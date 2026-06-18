父親節聽聽五位爸爸的心底話：天瑜爸爸「倒數」的愛、大埔宏福苑賑災服務者心聲｜《親子王》新一期精選

This is the way —— 我輩之道。這是星戰系列電影《曼達洛人與古古》 中，曼達洛人 （The Mandalorian） 一生信奉的教條，代表無畏、忠誠與堅守原則的戰士精神，曼達洛人領養了孤兒古古，成為銀河最強爸爸。現實世界，爸爸就是生活的戰士，孭起頭家、勞心勞力，無論是哪一種身份的爸爸，都努力地守護兒女，終其一生，專心致志。一年容易又父親節，不是每位爸爸的路都平坦順遂，他們扛起傷痛，讓愛在荊棘中綻放，因為，this is their way。

腫瘤病童父變寄養爸爸

鍾先生是車房老闆，與太太本來計劃生三個，2014年誕下長子卓軒，兩年後妹妹慧心出生，慧心四歲時確診「腦幹海綿狀血管瘤」，「3B計劃」中斷，往後要面對女兒三次開腦手術，在這黑暗之時，鍾先生毅然成為寄養爸爸，為一時無依的孩子遮風擋雨。

（圖片來源：《親子王》）

慧心由入院到轉院及確診為「腦幹大陰影腫瘤」，前後三日，第三日已經在手術床上。「女兒的海綿狀血管瘤是良性，但生在腦幹而成為複雜病影響身體很多狀況。」家庭如斯多變故，瀰漫憂傷不足奇，鍾家卻有着昐望及大愛。慧心第一次手術後，鍾先生決定要領養，後來因為各種原因而做了「寄養家庭」，成為一位兩歲多的小男孩的寄養爸爸。

（圖片來源：受訪者提供）

有家人等待回家 感覺是最好

香港紅十字會經理（賑災服務）王志浩（Terry）是一位年輕爸爸，工作性質是提供賑災物資和緊急現金援助。去年大埔宏福苑大火，Terry與團隊於火災兩小時後到達現場，資訊一片混亂。當日往宏福苑的車上，他致電太太「今晚唔返屋企食飯」，然後差不多兩星期都不能回家吃飯，一晚Terry約11時多回家，本以為迎接的是一片漆黑，沒料囝囝和囡囡在房間跑出來，那一秒，Terry抱着二人不禁說「多謝你哋等我」。「那段時間處理了不少家庭情況，能夠抱着自己的孩子，頓覺世事無常。」Terry不諱言，有家人等着回家的感覺真的很好（無奈地笑）。

（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

倒數的愛 陪伴走獨立的路

因為天瑜（2020年疑因醫療事故成為植物人，至2024年離世），大眾認識了「天瑜爸爸」，他同是Macrus、天瑜哥哥的爸爸，哥哥今年12歲，9月將升讀中一。不知不覺，天瑜已離世兩年，爸爸也是病人，癌症已擴散，現時每月需到深圳接受標靶藥治療。跟妹妹相差兩歲、有自閉症的哥哥，爸爸感恩他善良懂事，甚少因為父母長時間陪伴妹妺而抱怨，但天瑜爸爸免不了無奈愧疚。「兩兄妹相處時間太少，妹妹留院時他又細，不適合去醫院，後來又有Covid，前後只探望過妹妹三次。」

（圖片來源：《親子王》）

遲到好過無到 和女兒並肩追夢

當夢想遙不可及、備受百般阻攔時，但苦過方知甜。高志昌醫生與女兒成功攜手抓住夢想，高醫生50歲才追夢，成為一位無國界醫生。第一次出差的地方是利比里亞，當地的貧困與生活狀況，讓高醫生震撼一生。「當時我想『我們真的住在同一星球嗎』，怎能艱苦如此？」

高醫生勉勵天下父親，同時勉勵自己「只要願意為孩子遮風擋雨就已經是好爸爸。」。

（圖片來源：受訪者提供）

踏出勇敢一步 以愛修補裂縫

布冧爸爸有着好cute的名字、好man的外表，是一位離婚六年的離異爸爸，育有兩名現時讀中三的「家姐」和四年級的「細佬」。回想六年前給種種壓力圍困，人生跌墮至谷底。「當時最恐懼從此跟孩子不能相見。離婚已是無可避免，其時跟前妻的關係亦水火不容。」後來他接受了家福會的服務，學習跟前妻平和溝通，以愛修補家庭裂縫，也讓他明白，即使只是周末跟兩姐弟共處，也無阻他做一位稱職的父親

（圖片來源：《親子王》）

想細讀五位爸爸的故事，就留意今次《親子王》「封面故事」的詳細報道。

烈日與疾風下的溫柔 前港隊單車教練仇多明的「破風」育兒經

在上月舉行的「屈臣氏集團香港學生運動員獎」頒獎禮上，12歲的仇斯雅站在台上接過獎座，台下的父親仇多明笑得開懷。這對在單車界並肩作戰的父女，平日在賽場上是嚴肅的教練與隊員，私底下卻是無話不談的「車友」兼朋友。然而，這位前單車港將坦言，這條為父之路並非一開始就順風順水，而是「鐵腕與放手」之間的掙扎。

（圖片來源：《親子王》）

夏季蚊患不可忽視 你要知道的蚊媒傳染病警號

蚊叮會傳染疾病人人皆知，但原來它們所帶來的疾病可大可小，這點必須在每年夏天提醒家長，要小心預防。不少家長以為這些疾病只在外地流行，但事實上，香港氣候潮濕炎熱，加上人口流動頻繁，蚊媒傳染病其實一直「在我們身邊」。只要稍一疏忽，孩子也有機會受到感染。張傑醫生於今期《親子王》「健康養生」專題中，為大家詳解不同蚊子可傳播的疾病，讓各位家長可辨識早期徵狀，做好日常防蚊措施，保護孩子健康。

（圖片來源：Shutterstock）

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