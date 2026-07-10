AI學習｜本地家長對子女的升學規劃，不少也放眼海外，其中英國仍然是負笈海外首選。平日我們的話題多圍繞小學教育或升中選校，今次不妨「拉長戰線」，從大學選科的角度，審視經歷AI洗禮的全球教育趨勢，藉以為孩子現時的教育方向作出合宜規劃。作為富經驗的升學顧問，英識教育升學顧問Iris Cheung，正好就「文理並重」這個世界性教育新趨勢，給家長一些專業意見。

AI學習｜研究型學習應對AI世代 3種能力提升「提示prompting」精準度（示意圖 / AI生成圖）



勿追趕「潮流學系」

I：Iris

Q1：以英國大學申請為例，近兩年是否關於AI的科目特別受歡迎？

I：這說法是正確的。疫情後的英國大學選科情況，其中Computer Science可說受全球學生歡迎，不止香港學生趨之若鶩，大部分東南亞、印度及非洲的學生，他們都會以Computer Science、人工智能等各方面的科目為首選。想補充一點是，本地尤其是考DSE的學生，如想報讀英國的Computer Science會有點難度，主因是當地大學的要求較高，除了數學還一定要修讀Physics，而「數學」如只是core math是不足夠，必須同時修讀M1或M2才有機會。

至於近年最受歡迎的學系，仍然是Business、法律系或Medicine相關的，如Biomedicine（生物醫學）。非理科的科目，則以一些具創意例如Design方面，又或心理學等學科仍然受學生青睞，不過心理學有很多範疇，部分也屬科學領域，例如有學科是針對腦部的研究，而Human Psychology都甚多學生報讀。

英識教育升學顧問Iris Cheung（圖片來源：受訪者提供）

Q2：選修學系的潮流，在AI加速發展下，是否變化更多？

I：在AI加持下有更多變化，是必然。每天睇新聞，都會見到Google、Amazon和Oracle這科技三大巨頭的消息，可是近年她們的跌宕也大。說到這裏我也好矛盾，數年前科技方興未艾，吸引很多學生修讀電腦或早期的人工智能科目，可是現在這些科技巨頭都在裁員，甚或沒有職位供應，畢業生難免徬徨不安，而這份憂慮更波及家長。

遇到不少家長感嘆，昔日所認識的鐵飯碗，現在已變成「普通飯碗」，Banker、律師等過往被視為高薪厚職的精英行業，好像漸漸失去黃金鎧甲，家長大為焦慮「究竟我的下一代應該做甚麼？」這一刻，我認為家長更應尊重孩子的喜好，讓孩子選讀真心喜歡的學科，定然比追趕「潮流學系」更有利長遠發展。

（圖片來源：Pexels）

Q3：黃仁勳提到AI時代，語言及文字能力更見重要。以你對英國教育的認識，當地如何培養學生兼顧語文與數理能力？

I：首先要理解，AI在這個時刻已經成為一種「語言」、學習上的基礎（infrastructure），是生活中不可或缺的一部分。這個世代的孩子，實在很需要學習與AI對話，彼此平起平坐。AI需要你給予提示（prompt），而提示的關鍵就是語文。這個語文處理，不再是從前做閱讀理解那種有對錯之分，因為AI的回應是來自機器學習（machine learning），你看了它的答案，再進一步表達自己的看法，促使「提示能力」（prompting）更為精準，而這也是集文學、語言表達能力和批判性思考這三種能力，並且是未來學習能力高低的關鍵。

（AI生成圖片）

借鏡對英國教育的熟悉，為何外國的教育能迅速做到這點，而亞洲相對較弱呢？首先是文化的差異，我們自小習慣背誦、考試、追求高分、害怕犯錯，可是面對AI，你不能怕錯，也不用怕錯。以英國教育為例，它們非常重視專題式學習，無論是考題設計、課程還是教學模式，背後都有很多研究支撐。你讀科學，不止是讀「光合作用」；讀數學，也不是記住所有公式就行。當中有一個很重要的元素，就是課業，那麼課業該如何表現？同樣離不開文字處理。

你需要做research ，就要有閱讀網上資料的能力。當要進行評估時，甚至要自己挑戰自己的論點，這些訓練，英國是從中學課程便開始，而IB課程更加強調跨學科能力，學生需要處理大量不同的資訊。升到大學，英國一直以來重視研究型學習（researchbased learning），就算修讀工科，都需要閱讀大量資料或數據。英國的跨學科教學及教育制度，正好幫助學生裝備自己，應對AI世代。

背書工具 不是頂尖大學所須

Q4：如果家長準備讓孩子到英國升讀初中或高中，目前小學階段，你會建議該做哪些事來保留孩子的文科熱情，同時不讓數理成為未來的絆腳石呢？

留孩子的文科熱情，同時不讓數理成為未來的絆腳石呢？I：關鍵在於閱讀和探究，而且是真正拿起一本書看，不是只在YouTube看短片。YouTube的演算法，只是為了讓你不停滑手機，而閱讀則需要慢慢咀嚼，遇到不明白的句子還要重複細看。在這個過程中，你才能訓練出對文字的敏感度、理解能力，也讓大腦有思考空間。家長們，趁孩子還未出國留學，真的嘗試一起看書吧！可以反覆看同一本書，而不是讀完一次就算。當看第二次時，一定會有不同的感悟，看完後盡量和孩子一起討論：「這本書的中心思想是甚麼？作者為何會寫這本書？他的背景是怎樣？」在溝通的過程中，大人和小朋友都獲益良多。

親子共讀，會帶來意想不到效果。（圖片來源：PhotoAC）

Q5：你是升學專家，同時是幼兒的媽媽，現在談孩子的教育規劃會太早嗎？

I：畢竟跟先生皆從事升學顧問，怎會沒去想？（笑）。你問我現階段的想法，我會想給孩子更多思考空間，希望他們能自己找答案。大女現在兩歲半，開始會問問題了，她很喜歡問：「爸爸在哪兒？」本來我可以回答「公司」。但我會反問她：「你認為這個時候爸爸在哪裏呢？」其實她心裏有數，只是想發問而已，通常她會笑住回答：「爸爸在office。」當然，如果她問的真是不懂得的問題，我會引導她自行找出答案，而不是直接告訴她，否則便失卻自己思考的機會。用這個「底層邏輯」來看學習，如果孩子從小習慣直接得到答案，長大後就只會等待別人給他答案，而不會主動尋找。

為何我在意這方面？因為見過很多來做升學輔導的家庭，去到選科時，很多學生根本沒有自己的意見，結果無從入手。所以現在總是提醒自己，我只是孩子成長的一個輔導者，引導她自行發現世界。

（圖片來源：PhotoAC）

文：劉佩樺 圖：受訪者提供、資料圖片

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