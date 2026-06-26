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聖公會聖彼得小學小一入學簡介會 中西區傳統名校推行「數學建模」提升解難能力｜小一入學

親子
更新時間：15:26 2026-06-26 HKT
發佈時間：15:26 2026-06-26 HKT

位於中西區的聖公會聖彼得小學是一所隸屬11校網的資助男女校，屬區內熱門小學之一。學校秉承辦學團體聖公會的辦學理念，本着基督「非以役人，乃役於人」的精神，重視「德、智、體、
群、美、靈」六育的均衡發展，使學生在知識增長，品德培養和信仰認識方面都得到適當的栽培，以貫徹「全人教育」的理想。

聖公會聖彼得小學小一入學簡介會參觀校園

聖公會聖彼得小學將舉行小一入學簡介會，屆時將介紹學校背景和發展方向、小一課程簡介、體藝活動簡介及示範、答問時間、學生作品展覽。活動只接受幼稚園家長報名，每家庭只限兩位家長出席，請勿攜同子女出席簡介會。所有報名均會獲接納；家長在完成登記後，請檢查用作登記的電子郵箱，以收取電子版入場券。有興趣的家長可以把握機會實地視察校園環境，對該校的辦學理念、現況和發展有更多的了解。

（圖片來源： 聖公會聖彼得小學）
（圖片來源： 聖公會聖彼得小學）

重視兩文三語與STEAM教育 推多元學習課

聖公會聖彼得小學注重基督教價值觀的培育，透過多元化的體藝活動、制服團隊及服務學習，實踐精神。學校透過中英文科的校本文學及經典名著課程提升學習興趣，並善用「兩文三語」拓寬國際視野。此外，學校透過跨學科協作積極推行STEAM教育，並將進一步應用人工智能（AI）等創新科技推動教學創新，提升學與教效能。同時亦全面推行「數學建模」（Mathematical Modelling），讓學生運用數學概念解決真實情境下的疑難。

（圖片來源： 聖公會聖彼得小學）
（圖片來源： 聖公會聖彼得小學）

學校特設「多元學習課」，學生可在全年參加一項固定培訓及多樣循環培訓，增加學生的學習深度。學習課選擇項目多樣化，如有「STEAM小實驗」、「桌遊funfun」、「唱唱音樂劇」、「Matatalab不插電編程機械人工作坊」、「Fun Fun日本語」等，語文、科學、玩樂主題應有盡有，令學習變得更有趣。

（圖片來源： 聖公會聖彼得小學）
（圖片來源： 聖公會聖彼得小學）

作為中西區的傳統名校，聖公會聖彼得小學的升中成績一向表現優異。2024/25年有82%畢業生派往有英文班中學，畢業生成功升讀區內外頂尖名校，包括拔萃男書院、英華女書院、英皇書院、聖保羅男女中學、聖士提反女子中學、皇仁書院及聖若瑟書院等，中學網絡極佳，深受家長信賴。

（圖片來源： 聖公會聖彼得小學）
（圖片來源： 聖公會聖彼得小學）

點擊圖片瀏覽聖公會聖彼得小學校院生活點滴：

聖公會聖彼得小學小一入學簡介會
日期：7月3日（星期五）
時間：18:00 - 20:00
地址：西營盤山道70號
報名日期：即日起至7月1日
報名連結：＞＞按此＜＜

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