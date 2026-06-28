2本繪本如酷熱下的情緒綠洲 在煩躁中尋找一抹清涼 為自己和孩子降溫｜好書推介

好書推介｜踏入6月的香港，街頭彷彿置身於一個巨大的蒸籠。滾燙的熱浪從路面翻騰而上，夾雜着令人窒息的濕氣，這份悶熱不僅讓人汗流浹背，更在無形中觸碰着每個人脆弱的神經。這種天氣裏，孩子容易因為一點小事而哭鬧， 大人的耐性也常常在好不容易抵達冷氣場所前，便已被沿途的燥熱消耗殆盡。面對這種生理與心理的雙重考驗，我們究竟該如何為自己和孩子降溫？

兒童繪本推介１：《熱狗》

凱迪克金牌獎作品《熱狗》，作者用極具渲染力的筆觸，畫出了我們在炎夏中最真實的崩潰。故事的主角是一隻精疲力竭的臘腸狗，牠跟着主人走在擁擠、熱氣逼人的街頭。刺眼的陽光和發燙的路面，讓這隻小狗徹底超載。牠罷工了，趴在路中間，拒絕再向前，哪怕邁出一步。

兒童繪本推介１：《熱狗》（圖片來源：受訪者提供）

當情緒超載 容許自己停下腳步

面對罷工的小狗，主人沒有硬拉着牽繩，也沒有大聲斥責小狗不聽話。她停了下來，抱起這隻像熱狗般發燙的臘腸狗，搭上火車，逃離了城市，來到廣闊的海邊。小狗在沙灘上奔跑，原本令人窒息的暖色調畫面，瞬間轉化為清涼的藍綠色。

在日常生活中，無論是孩子還是我們自己，總會有像那隻臘腸狗一樣熱到崩潰、拒絕前進的時候。當壓力和燥熱達到臨界點時，硬撐是沒有用的。暫停一下，轉換環境，哪怕只是去海邊吹吹風，都是我們必須給予自己的禮物。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介２：《停電了！》

然而，在現實的生活中，我們未必總能立刻拋下一切。當我們無處可逃時，又該如何降溫？另一本榮獲凱迪克銀牌獎的繪本《停電了！》，為我們提供了另一個充滿啟發性的角度。

（圖片來源：受訪者提供）

關掉喧囂 在黑暗中找回夏日的微風

故事發生在一個炎熱的夜晚。每個人都躲在冷氣房裏，各自做着自己的事。大家都在同一個屋簷下，卻又各自孤立在不同角落中。突然，整座城市停電了！失去了冷氣，屋內變得悶熱難耐，一家人只好摸黑走上天台。

沒想到，天台上早已聚集了鄰居。沒有了城市的光害，滿天星斗顯得格外璀璨，夏夜的微風反而更加清涼。這場突如其來的停電，讓繁忙燥熱的城市按下了暫停鍵，卻意外地讓人們尋回了久違的平靜和人情味。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

尋找你的避暑勝地

炎熱的夏天，是對我們耐性和情緒調節的最大考驗。當外在環境過於灼熱時，我們需要學會為自己的心靈尋找避暑勝地。或許是一趟遠離塵囂的海邊小旅行，也可能只是一杯透心涼的茶餐廳特飲。放慢腳步、接納煩躁，清涼和平靜，終會如期而至。

文、圖： 繪本童樂 Kadey Jadey



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