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麥當勞優惠｜麥當勞全新麥樂雞期間限定滋味醬 一方法免費獲限定FIFA世界盃2026「傳奇珍藏杯」

親子
更新時間：16:59 2026-06-08 HKT
發佈時間：16:59 2026-06-08 HKT

四年一度的FIFA世界盃2026™將於6月12日凌晨時分正式開鑼，全球大大小小的足球迷已準備就緒，為自己的愛隊打氣加油！在家中睇波想增添狂熱氣氛，就要先預備滋味美食「助慶」！麥當勞特別世界盃推出18件麥樂雞套餐配再度登場的「WOW！醬」及3款期間限定滋味醬，還有多款限時美食，美食更可24小時為球迷送上，讓大家可以一邊睇波，一邊歎美食！同場還有一套6款限量「傳奇珍藏杯」，只要一方法即可免費隨機獲贈一隻，即睇麥當勞優惠詳情。

麥當勞優惠｜麥當勞推FIFA世界盃 2026™限定美食+優惠

全球期待的「FIFA世界盃 2026™」將於6月12日凌晨時分正式開鑼，麥當勞特別為這個萬眾矚目的體壇盛事，於6月9日起推出18件麥樂雞套餐配再度登場的「WOW！醬」及3款期間限定滋味醬（蜜糖芥末醬、蒜辣蛋黃醬、巨無霸®麥樂雞醬）。除了18件麥樂雞套餐，亦可以「選購指定超值套餐加$10歎4件麥樂雞及指定1款期間限定滋味醬」入手期間限定滋味醬。同場還有多款限時美食，包括全新黃金椰脆新地​、黑松露紫菜味Shake Shake粉及珍寶裝汽水，讓大家可以邊睇波邊歎美食！

麥當勞優惠｜麥當勞推FIFA世界盃 2026™限定美食+優惠（圖片來源：麥當勞）
麥當勞優惠｜麥當勞推FIFA世界盃 2026™限定美食+優惠（圖片來源：麥當勞）

另外，於活動期間亦有多個麥當勞優惠推出，如「$12.5黃金椰脆新地」，以及由晚上6時至凌晨4時將提供「$108 睇波拍檔2人分享餐 」、「深夜狂熱1人飽足餐減$3 」，無論「獨食」或與家人一同睇波都啱！

「FIFA 世界盃 2026TM」期間限定美食 18 件麥樂雞套餐（圖片來源：麥當勞）
「FIFA 世界盃 2026TM」期間限定美食 18 件麥樂雞套餐（圖片來源：麥當勞）

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同場還有限量推出一套6款「傳奇珍藏杯」，每款傳奇珍藏杯分別印有英國的碧咸（David Beckham）、巴西的朗拿甸奴（Ronaldinho Gaucho）、西班牙的耶馬（Lamine Yamal）、法國的亨利（Thierry Henry）、韓國的孫興慜（Son Heung-min）或麥當勞樂園人氣角色滑嘟嘟，極具收藏價值，球迷必儲！。只要透過麥當勞App或親臨餐廳選購18件麥樂雞套餐或其他指定超值套餐加$9.5升級「大大啖勁量組合」，就可以隨機獲贈「傳奇珍藏杯」一隻，免費帶限定杯回家睇波，投入足球狂熱！

五位傳奇球星更齊齊與漢堡神偷、滑嘟嘟、麥當勞叔叔拍廣告，更於廣告中獻技！（圖片來源：麥當勞）
五位傳奇球星更齊齊與漢堡神偷、滑嘟嘟、麥當勞叔叔拍廣告，更於廣告中獻技！（圖片來源：麥當勞）

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