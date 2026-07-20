前港隊單車教練仇多明「破風」育兒經 女兒仇斯雅呈分試與港隊夢取平衡 附兒童學單車3大貼士｜親子專訪

在上月舉行的「屈臣氏集團香港學生運動員獎」頒獎禮上，12歲的仇斯雅站在台上接過獎座，台下的父親仇多明笑得開懷。這對在單車界並肩作戰的父女，平日在賽場上是嚴肅的教練與隊員，私底下卻是無話不談的「車友」兼朋友。然而，這位前單車港將坦言，這條為父之路並非一開始就順風順水，而是「鐵腕與放手」之間的掙扎。

烈日當空，單車場內疾風呼嘯，伴隨着鏈條快速轉動的沙沙聲。這裏的空氣充斥着汗水與緊繃的張力，對普通孩子而言，單車疾速下的眩暈與跌倒的恐懼足已讓人卻步，何況是那些要跟隨嚴格教練進行刻苦訓練的小車手？

前港隊單車代表仇多明與女兒仇斯雅（圖片來源：《親子王》）

此時，教練的一聲吶喊打破了緊張的氣氛。但在這層看似嚴厲的教練外殼下，藏着的是一位父親冷靜而溫柔的目光。他是仇多明，而他身旁那位年僅12歲、已在單車界展露出天賦的女孩，是他的女兒仇斯雅。這對「父女檔」在單車場上，踩出了一段既是師徒、又是朋友的緊密關係。

曾幻想做「嚴父」被女兒笑容觸動

每位父親在孩子出生前，心中或許都有一套理想的育兒藍圖。育有兩女的仇多明直言，在大女斯雅出生之初，自己曾一 心想要扮演傳統的「嚴父」。然而，現實的育兒生活卻讓他徹底打破了這個想法，他很快便發現「嚴父」這條路在女兒身上根本行不通。真正令他轉變的契機，是有一次看見斯雅因為單車比賽獲得好成績，流露出滿足的笑容。那一刻的喜悅深深觸動了他，讓他決定放下執念，將「指令式」的硬性要求，轉變為放手讓女兒自主學習、從中獲得啟發。他明白，唯有讓女兒擁有真正快樂的童年，才是他最想送給她的禮物。

斯雅上月榮獲「屈臣氏集團香港學生運動員獎」，該獎項為香港規模最大的學生運動員表揚計劃之一。（圖片來源：受訪者提供）

雖然在日常生活中是一位「甜爸爸」，但只要一踏入單車場，面對規則與安全時，仇多明就絕對「無情講」。不論是跟車太貼，還是沒有留意後方，他都會毫不留情地大聲喝斥；甚至會「借女訓人」，藉着責罵斯雅，來警惕其他學員。這不是為了營造父親或教練角色的威嚴形象，而是出於對安全的重視。私底下，他亦會為自己的嚴厲感到掙扎，但為了斯雅長遠能獨立面對比賽與逆境，他認為必須讓女兒經歷這個建立紀律的階段。嚴厲背後，其實是重如鐵石的溫柔。

單車上談心事 成就緊密父女情

在一個家庭裏，爸爸與媽媽通常各有分工。仇多明太太扮演着「嚴母」的角色，負責把關功課與溫習，斯雅也調侃着承認媽媽確實比較嚴厲；而仇多明則主要負責帶女兒踩單車。他把自己形容為一個「水泡」，帶女兒踩單車時能讓她暫時遠離沉重的功課與考試壓力。有趣的是，父女之間最珍貴的溝通，往往是在單車上發生。斯雅很喜歡在踩單車時與爸爸分享學校的瑣事或同學之間的趣聞，而每當女兒踩到一半想聊心事時，仇多明總會幽默地回應，叫她踩完這一段再談，因為當下環境不安全，他也聽不到。單車上的互動成為了父女間的情趣。

仇多明與大女斯雅在單車場上是嚴肅的師徒，私底下卻是無話不談的「車友」兼朋友。（圖片來源：《親子王》）

回想起女兒的童年，仇多明分享了一段溫馨往事。斯雅幼稚園時就讀上午班，下午較空閒，仇多明當時特地買了主題樂園年票，經常帶着年幼的斯雅到迪士尼樂園暢玩，享受無憂無慮的父女時光。不過他笑言，現在輪到妹妹上幼稚園，但妹妹讀的是下午班，大家也變得忙碌，較難再像當年那樣隨心暢玩了。

而斯雅的單車旅途上不止有父親，還有一眾隊友。疫情期間，斯雅需要留家上網課，仇多明毅然在家樓下開設了一間單車舖，並順勢組織了一班與斯雅年齡相若的小朋友成立單車隊，讓女兒在成長路上有一班同伴互相扶持，創造一個健康的成長環境。

仇多明為女兒在屋企樓下開設單車舖， 並組織車隊。他亦常常回味昔日買主題樂園年票、帶着讀上午班的斯雅隨心暢玩的無憂時光。（圖片來源：受訪者提供）

愛恨交織的「8分爸爸」在眼淚與斜坡中蛻變

在車隊與單車舖的同伴包圍下，這條單車路走得熱鬧，但回到現實的訓練中，父女間的相處依然充滿「火藥味」。在斯雅眼中，這位單車教練爸爸究竟值幾多分?「8分！」斯雅調皮地笑說，隨即又補多一刀:「扣了2分，因為有時他真的太惡了。」

