4個高效訓練記憶方法 擺脫機械式溫習有效內化知識｜兒童遊戲治療

考試季節將至，許多家長陪伴孩子溫習了一整天，卻發現他們轉頭就忘，彷彿甚麼都記不起來，這到底是為甚麼？儘管孩子每天都在做練習，考試成績卻總是不盡人意，久而久之，更失去了主動溫習的動力。

其實，這往往與溫習方法缺乏效率有關。在現代教育中，學習的競爭早已不再是單純比拼「做練習的數量」，而是比拼「知識的有效內化」。當別的家庭每天塞給孩子數十道題目時，如果孩子只是機械式地抄寫，效果往往微乎其微。

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4個基於腦科學的記憶訓練方法

真正決定學習成敗的，是誰的記憶在關鍵時刻更牢固、更靈活。以下分享四個基於腦科學的記憶訓練方法，幫助孩子將短期記憶轉化為長期記憶：

高效訓練記憶方法1：主動回憶 —— 擺脫機械式溫習

孩子在學習時，往往只是被動地看書或盲目刷題，缺乏真正的理解。「主動回憶」的核心，是強逼大腦在沒有任何提示的情況下，重新提取並敘述知識。建議溫習完一個單元後，準備一張白紙，讓孩子憑記憶將剛才的重點寫下或畫出來（不需追求字跡美觀，關鍵在於核心概念的重現）。這個「提取」的過程能深度刺激大腦皮層，有效將短期記憶鞏固為長期記憶。

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高效訓練記憶方法2：交叉學習法 —— 破除考場思維斷層

為甚麼孩子平時在家做專題練習時表現很好，到了考場看到綜合題型時卻腦袋一片空白？這是因為平時的練習過於單一，缺乏靈活性。家長可嘗試交替式的訓練模式，例如不要整個下午只做英文文法，而是將「英文文法、數學幾何、中文閱讀」交替進行。當大腦擺脫單一的學習模式，學會切換不同的思維框架時，才能將不同的知識融會貫通，避免在考試時因題型變換而出現思維斷層。

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高效訓練記憶方法3：分散學習 —— 拒絕「臨急抱佛腳」

許多學生喜歡在考前一兩天「狂背」某一科，這種「衝刺型記憶」雖然能應付短期的測驗，但一旦轉到另一科，前幾天記的內容就會迅速被大腦清除。正如古人說的「溫故知新」，背後其實是「遺忘曲線」的科學規律。每當孩子學習到新知識後，應在短時間內（如24小時內、三天後、一周後）進行簡短的複習，並在溫習中穿插不同學科的內容。這種分段、間隔的刺激，能重新活化大腦的記憶節點，讓學習事半功倍。

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高效訓練記憶方法4：遊戲式學習 —— 善用多巴胺激發動機

為甚麼孩子不需要催促，就能定期自覺地投入電子遊戲？因為遊戲的即時回饋機制會刺激大腦釋放「多巴胺」（Dopamine），從而增強專注力，使其不容易被外界干擾。我們可以將枯燥的溫習進度拆解為不同類型的小任務。將每一個學習目標設計成遊戲中的「關卡」，每當孩子完成一個小關卡，大腦便會分泌多巴胺，

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激勵他們充滿期待地進入下一個任務。在過程中配合適當的心理或物質獎勵，能進一步強化孩子的自我效能感。

學習的關鍵，在於掌握科學的腦科學規律。在溫習與練習的過程中採用更具啟發性的方法，不僅能顯著提高孩子的記憶提取效率，更能將他們從沉重的題海中解放出來。希望以上分享能協助家長們調整策略，讓孩子在成長的道路上，學得更輕鬆、更高效。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

一位在職爸爸，希望透過遊戲治療的方法令家長們輕鬆在家教育小孩。「家」 是教育的起步點，如能在小朋友成長早段介入，往後就能輕鬆管教。家長和小朋友的誤會往往是大家頻率sync不到所致，我會透過這平台讓大家重新認識你的小孩。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

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