7.1優惠｜澳門新濠影滙水上樂園激抵$71玩齊雙園區 星滙餐廳早餐$71｜澳門親子好去處

澳門親子好去處｜未正式放暑假，但大、小朋友「個心」已放飛去玩！想帶小朋友去澳門玩兩天，即刻為大家安排最抵玩行程！澳門新濠影滙水上樂園與 星滙餐廳自助餐有7.1優惠，低至$71就可以玩齊兩個園區！同時入手今日（26日）限量快閃新濠影滙星滙餐廳Spotlight自助早餐，$71就可以盡情食個豐富早餐再去玩，抵過食茶餐廳呀！

澳門親子好去處7.1優惠1：新濠影滙水上樂園$71玩齊雙園區

新濠影匯水上樂園為亞洲全天候、全年開放的室內水上樂園之一，亦是澳門唯一室內水上玩樂熱點。這裡擁有澳門唯一巨型水泡滑梯，水上玩樂設施更配合酒店主題及景點，延伸滑水道至室外以亦有更大空間感。除了$71優惠，另設6折低至HK$299/位，加HK$1起升級連星滙自助午餐人均低至HK$499！

（圖片來源：新濠影匯）

16 個以太空為主題的遊樂設施，包括結合刺激攀升及衝刺下水的極速水上過山車、全城唯一室內衝浪模擬器，以及 7 個滑水道設施、2 個造浪池、一個橫跨室內室外的「天際星空池」、246 米星空激流之旅、以及 3.7 米深潛水池，同時挑戰平臺跳水及攀岩歷險的「天崖海角」。

（圖片來源：新濠影匯）

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新濠影匯水上樂園亦有戶外園區，一家大小可在戶外園區玩水曬太陽之餘，更可挑戰 20 米高 的「沖天水龍捲」5 條滑水道，還有多條滑梯、瀑布連嬉水點共 62個，更有矚目全場的「黃金大水桶」定時傾倒；也有小朋友專屬的嬉水樂園，以及以熱帶森林河流為主題的「綠野遊蹤」漂流之旅。樂園亦有太空站空間，玩得累可了享受美食，補充能量再繼續暢玩。

（圖片來源：新濠影匯）

【7.1假期優惠｜HK$71/位｜大小同價】水上樂園室內及戶外雙園區

使用日期：2026年6月26日至7月1日

優惠：HK$71/位（原價成人HK$498/位）

*身高不足1米嬰幼兒免費入場（需出示有效證件入場）

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【7.1假期優惠｜6折雙人票低至HK$299/位】6-9月門票（大小同價）｜水上樂園室內及戶外雙園區

使用日期：即日起至9月

優惠：6月及9月HK$299/位（原價成人HK$498/位）；7-8 月 HK$388/位（原價成人HK$580/位）

*身高不足1米嬰幼兒免費入場（需出示有效證件入場）

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【7.1假期優惠｜+HK$1起連自助午餐｜雙人組合HK$499/位起】2位自助午餐＋2張水上樂園門票

使用日期：即日起至9月

優惠：

．6月及9月：HK$998/組2位，平均HK$499/位（原價成人HK$892/位）

．7-8 月：HK$1,158/2位，平均HK$579/位（原價成人HK$974/位）

*方案包括：2位星匯餐廳自助午餐＋2張水上樂園室內及戶外雙園區門票

*身高不足1米嬰幼兒免費入場（需出示有效證件入場）

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優惠詳情：

優惠期(預訂期)：2026年6月26日15:00至7月2日23:59

營業時間：12:00-20:00（請以官方網站為準）

樂園地址：澳門路氹連貫公路三樓（新濠影滙）

*以下優惠頁面領優惠碼享折上折；全線澳門產品滿HK$500享82折，最高減HK$100；全線美食產品滿HK$600減HK$100！

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澳門親子好去處7.1優惠2：新濠影滙星匯餐廳自助早餐快閃$71



貫徹新濠影滙華麗裝潢派藝術風格，「星滙餐廳Spotlight」同樣星光閃爍。星匯海鮮烤肉「自助午餐」有多款冷盤海鮮、巧手點心、各式烤肉燒味、生滾鮑魚海鮮粥、刺身壽司等，亦設兒童美食區及繽紛甜品區。

（圖片來源：KKday）

（圖片來源：KKday）

而星匯海鮮烤肉「自助晚餐」亦有優惠，美食選擇更豐富，有席切原條黃鰭吞拿魚、巴西式燒烤爐源源烤製安格斯西冷牛扒、紐西蘭羊架、澳洲豬肋骨、大蝦、波士頓龍蝦、深海龍躉、大連鮮鮑魚、時令生蠔、雪蟹腳、切肉、鑊氣小炒、印度烤肉咖哩、中式燒味、鐵板燒、刺身壽司、甜點，亦設兒童美食區。

（圖片來源：KKday）

（圖片來源：KKday）

【7.1假期優惠｜低至HK$71/位】星滙自助早餐

用餐時間：07:00-10:30

優惠：HK$71/位（原價HK$262/位）

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【7.1假期優惠｜輸入優惠碼「26SPB1G1」買一送一】星滙自助午餐

用餐時間：12:00-15:00

優惠：HK$788/2位，平均HK$394/位（原價HK$394/位）

*輸入優惠碼「26SPB1G1」後，HK$394/2位，平均HK$197/位

（已包括原價加一服務費）

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【7.1假期優惠｜輸入優惠碼「26SPB1G1」買一送一】星滙自助晚餐

用餐時間：18:00-22:00

優惠：HK$1,384/2位，平均HK$692/位（原價HK$692/位）

*輸入優惠碼「26SPB1G1」後，HK$692/2位，平均HK$346/位

（已包括原價加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月26日15:00至7月2日23:59

使用日期：2026年7月1日至9月30日

地址：新濠影滙酒店明星滙二樓

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