中一入學準備｜中學開學後家長跟着這7步做 學習「多鼓勵少責罵」助孩子順利升中

中一入學準備｜9月開學後，中一新生會迎來前所未見的挑戰，小小心靈需要父母在旁開解、協助，幫助孩子盡快適應中學生活。

1. 走進子女的內心世界

中一新生踏入青春期，一下子面對許多新事物，既感到好奇，也會擔心無所適從，性格亦會有所改變，家長需要尊重。父母與子女的成長年代不同，或會有不同意見，家長應多與他們溝通，讓孩子感受到有人同行，當他們有心事時才會願意與父母分享。

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2. 尊重私隱度和空間

在親子相處方面，父母應學習尊重子女的私隱，讓他們保持私隱和空間。孩子升上中學後，會慢慢建立自己的社交圈子，亦未必事事向父母交代，或許家長會好奇子女與其朋友的交流，切忌偷看孩子的手機，以免擅自踏入孩子的空間，令他們感到被冒犯和不舒服。

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3. 適時放手

從小學過渡至中學，家長可逐步放手，培養子女自主、抉擇的能力。不論在學習、興趣或未來規劃上，孩子是時候要懂得計劃，做好時間管理，讓孩子自行摸索，家長從旁觀察，適時給予提點。即使孩子一開始時可能會撞板，但這也是學習、成長的一部分。

（示意圖 / AI生成圖）

4. 多鼓勵少責罵

升上中學後，面對學習上的種種轉變，並非一時三刻就能適應。即使孩子的成績不如小學，家長也請多聆聽，切忌在適應初期頻繁責罵，以免打擊子女的自信心，家長多鼓勵、多聆聽，自能減低子女的焦慮與恐懼，攜手解決問題。

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5. 鼓勵孩子參加群體活動

中學生活多姿多采，課外活動選擇多，家長可鼓勵孩子按興趣和才能參與學校的群體活動，讓他們更快融入新環境。參加群體活動能結交新朋友，提升孩子的社交能力和自信心，亦可盡快融入校園生活。

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6. 避免與他人比較

每位學生的需求和處境都不同，家長應持續觀察和調整教學策略，以滿足子女的需要。有些父母喜歡將自家孩子與其他孩子比較，只會徒添孩子的壓力，亦會引起子女反感。在升中的路途上，父母應保持冷靜，由「管教者」轉變為「聆聽者」與「引導者」，耐心聆聽子女對新環境的感受，加以開解輔導。

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7. 遇困擾尋求專業協助

若孩子在適應中學生活遇到困難，家長可與老師多加溝通，及時反映孩子在學習或社交上遇到的困難，以獲得專業的指導和幫助。家長也可鼓勵孩子參加學校的輔導課程，或尋求社工、其他輔導資源，以開解學生的情緒，並增強他們的學習信心。

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文：佘君儀 圖：資料圖片

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