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灣仔會展中心薈景自助餐618優惠限定1折$99歎龍蝦 自助晚餐買二送二任食生蠔 ｜親子優惠

親子
更新時間：08:15 2026-06-17 HKT
發佈時間：08:15 2026-06-17 HKT

618優惠｜各位生蠔控留意，今日（17日）灣仔會展中心薈景自助餐推出618優惠限定1折，低至$99即可享用維港無敵海景自助早午餐，任食龍蝦、燒威靈頓牛柳、龍蝦漢堡蛋牛角包、生蠔及三文魚刺身！同場亦有第2位半價早午餐，人均低至$423.5/位，即可3小時任食·，更有小朋友最愛的「兒童天地」、泰式美饌及精緻甜點，即刻預訂，八達通用戶更尊享滿優惠碼可$600減$75，到時一家人可以盡情歎。

618優惠｜灣仔會展中心薈景自助餐618優惠限定1折

灣仔會展中心薈景於6月的「春日蟹逅自助晚餐」，除了有即開生蠔，更有長腳蟹、麵包蟹、龍蝦、海蝦，更有多款魚生刺身，包括三文魚、八爪魚、油甘魚、帆立貝、紅蝦等，每人更送皇帝蟹蒸蛋一份，蟹迷定必開心！同場還有香煎鴨肝、甲羅燒、蟹肉軍艦、燒北京填鴨、養生滋潤燉湯，連無限暢飲汽水、橙汁、咖啡、茶，無論愛吃海鮮或熱葷都會找到心頭好。

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

而7月份將推出全新「薈景海邊燒燒」主題，有香口惹味的蒜味胡椒燒開邊龍蝦、蒜蓉牛油煎鐵板帆立貝、燒和牛腹扒、香草燒蒜焗羊排、韓式烤豬腩肉、燒牛舌，也有上湯焗龍蝦鉗、法式龍蝦濃湯，當然少不了必食的冰鎮海鮮，如即開生蠔、龍蝦、長腳蟹、青口、麵包蟹及海蝦，再大歎三文魚、八爪魚、油甘魚、帆立貝及紅蝦等魚生刺身，亦有印式風味小食及特色主題甜品。

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

想假日舒舒服服吃餐好，海景自助早午餐（星期六日及公眾假期）就是最佳選擇。有冰鎮海鮮如龍蝦、海蝦、青口、海螺，亦有備受歡迎的燒威靈頓牛柳、龍蝦漢堡蛋牛角包、燒煙肉雞卷，還有自家製紅燒乳豬及一系列魚生刺身，三文魚、八爪魚、油甘魚、帆立貝、吞拿魚可盡情食，小朋友亦有兒童天地、精緻甜點，還可免費暢飲汽水、橙汁呢！八達通用戶滿$600更可用優惠碼「26OT75」減$75，快快入手！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

 點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

【618 年中大促限定｜1折低至HK$99/位】海景自助早午餐＋免費暢飲
用餐時間：星期六日及公眾假期 11:30-14:30（2026年7月4日）
優惠：HK$99/位（原價HK$548/位）（現場加收原價加一服務費）
*快閃優惠不可與其他優惠同時使用
購買連結：＞＞按此＜＜

【618 年中大促限定｜第2位半價．平均每位$423.5起】海景自助早午餐＋免費暢飲
用餐時間：星期六日及公眾假期 11:30-14:30
優惠：HK$847/2 位，平均 HK$423.5/位（原價HK$1,096/2 位）
（已包括原價加一服務費）
購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【618 年中大促限定｜買二送二．平均每位$417起】薈景海邊燒燒・海鮮自助晚餐＋無限暢飲
用餐時間：18:30- 21:30
優惠：
．星期三至四：HK$1,668/4位，平均 HK$417/位
．星期五至日：HK$1,756/4位，平均HK$439/位（原價HK$3,336起/4位）
（已包括原價加一服務費）
購買連結：＞＞按此＜＜

【618 年中大促限定｜第2位半價．平均每位HK$644.5起】薈景海邊燒燒・海鮮自助晚餐＋無限暢飲
用餐時間：18:30- 21:30
優惠：
．星期三至四：HK$1,289/2位，平均HK$644.5/位
．星期五至日：HK$1,357/2 位，平均HK$678.5/位（原價HK$1,668起/2位）
（已包括原價加一服務費）
購買連結：＞＞按此＜＜

 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

優惠詳情：
優惠期（預訂期）：2026年6月17日 12:00 至6月23日 23:59
使用日期：2026年7月1日至7月31日
地址：香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心4樓
*晚市提供免費泊車

購買連結：＞＞按此＜＜

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