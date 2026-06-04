把握暑假黃金檔全面打好基礎 提升裝備能力迎接新階段｜《親子王》新一期精選內容

小六升中是孩子成長的關鍵轉變，對即將在9月升讀中一的孩子來說，如何運用身為小學生的最後一個暑假，是一個非常重要的課題，在面對生理、學業、社交等方面的轉變下，學生須在家長及學校扶持下，學會裝備自己，迎接挑戰。暑假即將來臨，小學、中學校長為大家分享協助學生升中銜接的心得。

準中一生 焦慮逐點擊破

升學總是充滿挑戰和不確定性，尤其是從小學升上中學這個階段，由小學最高年級的一群，變成中學年紀最小的中一新生，加上青春期的生理和心理轉變，小六學生面對的升中壓力，實在不容忽視。

從小學過渡至中學，家長可逐步放手，培養子女自主、抉擇的能力。不論在學習、興趣或未來規劃上，孩子是時候要懂得計劃，做好時間管理，讓孩子自行摸索，家長從旁觀察，適時給予提點。即使孩子一開始時可能會撞板，但這也是學習、成長的一部分。

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關倩芬校長 小五規劃中學生涯

升中是學生成長的重要里程碑，屯門區僑港伍氏 陳綺華校長宗親會伍時暢紀念學校關倩芬校長認為，升中準備不應只聚焦學術成績，更需兼顧心理素質、責任感及適應能力，協助學生迎接人生新階段。於學生就讀五年級，學校會於試後活動安排升中面試班，由英文外籍教師提供即時回饋及指導，更會因應學生面試日期及學習需要，安排與外籍教師進行個別強化輔導，提升英語溝通能力及臨場表現。

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僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校關倩芬校長（圖片來源：受訪者提供）

陳綺華校長 改進學生應試技巧

位於東涌的青松侯寶垣小學重視學生的持續成長，在小六升中這個重要轉折，校方由「學術鞏固」、「心理調適」與「家校同心」三方面提供支援，加強學生的應考能力與自信心。學校特設升中入學前的模擬學科測驗，讓學生先行適應題型、考試節奏，再由學校團隊進行評估回饋，追蹤成效並作出針對性跟進，協助學生把握應試技巧。學校亦會透過獎勵計劃肯定學生的努力與表揚進步，建立正面成就感。「當孩子被看見、被鼓勵，心理壓力會更容易消減，加上老師的陪伴，面對升中會更有力量。」

小六學生在學期尾聲一起旅行聚餐，分享難忘時刻。（圖片來源：受訪者提供）

青松侯寶垣小學陳綺華校長（圖片來源：受訪者提供）

林志煒校長 培養軟技巧應付AI

學生升中不僅要適應新的學習環境，還要面對學術和社交的雙重壓力，需要學生、家長及學校三方同行合作，跨越成長關卡。葵青區佛教葉紀南紀念中學為中一新生提供一系列銜接適應課程及活動，培養學生各方面的軟技巧（soft skill），以適應急速發展的AI時代。學校獨有的校本「領航課程」（COMPASS Programme），重視學生的全人教育，由中一起積極培育學生的抗逆力、解難能力，讓新生與同伴一起拆解問題，一起構思解決方法，林志煒校長分享：「過程中學生能了解自己的強弱項，培養探索創新的思維，逐步融入中學生活之餘，亦與學校一起成長與進步。」」

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佛教葉紀南紀念中學林志煒校長（圖片來源：受訪者提供）

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從多元讚賞到圖像療癒 AI與大數據如何提升學童幸福感？

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6月「暑濕」夾擊！夏日祛濕清暑保健指南

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