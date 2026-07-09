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2026書展必去攤位 | 中電全新點讀故事書率先玩 互動閱讀、玩住遊戲學低碳

親子
更新時間：11:05 2026-07-09 HKT
發佈時間：11:05 2026-07-09 HKT

每年書展，中電都會以好玩有趣的方式帶領小朋友認識電力和低碳知識！今年，中電推出全新點讀故事書系列，配合「超人中中點讀筆」，小朋友只需輕觸書頁，便可跟隨故事聲音進入情境，閱讀《減碳生活》及《重要的電力》兩本故事書，一邊聽、一邊看、一邊探索電力與日常生活的關係，學習節能減碳的重要性，並在親子共讀期間建立低碳生活習慣。點讀故事書系列將於新學年免費送贈全港幼稚園。香港書展期間便可以率先試玩！

超人中中10歲生日派對 人氣四人組書展陪你玩住學

今年，人氣角色「超人中中」已經10歲了！除了攤位會變身成生日派對，超人中中和好朋友yy仔、K教授、Lululu，更會一連三日（星期五、六、日）輪流現身同大家互動交流，想跟他們打卡影相，記得記實時間啦！另外，全新一集「中中學堂：減碳生活篇 – 出行篇」3D動畫短片亦於書展首播。當然仲有唔少好玩、考驗腦袋的有獎互動遊戲，總之同大家一邊歡度生日，一邊探索電力的奧秘！

今年書展中電攤位將會以「超人中中10歲生日派對」為主題，配以多個互動好玩遊戲與大家同樂！（圖片來源： 中華電力）
今年書展中電攤位將會以「超人中中10歲生日派對」為主題，配以多個互動好玩遊戲與大家同樂！（圖片來源： 中華電力）
超人中中四人組今年一樣會到現場和大家見面互動！（圖片來源： 中華電力）
超人中中四人組今年一樣會到現場和大家見面互動！（圖片來源： 中華電力）
全新《看到的電力》點讀故事書套裝包括超人中中點讀筆，以及兩本點讀故事書《減碳生活》和《重要的電力》。（圖片來源： 中華電力）
全新《看到的電力》點讀故事書套裝包括超人中中點讀筆，以及兩本點讀故事書《減碳生活》和《重要的電力》。（圖片來源： 中華電力）

 升級版《低碳城市規劃師》電子桌遊　挑戰實時對戰完成任務

面對日益嚴重的全球暖化和極端氣候，環保思維的培養十分重要。中電升級《低碳城市規劃師》電子桌遊，讓孩子實時對戰，增加學習趣味，更訓練邏輯思維。小朋友可以利用中電攤位內iPad，即場與其他人連線合作，擔當「小小低碳城市規劃師」，完成減碳任務、興建可再生能源設施，親手建造自己的低碳城市。

今年新增實時對戰功能，小朋友可以和同學仔連線對戰，齊齊玩住學減碳！（圖片來源： 中華電力）
今年新增實時對戰功能，小朋友可以和同學仔連線對戰，齊齊玩住學減碳！（圖片來源： 中華電力）
遊戲結合編程元素，訓練小朋友邏輯思維及解難能力，亦從中輕鬆學習環保回收知識。（圖片來源： 中華電力）
遊戲結合編程元素，訓練小朋友邏輯思維及解難能力，亦從中輕鬆學習環保回收知識。（圖片來源： 中華電力）

 此外，中電工程師更會於星期六、日到場分享工作日常及展示工程裝備，帶領小朋友了解能源世界。喜歡觀察、對科學充滿好奇的小朋友絕對不能錯過！

想了解工程師日常工作及裝備，千萬不要錯過週末限定的「走進電力工程師的日常」環節啦！（圖片來源： 中華電力）
想了解工程師日常工作及裝備，千萬不要錯過週末限定的「走進電力工程師的日常」環節啦！（圖片來源： 中華電力）

中華電力攤位資訊
日期：7月15日至21日
地點：香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心3樓
中華電力攤位：兒童天地3C-D32攤位

中電工程師互動環節：走進電力工程師的日常
日期：7月18日及7月19日（星期六及星期日）
時間：13:45、14:45、16:45（每日共三節）

超人中中四人組輪流登場時間
日期：7月17日至7月19日（星期五至星期日）
時間：13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00（每節20分鐘）

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