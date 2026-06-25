中一入學準備｜學生升中不僅要適應新的學習環境，還要面對學術和社交的雙重壓力，需要學生、家長及學校三方同行合作，跨越成長關卡。葵青區佛教葉紀南紀念中學為中一新生提供一系列銜接適應課程及活動，培養學生各方面的軟技巧（soft skill），以適應急速發展的AI時代。學校獨有的校本「領航課程」（COMPASS Programme），重視學生的全人教育，由中一起積極培育學生的抗逆力、解難能力，讓新生與同伴一起拆解問題，一起構思解決方法，林志煒校長分享：「過程中學生能了解自己的強弱項，培養探索創新的思維，逐步融入中學生活之餘，亦與學校一起成長與進步。」」

中一入學準備｜趁暑假培養軟技巧應付AI 佛教葉紀南紀念中學校長3個「1/3」規劃貼士助升中（圖片來源：受訪學校提供）

家長協助 發掘中學的亮點

林校長指出，小六學生及家長知悉中一派位結果後，若結果與心目中的志願有出入，或許會有些失望，大家應在暑假作好心理調整，發掘學校的亮點，否則學生入讀中學後，或會無心機而影響學習。學校在8月底會舉行迎新活動，讓學生了解COMPASS Programme，透過跨學科學習、義工服務等活動，讓新生認識學校、同學，了解學校的學習文化，同時讓學校及學生、家長建立緊密關係與溝通橋樑，協助學生適應升中生活。林校長提醒家長，勿以為子女升中後就可以「放晒手」讓他們自由發揮，事實上中一新生更需要家長及學校多加溝通協作，家長宜循序漸進讓子女學習獨立處事，逐步適應中學生活。

佛教葉紀南紀念中學林志煒校長（圖片來源：受訪學校提供）

學校在9月開學後，會為中一新生舉行「Get Set Go」日營，透過體現團隊合作和信任的遊戲，新生們增加對自己及同學的認識，大家合力解難、過關、完成任務，活動結束後亦會發表感受，真情流露，在歡笑聲中拉近距離。

COMPASS Programme暑期體驗課培育學生的抗逆力、解難能力。（圖片來源：受訪學校提供）

校長貼士：3個1/3暑假規劃

1. 暑假三分一時間可用作學術提升及預備，了解中學的科目、課程、學習模式等，特別是將升讀英文中學的學生，應趁此段時間學習英文、數學等科目的英文詞彙，多聆聽英文節目，建立用英文學習的信心。

義工服務能同時讓學校及學生、家長建立緊密關係與溝通橋樑。（圖片來源：受訪學校提供）

2. 家長應用三分一時間陪伴子女成長，例如與子女一起學習新知識、郊遊等，因為孩子踏入青春期，連帶升上中學的不安，會令他們失去安全感，特別需要父母在旁鼓勵、互訴心聲，家長可每日抽少許時間與子女溝通，了解他們的日常生活、喜怒哀樂，成為子女成長的最強後盾。

透過跨學科學習，可讓新生認識學校、認識同學。（圖片來源：受訪學校提供）

3. 餘下的三分一時間，家長可為子女作心理建設及預備，趁假期與子女認識新學校的種種，例如到中學附近走走，了解學校的環境、交通、午膳的地方等，讓學生知道升中是一件怎樣的事，做好心理準備，開學時就更得心應手。

佛教葉紀南紀念中學（圖片來源：受訪學校提供）

文：佘君儀 圖：受訪學校提供



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