西松屋童裝夏日大清貨 日系童裝折上折低至$20 買10件再額外8折｜親子優惠

暑假到了，各位媽媽是時候幫小朋友的衣櫃換季。小孩子長得快，衣服很快就不合穿，想買到高質素、CP值極高的日系童裝，就要留意這個黃金掃貨機會！母嬰用品專家Hailey's House由即日起全線實體門市（太古店除外）舉行「夏日炎炎．季度清貨」大減價，多款大熱日系童裝衫褲以震撼價發售，最平只需$25！買滿指定數量更有折上折，即最低只要$20就可入手靚貨，即看以下掃貨攻略！

親子優惠｜Hailey's House門市激減折上折 西松屋童裝低至$20

Hailey's House作為日本著名嬰童用品大型連鎖店「西松屋」在香港的授權零售商，所有產品均由日本進口。今次門市清貨當然少不了備受追捧的西松屋衣物，還有一系列精選夏日服飾，就連可愛的夏日祭浴衣亦有。

（圖片來源：Hailey's House）

為了讓媽媽們「慳到盡」，更震撼加推「折上折」優惠，減價服飾滿5件即享9折、買滿10件更可即時額外享有全單8折！折上折後，平均每件最平只需$20！這個價錢就能入手正宗日系優質童裝，絕對是精明家長們為子女大量囤貨、換季入貨的最好時機。今次清貨優惠集中於實體門市，（太古分店除外），當中又以九龍灣MegaBox分店及灣仔合和分店的貨量最齊全、款式最多，想入貨的爸媽就要揀這兩大熱點尋寶了。

（圖片來源：Hailey's House）

打卡必備！夏日祭浴衣激減至$88 孕婦裝都有減

今次清貨必入手超吸睛的夏日祭浴衣、和服，由原價約$158激減至$88！多買幾套為小朋友拍下可愛的夏日美美照片，或是用來參加夏日派對都一流。現場更貼心地同場提供孕婦裝、媽媽衫及舒適睡衣系列，由孕期到日常服飾都全方位照顧到母親的需要，媽媽們幫仔女揀衫之餘，都可以順便為自己衣櫃添點新衣！

（圖片來源：Hailey's House）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：



優惠門市地址：

MegaBox 旗艦店

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場五期Megabox 9 樓

灣仔合和商場

地址： 香港灣仔堅尼地道15號合和廣場6樓627-638舖

荃灣愉景新城店

地址： 荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城1樓1052-53號舖

旺角東店

地址： 香港九龍旺角東站 MKK14 號舖

九龍塘店

地址：香港九龍九龍塘站 KOT 18號舖

V-Walk 店

地址：香港九龍深旺道28號V-Walk 2樓 112號舖

屯門愛定商城

地址： 屯門鄉事會路2A號愛定商場Zone N， 2樓N226舖

裕民坊店

地址：觀塘裕民坊1樓P5-P14

東港城店

地址：坑口重華路8號東港城 1樓 199G 舖

YOHO Mall 店

地址： 元朗朗日路8號形點二期 2樓 A203舖

相關文章｜7-11優惠｜7-Eleven迷你收藏杯盲盒為球迷加碼應援 一方法即免費送 率先睇15款迷你不銹鋼杯