嘉道理農場暨植物園2大暑假活動 森林藝術日營/親子夏日探險隊2026｜暑假好去處

剛剛吃完端午糭，快到7月，暑假即將展開！漫長的6個多星期除了吃喝玩樂，也可以參與一些寓玩於學的暑假活動。嘉道理農場暨植物園於今個暑假，特別為不同年齡小朋友舉辦一連串的活動，讓孩子可以將大自然當作課室，邊玩邊學，更有機會親近一些平日少見的動物、昆蟲，也可動作做手作，過個有意義的暑假。即睇嘉道理農場暑假活動詳情與報名方法。

嘉道理農場暑假活動1：森林有木：藝術日營

木材是重要原材料，能製成傢俱和紙張等，一棵樹由幼苗長大成大樹，當中需以年計，所以很多小朋友都知道要愛惜資源，避免浪費。位於大埔的嘉道理農場暨植物園，向來推動永續活動，今年推出全新童森創作活動「森林有木：藝術日營2026」，小朋友可利用回收木材展開四天藝術旅程，製作木製抹醬刀、動物木製時鐘、木製葉形杯墊和與爸媽共創木製樂器等，期間將會加插探索園內野生動物、夜間生態行等生態教育活動。家長可以根據孩子的興趣，靈活選擇參加特定日期的活動。

認識本土植物及園內的「木材回收計劃」， 與樹木對話 。（圖片來源：嘉道理農場暨植物園）

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森林有木：藝術日營2026

地點：大埔嘉道理農場暨植物園

日期：7月21 - 24、8月12 - 15日

費用： $780起 （報名參加3天或以上活動，即可享總活動費用85折優惠）

對象：8 - 12 歲小童（第4天需家長陪同）

截止報名日期：6月20日

詳情及報名：＞＞按此＜＜

嘉道理農場暑假活動2：親子夏日探險隊2026

長達個半月的暑假快將展開，家長們安排了哪些節目予孩子？到主題樂園遊玩？還是到室內遊樂場放電？想孩子過個寓玩於學的暑假，可以跟他們到嘉道理農場暨植物園「親子夏日探險隊2026」，一張套票即輕鬆體驗「食、玩、學」三重樂趣，可參加深度學習工作坊，還可以趁機入園親近大自然，也可享用有機美食，還有農場雞蛋做手信，可舒舒服服玩足一整天！

在保育員帶領下，可近距離觀察園區拯救的野生哺乳動物，如活潑的赤麂、豹貓或鳥類，還有蟒蛇、蜥蜴，學習牠們的保育故事。（圖片來源：嘉道理農場暨植物園）

以大自然為主題的工作坊選擇多多，想近距離觀察園區拯救的野生哺乳動物與野生動物，可參加「哺乳動物保育課」、「泰加巨蜥大解密」、「尋蛇特攻隊」、「尋蛇特攻隊」，分別與赤麂、豹貓、蜥蜴、蟒蛇等見面，了解牠們的生活習性。「夏日蜂 Show」則可參觀平日不開放的蜂園，認識蜜蜂的有趣特性；喜歡入廚的又可參加「酵玩小廚神」，體驗傳統發酵食品的製作過程，親自炮製純素迷你薄餅及七彩芭菲杯；於「攀過番果山」活動中，可遊覽果園及採收，即埸試食夏日當造的番石榴。

亦可做個小廚神，親手製作發酵食物，享受純素迷你薄餅及七彩芭菲杯。（圖片來源：嘉道理農場暨植物園）

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親子夏日探險隊2026

集合地點： 嘉道理農場暨植物園 / 大埔墟鐵路站（參考各個活動

詳情）

對象：3歲或以上親子

報名方法：＞＞按此＜＜

* 必須至少1位小童加1位或以上成人同行（即最少購買2套套票）。

夏日蜂 Show

日期：7月18日、8月15日（星期六）

時間：10:30-11:40、12:30 - 13:40、14:45 - 15:55（70分鐘）

套票費用：$320 / 位

酵玩小廚神

日期：7月18、25，8月1、15、22日（星期六）

時間：13:00 - 15:15（連交通2小時15分鐘）

費用：$320 / 位

哺乳動物保育課 / 泰加巨蜥大解密 / 尋蛇特攻隊

日期：7月19、26日，8月2、9、16、23日（星期日）

時間：11:30 - 12:15（哺乳動物保育課）、13:30 - 14:15（泰加巨蜥大解密）、14:30 - 15:15（尋蛇特攻隊）（45分鐘）

費用：各$260 / 位

夏日田園無限Fun

日期：7月25日、8月8日（星期六）

時間：10:30 - 11:45、14:30 - 15:45（75分鐘）

費用：$320 / 位

蟲遊水陸空

日期：8月1日（星期六）

時間：09:30 - 11:00（90分鐘）

費用：$260 / 位

攀過番果山

日期：8月8日（星期六）

時間：10:30 - 11:30、13:30pm - 14:30pm（60分鐘）

費用：$320 / 位

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