴的紙包飲品 背後原來隱藏健康陷阱！

炎炎夏日，不少家長都會儲備各式各樣的紙包飲品，方便小朋友隨時飲用。然而，這些消暑飲品背後或藏着健康陷阱。我最近在超市檢視了33款常見紙包飲品，發現當中有接近三成（九款）屬「高糖」，更有四款含有六大人造色素！想知更多有關紙包飲品的隱藏健康陷阱，就要留意今期《親子王》的「健康養生」專題報道。

（AI生成圖片）

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