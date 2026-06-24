暑假好去處｜沉浸式VR體驗低至$79 穿越白堊睇恐龍/飛越秦始皇陵/鬼屋恐怖循環體驗

暑假好去處｜快到暑假，相信爸媽們為孩子安排暑期活動亦忙得不可開交。年紀小一點的孩子，讓他們在室內遊樂場盡快跑跳就可釋放電力，但對於年紀大一點的孩子來說就太「小兒科」了。位於長沙灣賽探科技近日推出3個沉浸式VR體驗，只要戴上VR一體機，就可穿越白堊睇恐龍，也可飛越秦始皇陵，亦能到鬼屋來趟恐怖循環體驗。今日（24日）更有快閃優惠，低至5折、$79即可體驗，即刻入手VR體驗優惠門票，跟「大」朋友去玩喇！

暑假好去處｜沉浸式VR體驗低至$79 睇恐龍玩鬼屋

長沙灣賽探科技近日推出3個沉浸式VR體驗，只需戴上VR一體機，便可開啟一段沉浸式探險之旅！大家可到當上X星球的時空探險隊，一起穿越至公元前6500萬年前的白堊紀時代，協助恐龍移民，歷經磨難後恐龍們登上巨型星艦，移民至X星球，從而展開全新冒險。

（圖片來源：KKday） ​ ​

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若喜歡尋幽探秘，可化身考古探險者投入《探秘・塵封的帝陵》考古探秘之旅。透過手勢交互、行進探索、環境模擬與飛行體驗，親歷秦始皇陵四大震撼篇章：墓道歷險、地宮漫遊（親眼目睹水銀百川江河的宏偉景象）等，齊齊進入考古現場、飛越皇陵等真實環境模擬，配備三維聲場電影級配音，就如身臨其境！

（圖片來源：KKday）

在孩子去找恐龍時，大膽的爸媽可同時玩《無盡迴廊・鬼屋》VR恐怖體驗，手持燭台，穿過廢棄宅邸，踏入沒有盡頭、只有恐怖伴隨的迴廊（*僅限年滿18歲之成年人參加）。

（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜低至5折】《恐龍移民計劃》25分鐘VR沉浸體驗門票1張

優惠：HK$79/位（原價HK$158/位）

*7 月4日至7月12日：限星期六日、公眾假期及特殊日適用

*7 月13日至8月31日：星期一至日均適用

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【快閃優惠｜低至65折】《恐龍移民計劃》25分鐘VR沉浸體驗門票1張

優惠： HK$103/位（原價HK$158/位）

*7 月4日至7月12日：限星期六日、公眾假期及特殊日適用

*7 月13日至8月31日：星期一至日均適用

（圖片來源：KKday） ​ ​

【快閃早鳥優惠｜低至9折】《無盡回廊・鬼屋》15分鐘VR沉浸體驗

優惠：HK$115/位（原價HK$128/位）

*6月27日至10月31日：限星期六日、公眾假期及特殊日

*7月13日至8月31日：星期一至日均適用

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【快閃早鳥優惠｜低至9折】《探秘・塵封的帝陵》25分鐘VR沉浸體驗

優惠：

．5歲以上HK$148/位（原價HK$165/位）

．1 大1小購票專享HK$270/組，平均135/位

（原價HK$330/組，適用於1位成人連同1位5-12歲小童）

*6月27日至10月31日：限星期六日、公眾假期及特殊日

*7月13日至8月31日：星期一至日均適用

*成人與兒童（5-12歲）同價；5歲以下幼童免費；5-12歲小童需成人陪同入場

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【快閃早鳥優惠｜低至9折】《探秘・塵封的帝陵》90分鐘入場門票（1大1小）

K優惠：HK$515/組（原價HK$570/組）

．套餐包含：25分鐘VR沉浸體驗＋65分鐘展覽與手工製作「迷你秦朝編鐘」模型1份

*6月27日至10月31日：限星期六日、公眾假期及特殊日

*7月13日至8月31日：星期一至日均適用

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月24日10:00至6月30日23:59

使用日期：2026年7月4日至8月31日

地址：賽探科技，香港長沙灣瓊林街83號602-606室

健康注意事項：以下人士嚴格禁止入場：患有心臟病、高血壓、腦血管疾病、癲癇症者；有嚴重暈動症、光敏性癲癇病史者；懷孕女士；近期90日內接受過重大手術者；醉酒或藥物影響狀態者

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