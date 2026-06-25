10位校長推介20個免費網上學習平台 打造暑假家居學習營｜《親子王》新一期精選

來到6月底，一個學年終將結束，長達個半月的暑假近在眼前，相信不少家長已經為孩子安排了暑假活動，放鬆身心。玩樂有時、學習有時，若然遊玩之間能輕鬆學習新知識、增進學科能力，家長必然樂見其成。集合了多位小學校長精心推薦，連串有用網上資源一次過公開，暑假學習營，就在你家。

油蔴地天主教小學（海泓道）陳淑儀校長 慢下來感受生活

不少家長認為AI對未來學習及工作很重要，可能希望子女在暑假期間加以學習，不過油蔴地天主教小學（海泓道）陳淑儀校長認為，現時學校教育或日常生活中，孩子已很容易接觸AI，所以鼓勵家長於暑假期間，暫不將AI方面的學習放於首位。「我們不妨重拾一些人性化的應用技能，好像跟媽媽學煮飯，這不僅是生活自理能力的訓練，更是一個實踐愛德與感恩的過程，促使人與人之間的情感交流。

（圖片來源：受訪者提供）

油蔴地天主教小學（海泓道）陳淑儀校長（圖片來源：受訪者提供）

和富慈善基金李宗德小學潘嘉璇校長 勿單向灌輸式學習

每位孩子都是獨特的學習者。和富慈善基金李宗德小學是Apple Distinguished School，在推動電子學習時，核心理念不是讓孩子成為科技的「被動消費者」，而是培養他們成為「主動創造者」。潘嘉璇校長說：「我們不鼓勵家長在暑假讓孩子進行單向灌輸式、或重複操練式的電子練習，以下推薦具『創作與思考呈現』空間的數碼工具，都能讓孩子主動將暑期的所見所聞、思考與知識，轉化為具體的數碼作品，實踐自主學習。」

（圖片來源：受訪者提供）

和富慈善基金李宗德小學潘嘉璇校長（圖片來源：受訪者提供）

佛教林金殿紀念小學吳永雄校長 多嘗試不同事物

暑假不是停下來，而是換一種方式成長，香港佛教聯合會會屬小學校長會主席、佛教林金殿紀念小學吳永雄校長深明此理，強調暑假不是要「學滿滿」，而是讓孩子嘗試不同事物、發現自己喜好。「可以每天有一小時『無電子產品時間』，善用來做運動、做家務甚至純粹發呆，對腦部發展大有裨益。」

（圖片來源：受訪者提供）

香港佛教聯合會會屬小學校長會主席、佛教林金殿紀念小學吳永雄校長（圖片來源：受訪者提供）

聖公會奉基小學校長黃悅明校長 栽種培養責任感

將孩子的天賦興趣發揮到極致，並獲得至大成就，相信聖公會奉基小學校長黃悅明博士大有資格分享。學習早已超越課室，黃校長認為孩子趁着暑假，透過欣賞有關科學知識的短片，既能認識科學原理，又能提升英語聽讀能力，實在最好不過。

（圖片來源：受訪者提供）

聖公會奉基小學校長黃悅明博士（圖片來源：受訪者提供）

圓玄學院陳國超興德小學賴子文校長 全力學習AI

問圓玄學院陳國超興德小學賴子文校長：學生該如何善用暑假？他立即回覆：「小朋友必須立即學習AI的各方面應用，暑假正好是自學AI的好時機。」賴校長坦言今日孩子，就是未來世界的大人，有必要從小裝備自己。「未來世界的機械人是如何應用呢？AI各項領域的板塊，將來如何幫助人類呢？這些都交給我們的孩子好好去思考。」

（圖片來源：受訪者提供）

圓玄學院陳國超興德小學賴子文校長（圖片來源：受訪者提供）

想知更多校長們推介的學習平台，就留意今次《親子王》「封面故事」的詳細報道。

童心舵手談玩具業轉型 玩具"反"斗城亞洲商品副總裁梅象年：「讓實體玩具拉近親子心。」

身處滿布玩具的環境下工作，會不會特別快樂？玩具"反"斗城亞洲商品副總裁梅象年（Johnny）的辦公室，應該可以給予答案 ── 掌控中國內地、香港、台灣、日本、新加坡、馬來西亞、泰國及汶萊等八大主要市場商品營運，於辦公室圍繞他的是密密麻麻的公仔與模型，當這些玩意多到快要「逼出門口」，他看着看着就已經樂在其中。有他當爸，女兒應該很幸福……「別誤會，玩具可不能任意拿回家玩啊！」Johnny瞇起眼笑道。

（圖片來源：《親子王》）

夏日玩水樂 5大推介

夏天除了去泳池、沙灘和水上樂園，7至8月還有不少適合小朋友去玩水的消暑活動！快快收藏今期《親子王》「玩樂提案」的活動推介，帶孩子去充氣城堡水池放電，去玩水戰兼泥漿浴，也可在溪流山澗嬉水，更可親親大自然一嘗插秧呢！

（圖片來源：《親子王》）

想了解更多「封面故事」、本期的其他升學教養內容及假日有何親子好玩推介，即掃描《親子王》網頁（https://www.stheadline.com/parenting/親子）參閱更多。

新一期《親子王》現已出版，於各大7-11及OK便利店有售！

《親子王》第834期

發售日期：6月25日（星期四）

銷售地點：各大OK便利店及7-Eleven