斯雅笑着爆料，自己有時賴床不想去晨練，平日溫柔的爸爸就會放出狠話：「你今日唔踩，以後都唔好踩！」雖然每次聽到這句話斯雅都會被嚇到「彈起身」，然後乖乖練車，但她笑言，其實自己不是真的怕爸爸，而是捨不得單車隊那班並肩作戰的朋友。正是這份牽絆，讓當年的「愛哭鬼」在不知不覺中長大。如今，斯雅甚至在山路爬坡上展露出比父親更強的天賦，經常在大帽山和摩星嶺的陡峭斜坡上將爸爸遠遠「拋離」。她打趣地說：「現在上斜我比他厲害，他只是平路衝刺夠快。」在汗水與淚水交織的斜坡上，女兒已經踩出了屬於自己的路。

呈分試與港隊夢 學業與興趣間取平衡

在單車路上追逐的同時，即將升中的斯雅也需要兼顧呈分試、升中面試等學業方面的考驗。面對讀書與訓練的雙重壓力，仇氏父女心中都有着清晰的原則 —— 學業為先。

仇多明的態度非常明確，當女兒到了關鍵的考試階段，他寧可讓斯雅的運動成績暫時下滑，也一定要先滿足太太對女兒學業的要求。他深信，現階段的單車訓練，核心目的在於培養女兒面對逆境的堅毅精神和鬥志，而不是在分數與名次間盲目地「逼她狂踩」。這種重視過程多於結果的態度，反而為斯雅在心理上構建了一個安全網，讓她在沉重的呈分試壓力下，依然能把單車當作依靠。

面對呈分試與升中面試，父女倆堅守「學業為先」的原則，讓單車成為高壓讀書環境下的最佳減壓方法。（圖片來源：受訪者提供）

港隊資格以外 永不設限的破風未來

雖然要15歲才能成為港隊單車代表，但年僅12歲的斯雅在技術與成績上早已流露出進入港隊的潛力。然而，面對這張無數運動員夢寐以求的入場券，這對父女卻異常淡定。

對於未來，現階段的斯雅展現出超越年齡的成熟，她坦言自己這一刻還沒想得太遠，目前只想一邊踩單車、一邊先讀好書，等長大一點再作打算。但只要談起單車，她眼裏那股初生之犢的拼勁便會點燃。「我想入港隊，好像李慧詩、李思穎她們一樣踩得那麼快！」

雖然未夠年齡加入港隊，但12歲的斯雅已期待未來能像大師姐般在賽場破風。（圖片來源：《親子王》）

面對女兒的港隊夢，仇多明選擇將主導權完全交還給她。他從不強求女兒繼承自己的衣缽，並持完全開放的態度。如果女兒長大後不想當職業運動員，想和媽媽一樣當一名護士，或者追求其他夢想，他都會全力支持。他唯一希望的，是女兒能將在單車上學到的堅持與刻苦，應用到人生未來的每一場比賽中。

仇多明早已做好了當女兒最強後盾的準備，他笑言：「如果有一天她真的進了港隊，我去應徵做教練、器械維修，甚至掃地都好，我也想陪着她。但如果有一天她說不想踩了，我也完全歡迎。最重要是單車曾帶給她快樂。」這份教育理念，他從沒有高調地宣之於口，而是選擇用身教。去年，他親自出戰世壯運場地賽與公路賽，並成功奪得獎牌，用行動向女兒證明：只要保持熱愛，不論到了甚麼年紀，依然能在賽場上獲勝。台上的女兒接過獎座，台下的父親親身示範着堅持。真正的父愛，就是以陪伴女兒成長為最美的風景。在這條破風的路上，仇多明用他的溫柔與智慧，守護着女兒前行的每一步，迎向那永不設限的未來。

仇多明去年親自出戰世壯運並成功奪獎，用實際行動向女兒證明只要保持熱愛，不論甚麼年紀依然可以獲勝。（圖片來源：《親子王》）

兒童學單車3大安全與技巧貼士

許多家長想教小朋友踩單車，卻因心痛孩子跌倒而遲遲不敢放手。仇多明分享了以下三個實用建議，強調只要方法正確，一般半小時內就能學會！

1. 由平衡車開始 培養把手操控感

先讓小朋友玩沒有腳踏的平衡車，讓他們雙腳着地前行，學會用把手控制平衡。當他們對把手操控有安全感後，自然能放鬆身體。

2. 家長必須「放手」 切忌幫拉車頭

家長最常犯的錯誤是因害怕孩子跌倒而牢牢抓着單車頭，這樣會破壞孩子的自發平衡感。正確做法是放手讓孩子自己控制方向，家長只在單車後半部（如座墊下方）輕輕推一把給予動力。

3. 安全環境下 舒適比繁重護具重要

在安全、平坦的場地，首要考慮孩子的舒適度。香港天氣悶熱，過於厚重的頭盔和護膝會讓小朋友感到煩躁、阻礙動作，反而減慢學習進度。建議初學時可先佩戴輕便頭盔，待正式上路或速度加快時，再補上手套、護膝等完整護具。

文：林詩敏

圖：陳仲樑、部分由受訪者提供

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