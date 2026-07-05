SPCA學做寵物小主人 與「愛協」毛孩大使互動/學習照顧小動物/參觀領養部｜暑假好去處
更新時間：10:34 2026-07-05 HKT
發佈時間：10:34 2026-07-05 HKT
發佈時間：10:34 2026-07-05 HKT
小朋友都愛小動物，能天天跟牠們玩樂嬉戲固然開心，但孩子又會否是個「好主人」，懂得照顧牠們？SPCA在暑假特別為一班有意飼養小動物的孩子舉辦「寵物小主人訓練營」，讓小朋友「實戰」接觸小動物，學習照顧牠們的方法，預習做個好主人。即睇暑假活詳情與報名方法。
暑假好去處｜SPCA寵物小主人訓練營 學做負責任的好主人
SPCA寵物小主人訓練營分為多個活動部分，以深入淺出的互動方法教孩子做個好主人。小朋友可於教育講座中學習愛護動物，了解動物的需要，掌握照顧牠們的方法。而「『牠』的購物車」活動中將一起體驗模擬採購，以趣味互動方法讓小朋友了解動物的真實需求；孩子還可於「 給『牠』一個家工作坊」中，親手製作小屋模型，學習為動物打造一個舒適、幸福的家。
之後可與「愛協」毛孩大使互動，認識與狗狗接觸的正確方式，並體驗與牠們互動的樂趣。 而想領養小動物的親子，亦可趁機參觀領養部，聽聽待領養動物的小故事，亦可更了解領養過程、領養代替購買等訊息。
點擊圖片瀏覽親子好去處：
SPCA寵物小主人訓練營
日期：7月20、21日
時間：10:00 - 12:30、14:00 - 16:30
地址： 青衣長輝路38號愛護動物協會
賽馬會百周年中心（青衣中心）
對象：5 - 9歲兒童及家長
語言：廣東話
費用：$580 /組（1大1小）
查詢：[email protected] / 6651 0829（WhatsApp）
報名方法：＞＞按此＜＜
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