暑期學習｜學習的成效與突破，往往不止限制在課堂之內，如能在課餘時間也自然而然、輕輕鬆鬆地學習，相信學習成效也會像暑假過後的孩子一樣 —— 長高長胖，增值不少。觀塘區迦密梁省德學校李小娟校長指出，寓學習於遊戲、與日常生活結合、動手作、多感官學習等，都是有效的學習策略。學校透過暑假前後的銜接課程，分級家長會等，培養學生對學習的興趣，同時讓家長認識和掌握溫習策略，令學生在兩個多月的假期中，仍然有動機地學習，這是有效提升學生在新學年學習表現的妙法。隨着升班，數學科講求的分析理解能力越來越高，除了日常多動腦筋外，其實有簡單易明的日常數學心法，可讓家長和孩子輕鬆把數學變得好玩。

暑期學習｜4個日常心法提升數學能力 校長小貼士 啟發邏輯思維與解難能力（圖片來源：受訪學校提供）

輕鬆日常心法

暑假期間，家長和孩子多了親子時間，只要花點心思，也可以啟發孩子的邏輯思維與解難能力，提升數學表現。李校長說她小時候很害怕數學，但看見迦密梁省德學校的孩子普遍上也很喜歡數學，而且得到很優秀的成績，她向數學科李靄儀副校長取來以下四個日常心法，可以提升學生的數學興趣及能力。

迦密梁省德學校李小娟校長（圖片來源：受訪學校提供）

1. 與生活結合

在日常生活多活學活用數學，透過逛超市、分點心，家長可讓孩子幫忙估算和參與，從中練習加減法，「分數」與「除法」的實體概念。

2. 遊戲中學計算

跟子女一起玩數學桌遊，如用撲克牌玩「湊10遊戲」，玩魔力橋（Rummikub）鍛煉邏輯排列與數的組合能力等，均可提升子女的數感。

在日常生活中活學活用數學，讓學生更易掌握數學概念。（圖片來源：受訪學校提供）

3. 以具體圖像化解抽象概念

鼓勵孩子動手畫圖，把複雜的應用題「畫成線段圖」；亦可透過操作積木，利用家中的樂高積木排成矩陣，直觀理解「乘法的累積」與「空間幾何」。

4. 鼓勵孩子「說出解題思路」

家長邀請孩子把解題過程講出來，在「說數」的過程中，孩子不僅能自我檢查邏輯，也讓有關概念更牢固。

Bonus tips：家長要謹記，當孩子做錯題目時，先別急着擦掉答案。錯誤，往往是看清思維盲點的最佳機會。

學生動手量度球場長度，加深認識。（圖片來源：受訪學校提供）

唱遊內化道地發音



英語學習方面，學校推動Honey Bee Learning Club，幫助學生愛上英語，藉「繪本閱讀」、「歡樂暢遊」、「創意小手工」三大核心活動，讓幼小同學在輕鬆自在的氛圍中學習和運用英語，這套「聽、唱、動手做」的學習進程，符合小一生的發展需求。繪本閱讀能激發想像力，培養受用一生的英語閱讀習慣；歡樂唱遊利用音樂的韻律感，讓孩子在無壓力下內化道地的英語發音與語感；而創意小手工則將抽象的語言轉化為具體的肌肉操作，全面啟動感官學習。這種多元互動的模式，能有效消除孩子對外語的焦慮，建立運用英語的自信。家長及孩子若能在暑假中持之以恆地進行這些英語活動，定能提升孩子們的英語能力和信心。

在英語銜接班中，學生在輕鬆自在的氛圍中學習和運用英語。（圖片來源：受訪學校提供）

高年級方面，學校強調活學活用，學校在暑假期間安排英語話劇、英語對話銜接工作坊，透過演繹經典故事、日常生活詞彙運用、正確發音和語調、肢體語言的運用等，配合閱讀，讓英語學習因有實踐而提升，增加自信。

快樂特工隊 —— 體育訓練

在漫長的暑假，幫助同學保持活力與動力，也是學校所關注。李校長說學校設有「快樂特工隊」，由體育科老師組合而成，當中體育科出身的陳智健副校長在暑期特意籌辦體育訓練及精英集訓活動，讓同學善用假期鍛煉身體，強健體魄及意志，同時學習專業運動技能。

學校在暑期籌辦體育訓練及精英集訓活動，讓同學善用假期鍛煉身體。（圖片來源：受訪學校提供）

有關訓練均邀請各體育總會資深專業教練親自執教，涵蓋田徑、網球、排球、籃球四大校內重點體育項目。訓練期間表現出色的學生，更會獲推薦參加校外社區進階集訓，與各界運動精英交流切磋，共同進步。學校多年來榮獲「關愛校園」、「樂繫校園」及「全校園健康計劃」卓越大獎，一直重視學生的全人成長，及身心靈的健康生活。李校長指出在2026新學年，學校將遷往觀塘安秀道新校舍上課，相信在更優良的校園環境下，同學們會得到更好的栽培和成就。

學校將遷往觀塘安秀道新校舍上課，學生能在更佳的環境下學習。（圖片來源：受訪學校提供）

文：佘君儀 圖：資料圖片

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