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北角海濱千呎充氣球場 3大足球打卡位/免費玩巨大泡泡足球/7.1優惠送能量飲品｜親子好去處

親子
更新時間：12:47 2026-07-01 HKT
發佈時間：12:47 2026-07-01 HKT

全球足球盛事已步入32強淘汰賽，單單在電視機上觀賞球賽未能滿足一班小球迷？爸媽可帶他們到北角海濱「萌喵狂熱足球祭」，全方位釋放多巴胺，盡情享受足球樂！北角海濱花園於即日起至8月31日變身成熱血沸騰的「萌喵狂熱足球祭」，焦點當然是在草坪上的近千呎「充氣萌喵足球競技場」！即睇活動詳情，以及免費玩「泡泡足球大對決」方法。

親子好去處｜3大「4大足球傳奇」打卡位 5米高王牌喵前鋒

北角海濱「萌喵狂熱足球祭」的近千呎的充氣球場內，一眾圓滾滾的充氣喵小將已準備就緒，於場內有3大打卡位「熱血上場」。穿上巴西隊10號球衣的五米高「王牌喵前鋒」霸氣坐鎮主場，身旁更備有「必勝球靴」與「巨型足球」；分別代表德國、葡萄牙、阿根廷及克羅地亞四大足球強國的「巨星喵」亦於「四大傳奇」等大家來打卡；既可愛又具實力的六位「不倒喵後衛」組成「圓滾滾鐵衛陣」，守護各位「攔截專家」！

四位身披傳奇戰衣的「巨 星喵」嚴陣以待，大家支持德國、葡萄 牙、阿根廷還是克羅地亞？（圖片來源：北角匯）
四位身披傳奇戰衣的「巨 星喵」嚴陣以待，大家支持德國、葡萄 牙、阿根廷還是克羅地亞？（圖片來源：北角匯）

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免費玩巨大泡泡足球

小朋友還可穿上巨大泡泡球挑戰「泡泡足球大對決」，跟其他小球迷進行泡泡喵足球對決體驗，透過碰撞、搶球及射門等互動玩法，體驗另類足球的激爽快感！7月1日回歸紀念日還會推出限定一日的「七一慶回歸打卡消費賞」，只需消費滿HK$100並於北角匯二期對出海濱公園「充氣萌喵足球競技場」打卡，即可獲贈能量飲品一支！

穿上巨大透明泡泡球化身場上最強「肉盾」， 與隊友並肩作戰 送球入龍門，奇 妙的反彈力與失重感，令比賽過程更有趣。（圖片來源：北角匯）
穿上巨大透明泡泡球化身場上最強「肉盾」， 與隊友並肩作戰 送球入龍門，奇 妙的反彈力與失重感，令比賽過程更有趣。（圖片來源：北角匯）

北角匯「萌喵狂熱足球祭」
日期：即日起至8月31日
時間：10:30 - 21:30
地點：北角匯2期對出海濱公園

泡泡足球大對決
日期：6月28日，7月5、19日（逢星期日）
時間：12:00 - 16:30
地點：北角海濱花園充氣萌喵足球競技場
節數：每日共10節，每20分鐘1節（每節最多6人参與）。
報名方法： 即日起，於北角匯網站及社交平台開放免費網上報名預約時段，名額有限，先到先得。詳情：www.harbournorth.com.hk/ 
 

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