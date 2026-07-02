趁暑假逆轉形勢 超前預習中英數 3位校長親授小撇步｜《親子王》新一期精選

隨着本學年結束，學生、家長接過成績表，各科目的表現一目了然，成績優異的，下學年要保持優勢；成績未如理想，可以趁暑假了解錯處，急起直追，特別是中、英、數三個主科，更是不容有失。要在暑假平衡休息與學習並不容易，小學校長們分析提升三大主科成績的策略，讓家長在暑假與子女一起打好學習基礎，深入淺出掌握知識概念，重拾自信及學習動機，超前預習，為升班做好準備，迎接新學年。

天主教聖安德肋小學 從閱讀中學習

中文科考起不少學生，位於將軍澳的天主教聖安德肋小學（下稱聖安德肋），中文科課程以中華文化為基礎，重視讀、寫、聽、說、思維、自學與審美能力的均衡發展。陳善科校長指出，若子女的中文科成績未如理想，家長難免焦慮，甚至容易陷入「買更多補充練習」、「逼孩子默書」的惡性循環，陳校長直指這樣不但成效有限，更會抹殺孩子的學習興趣。中文科的難點在於詞彙量和閱讀理解，而中文科的「讀」與「寫」是相輔相成。

（圖片來源：受訪者提供）

強調廣泛閱讀與跨課程閱讀的聖安德肋，利用校內閱讀資源、好書推介及電子學習，鼓勵學生從閱讀中學習。老師優化課業設計，讓學生在閱讀、寫作與思考之間建立連繫，達致「學得穩、學得深」的目標。

天主教聖安德肋小學陳善科校長（中）指暑假不應是催谷的延續，而是培養興趣與建立習慣的黃金時間。（圖片來源：受訪者提供）

湯敏儀校長 少量、固定、多鼓勵

孩子最期待的悠長暑假，也是家長陪伴子女成長的好時機，更是學業成績「大翻盤」的黃金機會。屯門區台山商會學校湯敏儀校長指出，每到學期末，學生成績單上的數字難免成為焦點，各科目高分、低分一目了然，學校常跟家長表明，成績單就像一份「學習身體檢查報告」，其價值不在於評斷孩子，而在於幫助各方面看清楚孩子做得好的部分，或者可以再進步的部分，然後對症下藥，抓緊機會轉危為機，尤其是英文科，只要找到合適的方法，暑假完全可以成為孩子愛上英文的轉捩點。

（圖片來源：受訪者提供）

學校運用九位外籍教師的優勢，為學生提供「沉浸式學習」與「跨學科融合」的課程，湯校長說：「語文不是用來死記硬背，應在生活中快樂地使用。因此，老師在課堂上不會要求學生硬背文法，而是把英語繪本變成小戲劇。孩子為了扮演喜歡的角色，會主動模仿發音、理解台詞，在歡笑中記住句型。」

台山商會學校湯敏儀校長（圖片來源：受訪者提供）

迦密梁省德學校 假期中保持學習動機

學習的成效與突破，往往不止限制在課堂之內，如能在課餘時間也自然而然、輕輕鬆鬆地學習，相信學習成效也會像暑假過後的孩子一樣 —— 長高長胖，增值不少。觀塘區迦密梁省德學校李小娟校長指出，寓學習於遊戲、與日常生活結合、動手作、多感官學習等，都是有效的學習策略。學校透過暑假前後的銜接課程，分級家長會等，培養學生對學習的興趣，同時讓家長認識和掌握溫習策略，令學生在兩個多月的假期中，仍然有動機地學習，這是有效提升學生在新學年學習表現的妙法。

（圖片來源：受訪者提供）

李校長向數學科李靄儀副校長取來以下心法，可以提升學生的數學興趣及能力。

與生活結合：在日常生活多活學活用數學，從中練習加減法，「分數」與「除法」的實體概念。 鼓勵孩子「說出解題思路」：家長邀請孩子把解題過程講出來，在「說數」的過程中，孩子不僅能自我檢查邏輯，也讓有關概念更牢固。

迦密梁省德學校李小娟校長（圖片來源：受訪者提供）

想知更多校長們的更多溫習貼士，就留意今次《親子王》「封面故事」的詳細報道。

不止是玩具 拆解新世代陀螺熱潮

爆旋陀螺熱潮再度席捲本港校園，這枚轉動的玩具背後，竟藏着超乎想像的教育價值。小學老師兼香港爆旋陀螺協會副會長文天諾老師於今期《親子王》「家長熱話」將為大家解構陀螺如何化身小學科學科的「神級教材」，讓學生在對決中學懂物理與輸贏。更有舉辦校內比賽的小學校長及學生，親述如何以這股潮流為切入點，從中建立科學探究精神；以及「陪玩」家長現身說法，分享陀螺如何成為拉近親子關係的神器，帶大家多角度直擊這股陀螺旋風！

（AI生成圖片）

夏天貪涼易「陰暑」？小心孩子脾胃「凍親」

7月盛夏來臨，暑假開始，小朋友最開心的莫過於吹着冷氣、吃着雪糕。但家長很快發現，孩子變得胃口差、吃飯不香，甚至容易腹瀉、手腳冰冷、精神萎靡？這在中醫稱為「陰暑」，根源往往不在於「熱」，而在於「寒」。

（圖片來源：Shutterstock）

想了解更多「封面故事」、本期的其他升學教養內容及假日有何親子好玩推介，即掃描《親子王》網頁（https://www.stheadline.com/parenting/親子）參閱更多。

新一期《親子王》現已出版，於各大7-11及OK便利店有售！

《親子王》第835期

發售日期：7月2日（星期四）

銷售地點：各大OK便利店及7-Eleven