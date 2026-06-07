香港藝術中心創意藝術營 手機攝影課/創作繪本/製作沙畫、玻璃鏡子｜暑假親子好去處

尚有個多月便到悠長暑假，爸媽安排了哪些節目予孩子？若小朋友滿有藝術天分，不如參加香港藝術中心Kids Corner於7月份舉辦的夏季「Aloha玩一夏！創意藝術營」，多個主題營為擁有不同興趣的孩子精心設計，在專業導師帶領下，透過動手創作，同時鍛煉觀察力、想像力、專注力與表達力。

暑假親子好去處｜香港藝術中心Aloha玩一夏！創意藝術營

夏季「Aloha玩一夏！創意藝術營」主題營題材廣泛，如有捏陶塑形的陶藝班、揮灑色彩的油畫班、用身體說故事的戲劇表演，還有結合數碼科技的電繪創作，讓孩子可於暑假放下手機，透過不同的課程邊玩邊學習，每天探索不同的藝術範疇，於創作中成長，全力激活小腦袋。孩子更可將獨一無二的作品帶回家，不止帶來成就感，更可將這份創意送給家人，製造難忘的暑假回憶。

在4天的「演藝樂塗陶」藝術營中，孩子將會投入沙畫、繪本創作、潑墨畫等一系列刺激的藝術大冒險，激發創意火花！（圖片來源：香港藝術中心）

「光影樂塗陶」藝術營設有手機攝影課，教孩子以鏡頭作畫，探索光線、視角和簡單的相機工具，學習將日常的瞬間化為藝術品。；而在4天的「演藝樂塗陶」藝術營中，孩子將會投入沙畫、繪本創作、潑墨畫等一系列刺激的藝術大冒險，激發創意火花！至於專為小小陶藝家而設的「沿陶藝術遊（夏日樂陶陶）」，學員將挑戰高級的手捏成型與拉坯技巧，並學習精緻的上釉方法，讓作品栩栩如生。

「光影樂塗陶」藝術營設有手機攝影課，教孩子以鏡頭作畫，探索光線、視角和簡單的相機工具，學習將日常的瞬間化為藝術品。（圖片來源：香港藝術中心）

「綠色創藝樂」將教孩子探索不同繪畫材料，在課堂上可運用鏡子和玻璃顏料的特性，創作獨有

的玻璃鏡子作品。「創作樂塗淘」會教小朋友用模板、陶藝、油畫與炭筆激活創意。也可參加「彩繪玻璃秘境遊（幸運四葉草）」，一起創作「幸運四葉草」玻璃鏡子作品。

至於專為小小陶藝家而設的「沿陶藝術遊（夏日樂陶陶）」，學員將挑戰高級的手捏成型與拉坯技巧，並學習精緻的上釉方法，讓作品栩栩如生。 （圖片來源：香港藝術中心）

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Kids Corner Aloha玩一夏！創意藝術營

日期：7月開始

地點：香港藝術中心15樓

報名： https://hkac.org.hk/tc/kids_corner/

創作樂塗淘

日期：8月18 - 21日（4堂、共12小時）

時間：14:30 - 17:30

費用：$3,290

用模板、陶藝、油畫與炭筆激活創意，打造獨特豐富的藝術旅程。

綠色創藝樂

日期：8月11 - 14日（4堂、共12小時）

時間：14:30 - 17:30

費用：$3,290

彩繪玻璃秘境遊（幸運四葉草）

日期： 7月18日 - 8月1日（3堂、 共6小時）

時間：15:00 - 17:00

費用：$1,490（已包括$120材料費）

沿陶藝術遊（夏日樂陶陶）

日期：8月5 - 21日（6堂、共12小時）

時間：10:30 - 12:30

費用： $2,890（已包括材料及陶瓷燒製費）

光影樂塗陶

日期：7月21 - 24日（4堂、共12小時）

時間：10:00 - 13:00

費用：$3,290

演藝樂塗陶

日期：7月28 - 31日（4堂、共12小時）

時間：10:00 - 13:00

費用：$3,290



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