中一派位｜村校生無補習考入聖士提反 通德學校森林課程培育自信 一級一班小班顯教學優勢

7月7日中一派位放榜在即，不少家長與準中一生緊張萬分。近年不少「村校」憑獨特的教學理念異軍突起，元朗通德學校便是最佳例子。該校一名準中一生，在完全沒有補習的情況下，憑實力成功考入赤柱傳統名校聖士提反書院，這正好反映學校的「一級一班」小班教學具有優勢，森林體驗課程亦有助培育出自信的孩子，證明只要學校辦學有法，村校生同樣能大放異彩 ！

通德學校一級一班深度陪伴 老師比家長更懂孩子

通德學校多年來堅持「一級一班」的小班教學模式，成為其全人教育的成功基石。每級只有一班學生人數少，老師有更充足的空間和精力深度陪伴每一位學生，細心觀察他們的學習節奏與個性特點。

村校通德學校多年來堅持一級一班小班教學模式，今年陳浚言同學成功考入傳統名校聖士提反書院。（圖片來源：通德學校）

成功考入聖士提反書院的陳浚言同學，其媽媽在接受訪問時感恩地表示：「正因為是一級一班，老師對每個孩子的性格、強弱項都瞭如指掌，能夠真正因材施教 。」學校更在常識及數學科推行國際班與本地班雙軌彈性教學，配合濃厚的閱讀氛圍，讓陳同學在沒有補習壓力的情況下，逐步累積出深厚的中文表達能力與思考深度。

（圖片來源：通德學校）

森林課程與體驗教育 活學活用激發內在潛能

除了學術上的因材施教，通德學校的「森林課程」與體驗式教育更是培育孩子自信的亮點。通德學校顏鎧銘校長分享，學校致力打造沉浸式的學習環境，帶領孩子走入大自然，透過動手解決問題、團隊合作等活動克服困難。「森林課程不只培養堅毅品格，更讓孩子對學習產生真實興趣 。」陳同學正是在這種靈活的教學模式下，點燃了對知識的主動追求，建立起強大的自信心 。

通德學校顏校長指：「森林課程不只培養堅毅品格，更讓孩子對學習產生真實興趣 。」（圖片來源：通德學校）

通德學校的「森林課程」與體驗式教育更是培育孩子自信的亮點。（圖片來源：通德學校）

運動塑造堅毅 家校合作陪伴孩子成長

除了課堂內外的學習，學校亦全力支持陳同學的「足球夢」 。他每天清晨7:15便自動自覺回校參與足球晨操，放學後亦積極投入校隊訓練。教練在過程中不單傳授技術，更透過身教引導他面對挫折、調整心態，令他由最初缺乏自信，蛻變成能帶領球隊的校隊隊長，體現了全人教育的真諦 。

每天清晨7:15便自動自覺回校參與足球晨操，放學後亦積極投入校隊訓練陳浚言同學（圖片來源：通德學校）

在六年的升學路上，通德更凝聚了一個溫暖的家長社群 。陳媽媽感慨道，同班家長六年來無分你我、互相扶持，讓這條升學路充滿溫度。在一級一班的小班環境中，結合森林課程、體驗式教育及運動發展，通德學校成功為孩子打造了快樂且富有成效的學習旅程，亦印證了「讓每一個孩子被看到」的教學理念。

在六年的升學路上，通德更凝聚了一個溫暖的家長社群，令家長、學生均對學校充滿歸屬感。（圖片來源：通德學校）

（圖片來源：通德學校）

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