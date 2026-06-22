父親節專訪｜世事常出人意表。布冧爸爸有着好cute的名字、好man的外表，是一位離婚六年的離異爸爸，育有兩名現時讀中三的「家姐」和四年級的「細佬」。回想六年前給種種壓力圍困，人生跌墮至谷底。「當時最恐懼從此跟孩子不能相見。離婚已是無可避免，其時跟前妻的關係亦水火不容，坦白講，既委屈也不捨，無奈又要接受現實。」可以想像，布冧爸爸的情緒壓抑得如待爆發火山，就在這痛恨難當時，剛好有位處境相同的朋友，接受完家福會服務而得到幫助，對方鼓勵他踏出勇敢的一步。

父親節專訪｜「離異爸爸」成被忽略群體：「最恐懼從此跟孩子不能相見」 孩子給予勇氣望鼓勵同道人 （圖：霍楚暉）

離異爸爸：孩子為我帶來勇氣

大男人，第一次分享忍不了「爆喊」。「好感激當日那些有經驗的爸爸跟我分享，我的痛，他們早已經歷過，好好的將我接住，那種互相扶持和明白，真的很重要。」布冧爸爸形容，「離異爸爸」是一群易被忽略的邊緣群體，男士也需要情緒支援，不要只顧面子「收收埋埋」。「自己受了別人恩惠，順利跨過困境，希望自己也傳承勇氣給同道人。」這份勇氣，還來自家姐與細佬。

多年來的父親節禮物，物輕情義重。（圖：霍楚暉）

分開是事實，但父母雙方能保持和諧，肯定可減少對兩姐弟的影響。布冧爸爸在共親有「SENse」 —— 離異家庭特別需要兒童支援計劃幫忙下，學習跟前妻平和溝通，以愛修補家庭裂縫，也讓他明白，即使只是周末跟兩姐弟共處，只要情感真摯，也無阻他做一位稱職的父親。「未能見面的日子，孩子都會跟我緊密聯繫，WhatsApp、講電話、視訊通話不斷，也因為在照顧上需要交流，現在跟前妻會適時聯繫，建立互相合作的關係。」

小手牽大手

兩姐弟逢星期六來爸爸家，一頓晚餐最令人期待。有陣子家姐嗜吃蒜蓉包，布冧爸爸會特別上烹飪班，為了粒女，親自買蒜頭打成醬掃在麵包上，放到焗爐焗香香 —— 睇字都想食（笑）！星期日三個人行程緊湊，早上返教會，下午溜冰或踩單車、看電影、行山、放狗⋯⋯如此這般，期待下星期六再相聚。布冧爸爸形容兩姐弟都是E人「兩個都好乖」，有時候媽媽交托星期六晚要溫習、做功課，他就跟二人說「我們有任務要完成」，完成後就是自由時間，打機睇電視都開綠燈。「大人上班朝九晚六，下班就萬事休，孩子下課後還要做功課、補習，『工時』比我們更長！他們早上八時前已返到學校，我九時多才到公司呢！」

（圖：霍楚暉）

家姐已經是15歲的少女，操心事不算多，細佬是SEN孩，有輕微專注力不足，每件事專注10多20分鐘就失焦，能夠完成所有功課已是超額完成，不過細佬在「放閃」方面可說拿滿分。「有次細佬參加了跑步接力賽，因為平日是媽媽接送，去到運動場，同學都不太認得我，後來他的朋友終於發現我這個『陌生人』，細佬立即牽着我手、介紹給他的朋友認識『呢個係我爸爸，係咪好靚仔？』。」布冧爸爸開心極了，坦言那種快樂不是兒子讚靚仔，而是「他很樂意跟別人說我是他爸爸」。值得一提，即使細佬已經是四年級學生，只要跟爸爸外出，就會自然而然牽着布冧爸爸的手；那天也有同學笑問「你咁大個仔仲拖爸爸？」 —— 這小手牽大手，必然牽繫到老。

給同道爸爸的鼓勵

「有些爸爸已經久沒見過孩子，對他的狀況、身高、樣子也開始模糊⋯⋯記憶中的孩子，總有一天會長大，將來到自立之年，說不定就能重逢；所以爸爸們要保持身心靈健康，靜待重逢機會，到時和孩子重新建立一份友誼。未必是父子 / 父女關係，大家做朋友，飲餐茶、聊聊天，這將會是最好的禮物。」

文：劉佩樺 圖：霍楚暉

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