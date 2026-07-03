挪亞方舟2大夏日體驗營挑戰任務 研究「人體」做實驗/打造專屬小方舟｜暑假好去處

暑假好去處｜暑假即將展開，不想孩子困在補習班，但又想善用時間邊學邊玩，挪亞方舟的「挪亞學堂」就有針對不同成長階段學童的兩大特色夏日體驗營，一個專為四至七歲的小朋友而設，一個適合8至12歲小朋友，讓小朋友可以玩住學。即睇暑假活動報名方法與詳情。

暑假好去處｜挪亞方舟2大夏日體驗營 做小小研究員/環保工藝師

四至七歲的小朋友可參加「多元智Fun探索營」，五天日營有10大學習體驗，小朋友可透過「非你莫屬」體驗非洲鼓的澎湃與熱情的舞蹈訓練，提升節奏感與肢體協調性；「科學奇技」讓孩子在實驗過程中拆解物理學原理，培養邏輯思維；「人體研究所」有多項趣味實驗和遊戲，可探索呼吸及消化系統的奧秘；更可化身「環保工藝師」通過創意手作與遊戲，學習如何有效減廢回收，培養環境保育意識。還有可發揮創意的「藝術大師」工作坊、體驗烘焙樂趣的「小小廚神」、鍛煉體格與訓練膽量的「夏日運動會」及「繩網大挑戰」，活動精彩多樣！

挪亞方舟於暑假舉辦「挪亞學堂」，將有針對不同成長階段學童的兩大特色夏日體驗營。（圖片來源：挪亞方舟）

「全方位STEAM挑戰營」的10個學習體驗適合8至12歲小朋友，可化身「小小研究員」認識不同科學原理，如自製空氣炮的工作坊，可學習氣壓及力學定律；又可於「小方舟歷險記」親手打造專屬小方舟，學習造船結構與認識浮力運作；「紙鳶飛翔任務」讓他們探索飛行科學奧秘，從設計理念、親手製作至紙鳶航天，認識航空力學原理；亦有藝術創作、運動競技與繩網挑戰賽等活動，動靜皆宜，滿足充滿求知欲、電力無窮的小朋友。

挑戰「空氣炮 製作坊」，自製空氣炮。（圖片來源：挪亞方舟）

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夏日體驗營2026

地點：馬灣挪亞方舟

查詢：3411 8600 / [email protected]

交通安排： 免費專車來往青衣港鐵站、荃灣港鐵站、九龍

塘港鐵站及挪亞方舟

報名方法： ＞＞按此＜＜

截止報名日期：7月5日 23:59

多元智Fun探索營

日期： 7月13 - 17、20 - 24日、27 - 31日，8月10 - 14、17 - 21、24 - 28日（5天日營）

時間：09:30 - 15:30

對象：4 - 7歲

費用： $3,400（包括午餐、證書1張、免費專車來往指定集合地點）

全方位STEAM挑戰營

日期：8月3 - 7日（5天日營）

時間：09:30 - 15:30

對象：8 - 12歲

費用： 3,250 （包括午餐、證書1張、免費專車來往指定集合地點）

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