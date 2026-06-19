筲箕灣崇真學校開放日暨親子同樂日 免費體驗模擬飛行活動 邊吃爆谷邊玩攤位遊戲｜小一入學

小一入學｜環顧東區的小學，除了「四小龍」是焦點，基督教資助男女校筲箕灣崇真學校都是家長熱選，學校將舉行「Sparkle and Shine」校園開放日暨親子同樂日，歡迎幼稚園學生及家長參與。

小一入學｜筲箕灣崇真學校開放日暨親子同樂日免費玩

家長到時可欣賞各學科校本課程展示的學生佳作，也可以觀看以剪影形式展示學校曾舉辦的全方位學習活動。當天下午（15:30 - 16:15）崇真學生會有才藝表演，不止有西樂演奏、歌詠隊表演，更有拉丁舞、中國武術和雜藝表演，現場設有多個益智有趣的攤位遊戲，凡於活動當天完成10個或以上攤位活動者，即可享大抽獎機會，現場更提供爆谷及精美禮品，以及可體驗「模擬飛行活動」，節目如此豐富，小朋友肯定開心。

（圖片來源：，筲箕灣崇真學校校網）

重視學生兩文三語發展

筲箕灣崇真學校秉持「本基督精神，發展全人教育」的辦學理念，營造關愛且具啟發性的校園環境，鼓勵學生發揮潛能，擁有健康積極的人生。學校重視學生兩文三語發展，中文科推行「普通話教中文」、「單元教學」及「羣文閱讀」，加強學生賞析文章、閱讀及寫作能力；而英文科則於一至三年級推行「小學識字及寫作計劃」，透過分享閱讀教學法、語文經驗學習活動，多元語文學習活動，令課程更生動有趣，高年級推行校本寫作計劃，為學生的兩文三語打下良好的基礎。

筲箕灣崇真學校（圖片來源：家庭與學校合作事宜委會員）

至於家長最關注的升中成績，筲箕灣崇真學校表現亦頗佳，24/25年度畢業生獲派首三志願高達99%，不少學生獲派英文中學，如張祝珊英文中學、庇理羅士女子中學、香港中國婦女會中學及港島民生書院等，升學前景亦是吸引家長之處。

（圖片來源：，筲箕灣崇真學校校網）

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筲箕灣崇真學校開放日暨親子同樂日

日期：6月20日（星期六）

時間：14:30 - 17:30

地址：筲箕灣巴色道3號

遊戲券領取方法：活動當天到學校地下「詢問處」出示登記聯絡資訊即可索取。

查詢： 2560 6272（胡姑娘）

登記索取免費遊戲券：https://bit.ly/4v4alNd

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