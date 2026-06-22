Save Lily｜男嬰Danny發燒入院 醫生：高燒或造成腦部損害致發展遲緩 拆解脊柱刺穿手術

Save Lily｜稱在家中分娩誕下的男嬰的曾先生及關小姐，早前因為疏忽照顧兒童被捕，後願意提供DNA樣本，經測試後證實與Danny具血緣關係。而約2至3個月大的男嬰Danny，於6月初起由社會福利署接手照顧。昨晚（21日）Danny因發燒先送往律敦治醫院，晚上再轉送東區醫院接受治理，曾先生及關小姐其後向傳媒交代最新情況，指保良局通知他們，Danny有緊急情況或需進行「脊柱刺穿手術」，令兩人十分擔心。今早（22日）曾先生指Danny現時情況好轉，已退燒，暫不需要做手術。究竟甚麼是「脊柱刺穿手術」？如遇上孩子高燒，家長應如何處理？即請兒科醫生張傑醫生為大家講解，釋除家長們的疑慮。

Save Lily｜男嬰Danny高燒入院 父盼早日團聚 母望餵人奶

「Save Lily」事件中，兩個月大的男嬰Danny因發燒、流鼻水等感冒症狀送往東區醫院治理。父親曾先生指，兒子由最初「眼仔轆轆」到住進收容所後神情呆滯，如今更抱病入院，認為其健康「每況愈下」，令人十分憂慮。他批評每星期僅一次的探視安排遠遠不足，未能尊重嬰兒吃人奶的意願，促請當局考慮兒童利益讓家庭團聚。目前，母親關小姐已獲准留院陪伴兒子至早上，她期望能繼續陪伴並親自餵哺母乳。

「Save Lily」事件中、兩個月大的男嬰Danny父母昨晚（21日）得悉兒子發燒入院，趕往探望。（圖片來源：《星島日報》）

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甚麼是「脊柱刺穿手術」於哪些情況下需要進行這個手術？

男嬰Danny因發燒入院，父母指或需進行「脊柱刺穿手術」，究竟「脊柱刺穿手術」是甚麼？張傑醫生指其實這只是個相對簡單的病房檢查。「『脊柱刺穿手術』目的是抽取所謂的腦脊髓液去證實和排除腦膜炎的可能性。簡單來說，方法就是將針在全消毒的情況底下，從腰部脊椎位置去收集一些腦脊髓液，而不會傷害到任何神經。在父母而言，可能是很可怕的步驟。但對於醫護來說，這只是一個比抽血需要長一點時間的醫護步驟，也沒有特別的風險。」

「Save Lily｜兩個月大的男嬰Danny昨晚發高燒，醫院指或需進行「脊柱刺穿手術」。（圖片來源：《星島日報》）

張醫生指這個檢查的結果會影響醫生用藥的選擇，以及用藥的時間性。「舉例來說，如果醫生懷疑是腦膜炎的話，使用的抗生素必須足以能夠從血液滲透到腦內的神經系統，而且療程需要較長的時間。」

高燒不退或造成腦部損害 幼嬰高燒不止父母應這樣做

如遇上幼嬰高燒不退，張傑醫生指最直接簡單的做法，就是帶孩子見醫生，由醫生建議下一步如何。「年紀越細孩子遇上高燒不退、情況越不穩定就需要做盡一步的檢查。抽血、抽腦脊髓液、鼻咽和喉嚨分泌物的核酸測試、驗尿都是一般基本的化驗方向。最重要就是找到感染的源頭，並且盡快治療。」

（示意圖，AI生成圖片）

如果病菌太毒或者延遲治療，就有機會引起不同程度的併發症。「高燒不退而引起的併發症，牽涉到相關的不同器官。如果影響到腦部神經系統，就有機會造成永久性的腦部損害和發展遲緩。故此不用忽視。」

母乳有一定抗體但非正式的醫療效果

Danny媽媽向傳媒表示，希望可以盡快見Danny並重新餵哺人奶，以增強其抵抗力。人奶對幼嬰健康有好處，但如孩子正在生病，人奶真的可有助增強抵抗力，加快痊癒嗎？張傑醫生表示人奶的確有助對抗病菌，但不可代替正式醫療效果。「我們理解媽媽的心態。母乳中一定存在某一個份量的抗體。透過飲用母乳可以將這些抗體吸入孩子體內，協助對抗病菌。但是是否代表人奶一定有用？就真的要是乎情況。但是，無論是否飲用人奶，都不可以代替正式的醫療效果。」

（示意圖，AI生成圖片）

張傑醫生

香港大學內外全科醫學士 MBBS（HK）

愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑 DCH（Irel）

香港兒科醫學院院士 FHKCPaed

香港醫學專科學院院士（兒科）FHKAM（Paediatrics）

張傑醫生

資料來源：《星島日報》、張傑醫生

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