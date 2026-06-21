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父親節專訪│無國界醫生爸爸利比里亞行醫震撼一生 和女兒並肩追夢：「願意為孩子遮風擋雨已是好爸爸」

親子
更新時間：08:30 2026-06-21 HKT
發佈時間：08:30 2026-06-21 HKT

父親節專訪｜追夢有時是痛苦，特別當夢想遙不可及、備受百般阻攔時，但苦過方知甜，努力追逐時有人同行、扶你一把，即使終告失敗，也是美好而浪漫……何況，高志昌醫生與女兒最後都成功攜手抓住夢想，那份甜就更不一樣了。高醫生笑言現屆70，不年輕了，但那沙啞而雄亮的笑聲，卻充滿活力。說起來，50歲才追夢，很遲嗎？Marvel教父Stan Lee也是40歲後才創造出自己的漫畫世界，永遠說遲，卻總好過永遠停滯不前。「高中年代已立志助人，造福世界，而當時還沒想到要當醫生呢！」高醫生憶起與醫科同學的聚會，同學說他其實早在大學時代已提及要到非洲幫助有需要的人，他對此零印象，但這一絲往事卻證明那份慈悲早就刻在基因裏。

父親節專訪│無國界醫生爸爸利比里亞行醫震撼一生 和女兒並肩追夢：「願意為孩子遮風擋雨已是好爸爸」 （圖：霍楚暉）
父親節專訪│無國界醫生爸爸利比里亞行醫震撼一生 和女兒並肩追夢：「願意為孩子遮風擋雨已是好爸爸」 （圖：霍楚暉）

追尋所愛 從來不遲

到18年前，因為女兒Jayers的鼓勵，同時眼見兩個孩子都成年了（他育有一女一子），覺得是時候把更多時光留給自己，決定申請成為無國界醫生。尤記得第一次出差的地方是利比里亞，當地的貧困與生活狀況，讓高醫生震撼一生。「當時我想『我們真的住在同一星球嗎』，怎能艱苦如此？」當地剛內戰結束，有許多不確定性，高醫生坦言有過擔憂，卻沒有退縮。就這樣一次、兩次、三次，至今18載他一共出差20多次，每次均獲益良多……而那是心靈上。女兒在一篇訪問說過，「他完成首次任務回來時，我未見過他如此開心，那是由心發出來的。」現在眼前的高醫生，同樣盡是滿足。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

經常出差，應該很多個父親節無法一起過吧？「我們家裏從不重視這個節日，作為子女，要是尊重敬愛父母，就應該每天恆常去做，而不應是化作儀式感的一件事。」他出差時與子女維繫，靠的是通訊軟件Signal，沒有天天通電，但只要大家的生活發生過甚麼值得分享，都會透過文字輸送，子女會知道爸爸今天處理了哪些奇難雜症，高醫生可以一睹可愛孫女的一舉一動，已經甜入心。只要有愛，即使身處遠方也能讓對方感受得到。「他們會擔心你的安危嗎？」記者問。「又沒有特別，我們都知道大家在做自己熱愛的事。」高醫生淡淡然。

高醫生左上臂有一個女兒親繪的紋身，圖像是一個生命戰士騎馬佇立在崖邊，於日出時追求夢想與光明。（圖片來源：受訪者提供）
高醫生左上臂有一個女兒親繪的紋身，圖像是一個生命戰士騎馬佇立在崖邊，於日出時追求夢想與光明。（圖片來源：受訪者提供）
（圖：霍楚暉）
（圖：霍楚暉）

孩子的人生屬於他們 放手吧！

也許追夢的浪漫原來是一場基因複製。女兒Jayers是位紋身師，接受過訪問，原來自小但凡熱愛的事都一直被媽媽箝制，她的童年說不上快樂，是直至找到對紋身的熱愛，給予她勇氣去抗爭，才真正追逐自己的人生……這不也就是高醫生走過的路嗎？他一直在私人診所工作，心裏卻有一顆無法被滿足的心，礙於對子女的考量，他一直默默過着非自己所願的生活，當女兒追夢的過程披荊斬棘，他也受到啟發。「他們兩個個性都不似我，而是好過我。從小我已相信人生是屬於子女他們的，做父母只能輔導、提供資源，適時放手，再賦予尊重。」

（圖：霍楚暉）
（圖：霍楚暉）

就着當無國界醫生的這些日子，筆者有很多好奇想要提問，不過看到高醫生對這份工作的純粹，相信我已有答案，但就除了這一條：「看盡人間慘況，可有改變你對待子女或人生的一點看法嗎？」高醫生抬頭想了兩秒。「我一直寡言，抱歉以前對於子女不擅表達，但做了無國界醫生後，我反而說話多了，讓他們更理解我，我亦更了解子女在想甚麼。」這番話，感覺總帶一點遺憾，但其實高醫生與子女的關係，早在他們小時候，趁自己下午不用看診即帶他們看海、踏草地時建立起來，這段時光從來沒有浪費。「只要願意為孩子遮風擋雨就已經是好爸爸。」高醫生勉勵天下父親，同時勉勵自己。6月21日，如無意外他正前往南蘇丹，過人生第3X個父親節。

醫生大女（右一）、孫女及兒子合照。（圖片來源：受訪者提供）
醫生大女（右一）、孫女及兒子合照。（圖片來源：受訪者提供）
2022年，在也門荷台達（Hodeidah）的醫院，高醫生（中）與其團隊為病人施行手術。（圖片來源：受訪者提供）
2022年，在也門荷台達（Hodeidah）的醫院，高醫生（中）與其團隊為病人施行手術。（圖片來源：受訪者提供）
今年3月，高醫生前往位於蘇丹山區的泰維萊鎮（Tawila）工作約一個月，當地戰亂持續，醫療資源匱乏，民眾的醫療需求龐大。（圖片來源：受訪者提供）
今年3月，高醫生前往位於蘇丹山區的泰維萊鎮（Tawila）工作約一個月，當地戰亂持續，醫療資源匱乏，民眾的醫療需求龐大。（圖片來源：受訪者提供）
高醫生於2008年加入無國界醫生，在十多年的人道救援生涯中，他「以病人為本」的初心不改。（圖片來源：受訪者提供）
高醫生於2008年加入無國界醫生，在十多年的人道救援生涯中，他「以病人為本」的初心不改。（圖片來源：受訪者提供）

文：胡亦桐    圖：霍楚暉、受訪者提供

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