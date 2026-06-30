根德園幼稚園今日正式停辦 擁有60年歷史培育3萬名校友 家長感嘆：一個時代的終結

在香港擁有悠久歷史的傳統著名私立幼稚園根德園幼稚園今日（30日）正式停辦，校方於3年前宣布於2026年停辦，並會用3個學年逐年停辦，至2025/2026學年最後一批高年級學生畢業便會閉校。今日校方向公眾及家長發出通知，已完成停辦計劃，60年的辦學歷史畫上了圓滿的句號。

完成「3年逐步停辦計劃」 所有學生完成幼稚園課程

根德園幼稚園今日向公眾及家長發出通告，校方於停辦日向所有家長、學生及教職員表達了最深切的謝意與祝福。根德園幼稚園的停辦並非倉促決定，學校早於3年前部署「3年逐步停辦計劃」，並於2023年9月便向教育局呈報，在2023/2024學年錄取最後一批K1生後，隨後兩年便停止招收新生，確保每位入讀的學生都能在原校完整修畢三年課程，負責任地讓學生有個圓滿的幼稚園階段。

（圖片來源：根德園幼稚園校網）

決定停辦的主要原因包括校監、校長、管理層及資深教師等大批核心教職員已屆或接近退休年齡，加上香港少子化、出生率驟降的環境，對學校營運帶來衝擊。隨著2025/2026學年最後一屆畢業生順利畢業，這項3年停辦計劃亦告圓滿完成。

（圖片來源：根德園幼稚園校網）

創校60載 圓滿完成「甲子」周期

根德園幼稚園由校監黃惠嫺女士於1966年創立。在學校發出的最後通告中，黃校監與校長梁紫馨女士提到，60載是中國傳統曆法中一個完整的「甲子」，根德園一直堅持完成了這個重要周期，團隊對此深感自豪。同時亦重申了學校的辦學願景，旨在讓學生在愉快的學習環境中得到全人教育，並致力培育幼兒在知識、品德、良好習慣及正面態度等方面，一步一步建立穩紮的根基。除了通告提及的全人發展外，黃校監亦表示特別自豪於學校為學生提供了扎實的中文與傳統美德教育，期望孩子長大後成為有愛心、懂尊重及守法的公民。

今日（30日）根德園幼稚園正式停辦，於校網發出通告向家長、學生、團隊致謝。（圖片來源：根德園幼稚園校網）

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培育3萬名校友 啟蒙孩子成長之旅

在過去的60年裡，根德園幼稚園培育了約3萬名學生，在校園度過了啟蒙歲月，校方由衷感謝家長們的信任，把孩子的幼兒教育交託給他們。「作為教育工作者，我們為這份足印，深感榮幸。」校方最後留下了深摯道別：「謝謝大家，再見！」 並為所有根德園的成員送上最真誠的祝福。

除了感謝家長、學生，校方亦向全體教職員深致謝意，並指因為有他們，根德園才能走到今天。（圖片來源：根德園幼稚園校網）

資料來源：根德園幼稚園校網

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