每天進步1%一年後將進步37倍！《原子習慣》教建立習慣4步框架 改變孩子命運｜海外升學

最近我重讀了詹姆斯．克利爾的暢銷著作《原子習慣》（Atomic Habits），深感這本書不僅是個

人成長的實用指南，更是一份送給家長的「教養說明書」。書中有一句話讓我印象特別深刻：「生命的品質，往往取決於習慣的品質。習慣不變，結果就不會變；一旦有了更好的習慣，凡事皆有可能。」然而，作為經常接觸香港家庭的海外升學顧問，我發現不少家長在教育子女時，往往過於注重「目標」，而忽略了「系統」 —— 他們忙着為孩子報名考試、安排補習班、催促溫習進度，卻鮮有停下來思考：孩子每天的小習慣，正在塑造怎樣的未來？

每天進步1% 一年後會進步37倍

《原子習慣》提出一個顛覆傳統思維的核心觀點：造就成功的，不是某個決定性瞬間的爆發，而是日復一日的小改進。每天進步1%，一年後你會進步37倍；相反，每天退步1%，一年後便只剩下原來的0.03%。這就是習慣的「複利效應」 —— 那些看似微不足道的微小行動，在時間的催化下，足以產生驚人的變化。對家長而言，這意味着與其要求孩子一次考試考進全班前三名，不如幫助他養成「每天溫習15分鐘」的習慣；與其強逼孩子每天讀兩小時英文，不如從「每晚讀一頁英文故事」開始。當這些微小的原子習慣扎根後，它們會像連鎖反應一樣，推動孩子朝着目標持續前進。

《原子習慣》（圖片來源：天地圖書）

建立習慣的4步框架

那麼，家長應該如何具體實踐呢？克利爾在書中提出了建立習慣的四步框架：提示、渴望、回應、獎賞。應用在子女教育上，第一步是讓好習慣的提示「顯而易見」 —— 例如，把孩子的書桌整理乾淨，將要讀的課外書放在枕頭旁邊，讓閱讀成為一件隨手可做的事。更有效的方法是「習慣堆疊」：將新習慣與已有的日常動作結合，例如「晚飯後先溫習10分鐘英文，然後才看電視」。

把孩子的書桌整理乾淨，將要讀的課外書放在枕頭旁邊，讓閱讀成為一件隨手可做的事。（AI生成圖片）

讓習慣有吸引力及簡單易行

第二步是讓習慣「有吸引力」，孩子喜歡色彩繽紛的圖書，不妨從圖文並茂的繪本入手，而不

是直接拋給他們一本沉甸甸的經典小說。第三步是「簡單易行」 —— 習慣的門檻越低，孩子越容易堅持。與其要求每天做兩小時練習，不如從每天五道簡單題目開始。第四步是「令人滿足」，每當孩子完成一個小習慣，不妨給予適度的讚賞或小小獎勵，讓完成的瞬間充滿愉悅感。

第四步是「令人滿足」，每當孩子完成一個小習慣，不妨給予適度的讚賞或小小獎勵，讓完成的瞬間充滿愉悅感。 （AI生成圖片）

然而，在我接觸的眾多香港家庭中，最常見的誤區是家長習慣用「結果導向」的方式與孩子溝通。「你要考到90分」、「你要入讀Band 1中學」，這些目標看似清晰，實則容易讓孩子感到壓力與挫敗。作者建議與其專注於結果，不如將目標轉化為一種「身分認同」。換句話說，不要說「我要考高分」，而要說「我要成為一個愛學習的人」；不要說「我要入名校」，而要說「我要成為一個自律、主動、懂得規劃的人」。當孩子從心底認同自己是一個「有條理的人」，收拾書桌便不再是一項苦差，而是自然而然的行為。這種身分認同的轉變，才是習慣能夠持久運作的核心動力。

（AI生成圖片）

作為一名海外升學顧問，我同時觀察到一個令不少香港家長感到訝異的現象：英、美頂尖學校在評估申請人時，成績僅僅是「入場券」，學校真正關心的問題是：「這個孩子是怎樣學習的？他如何面對挑戰？未來他會成為一個怎樣的人？」換言之，招生官希望看到的是良好的學習習慣、自律的日常行為及應對困難時的韌性與獨立性。最後我想特別提醒家長，建立習慣的過程中，父母的「身教」遠比「言教」更有力量。我衷心建議大家：從今天起，選定一個最微不足道的原子習慣，然後持之以恆地執行。當你看見孩子開始主動拿起書本、自覺地完成功課時，你會發現，那些微小而持續的努力，正悄悄地改變着整個家庭的未來。

當你看見孩子開始主動拿起書本、自覺地完成功課時，你會發現，那些微小而持續的努力，正悄悄地改變着整個家庭的未來。（AI生成圖片）

Iris Cheung

英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

由美國密歇根大學（安娜堡）政治及國際關係雙學士畢業，一心想為世界作正面影響。機緣巧合下從事海外升學，擅長替學生規劃英美等地區的私校和大學申請。

網站：www.britannia-study.com

電郵：[email protected]

Iris Cheung - 英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

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