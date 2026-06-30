中華基督教會基真小學活現漫畫人物活動 從動漫角色學會互相尊重建立正面價值觀｜小學活動

在推動正向教育與品格教育的路上，家長與老師常苦惱如何將抽象的正面價值觀變得具體生動。中華基督教會基真小學近日想出妙招，將全校學生最愛的「動漫人物」搬進校園，舉行了一場別開生面的正向品格推廣活動 ── 活現漫畫人物活動！現場不僅有動漫歌曲猜謎、情緒拆解，更有精彩的動漫Catwalk環節，透過體驗式學習，成功引導學生從喜愛的角色中吸收正面特質，加深對正向價值觀的認識。

活現漫畫人物活動當日設有Fashion Show，同學們精心裝扮，連師生都一起投入其中。（攝：《親子王》）

中華基督教會基真小學毛應龍副校長（攝：《親子王》）

從最愛的角色看見正面特質

這次活動以教育局提出的「12個首要價值觀和態度」為框架。中華基督教會基真小學副校長毛應龍在受訪時分享，學校在發出活動通告時，並非只是讓學生隨便選個角色娛樂一番，而是引導他們去思考：「你喜歡的角色，身上有甚麼優點和強項值得我們學習？」

活動當天分為低年級和高年級兩組進行，暖身遊戲包括聽動漫歌曲猜歌名、從動漫角色的面部表情去拆解和猜測其情緒。最令人矚目的莫過於Catwalk環節，不少同學穿上精心準備的動漫服飾，有《海賊王》路飛、《鬼滅之刃》禰豆子、《SPY × FAMILY》安妮亞、蜘蛛俠、Mario等，自信地於有蓋操場展現步姿與擺pose，甫出場即讓現場同學拍手歡呼，人人看得不亦樂乎。

活動最後，低年級和高年級各有三位同學大方走到台前，與全校分享自己為何喜歡這個角色及有何得着。毛副校長表示，學校是基督教學校，因此在挑選時也會引導學生避免選擇過於邪惡、暴力的角色。「從學生交回的通告來看，孩子們選擇的都是善良、充滿正義感的正向人物。」

估動漫歌仔時間，大家都很踴躍，看來大家都是動漫迷啊！（攝：《親子王》）

除了玩，最重要是分享自己為何喜愛那動漫角色及從了解中有何得着。（攝：《親子王》）

​ Edit media 為了今年主打的「12個首要價值觀和態度」學習，學校特意推出小冊子，讓學生加深了解。（攝：《親子王》） ​

把興趣套用到學習 加深印象

許多家長可能會擔心，動漫會不會讓孩子分心？但中華基督教會基真小學恰恰體現了「寓教育於娛樂」的美妙。

當品格教育不再是硬邦邦的口號，而是化身為孩子本來就喜歡的人物（如蜘蛛人的責任感、炭治郎的堅毅與善良），孩子會自發性地去模仿和內化。透過角色扮演（Role-play）與Catwalk的儀式感，同學在「扮演」的過程中體驗了角色的自信；而在台前的「公開分享」，更是一個整理思緒、加深自我認同的絕

佳機會。這種體驗式學習，比單純在課堂上聽講，留下的印象要深刻百倍。

兩位好有心的社工，（左起）黃俊賢及李安翹這天也悉心打扮一番。（攝：《親子王》）

學校理念：先有快樂的師生 才有正向的根基

中華基督教會基真小學一直致力於正向教育，去年以「24個品格強項」為重心，今年則聚焦於「12個首要價值觀」，並透過「四社」制度和各種大型活動，將「團結」等價值觀牢牢深植在學生心中。

不過，學校最珍貴的理念在於：正向環境，必須以「快樂」為根基。學校特別將小息時間延長至20分鐘，讓孩子有充足的時間「放電」、享受快樂的校園生活，藉此增強他們對學校的歸屬感。不僅如此，校內的社工更是非常落力，不時在校園各處遊走，與師生打成一片、同樂共笑。毛副校長強調，必須先打造一個讓師生都感到快樂、有美好體驗的校園環境，以此為穩固的根基，接下來推動的正向價值觀與精神健康教育，才能真正走進孩子的心裏，開花結果。

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