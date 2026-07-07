AI學習｜AI世代下「文理共融」成大趨勢 黃仁勳：「語言能力是駕馭AI關鍵」

AI學習｜這是一個AI大時代，由家長到孩子均全力或學習相關知識，努力適應這個數位新世界。面對如此來勢洶洶的潮流，家長難免再次將教育重心押在數理或電腦相關方向，然而，Nvidia行政總裁黃仁勳早前在一個Podcast節目中表示，在這股科技洪流中，「文科生特別是英文系畢業生，未來可能有極佳發展」（大意） —— 咁即係點？或許我們應該將眼光更開闊，毋須執着文科或理科這二元分法，而是協助孩子裝備自己，成為文理兼備的新人類，好等將來立足於AI與人類共存的Web 3.0開創性年代。

（示意圖 / AI生成圖）

關於AI與人文學科 名人有話兒

科技越見超乎想像，人文素養倒在當中抬頭，全因科技背後，盛載仍然是人類的思想、情感與智慧之大成。科技巨擘與數位娛樂巨頭，紛紛表達了相同的核心看法。

以前被認為「不實用」的英文系學生，反而可能是最成功的，因為他們最擅長的就是語言表達、邏輯論述、文字思考。 —— Nvidia行政總裁黃仁勳

Nvidia行政總裁黃仁勳（圖片來源：網上圖片）

AI面世後，誰能把想法說得精確、有邏輯，誰就能把AI用得最好。深度科學與數學依然重要，但語言能力才是關鍵。語言，現在就是AI的程式語言。所以說，英文系的學生，未來可能是最成功的一群人。

AI是放大人類潛能的工具，並非取代人類，而是更為凸顯人文素養與語言能力在AI應用中的核心地位。 —— 史丹福大學電腦科學系主任、AI教母李飛飛 史丹福大學電腦科學系主任、AI教母李飛飛（圖片來源：網上圖片） AI的下一步不能只靠電腦科學家和工程師，必須納入哲學家、歷史學家、文學家、社會學家及法律專家的研究，因為技術的本質在於應對人類社會的複雜性。

從不後悔攻讀文學學位，人工智能將使人文學科變得更重要。 —— Anthropic總裁Daniela Amodei

Anthropic總裁Daniela Amodei（圖片來源：網上圖片）

隨着AI變得更聰明、更能完成海量任務，那些讓我們成為人類的特質將更加不可取代，包括理解自身行為與情感的來源、洞察人類歷史與文化，以及建立判斷能力。

如果今天我有一位三歲小孩，我會着重培養其EQ。—— Netflix聯合創辦人Reed Hastings

Netflix聯合創辦人Reed Hastings（圖片來源：網上圖片）

在AI時代，教育重心將由STEM回歸人文學科。AI擅長於結構化及規則導向的工作，卻無法取代人類獨特的情感與文化，因此歷史與文學的能力，以及具備高EQ，將會顯得更為珍貴。

給家長的信：文理共融 3個AI教育重點

相信大部分家長如記者一樣，出生在沒有電腦及智能手機的年代，我們是邊學邊用的，但我們的孩子甫出生，卻已是一個充斥各種智能科技的世界，他們熟練運作AI是必然，而家長應該以培養能駕馭AI的子女為己任，這既要有理科的解題能力，也要兼具文科的判斷力。以下是三個教育重點。

（圖片來源：PhotoAC）

學懂問：與其急着找答案，不如先學會問對的問題，鼓勵孩子多想「為甚麼」，引導他們判斷問題該如何解決，而不止是忙於找出正確答案。 生活中學習：日常就是學習的材料，旅遊時學習地理，同時認識歷史文化，讓知識在生活中自然連結。 訓練個人價值觀：AI可以幫忙製作時間表或整理日程等數據處理，可是最終決定權還是在自己手上，孩子要練習取捨與判斷。

（圖片來源：PhotoAC）



文：劉佩樺 圖：網上圖片



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