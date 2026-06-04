秀明小學學生將種子大變身 五穀糧食拼出童趣大世界｜創意貼堂區

創意貼堂區｜咚咚咚！五顏六色的豆豆家族集合啦！秀明小學三年級的同學們，在綜合藝術課程「種子大發現」單元中發揮創意。平日碗中的紅豆、綠豆和玉米等五穀雜糧，在孩子們的巧手下，瞬間「大變身」成為一幅幅色彩繽紛的藝術畫作。

創意貼堂區｜秀明小學學生用巧手將種子大變身

秀明小學三年級的同學們在這次創作不僅考驗同學們的拼貼技巧，更激發了無限想像力。原來平凡的種子除了可供食用，還能化身為視覺盛宴。看着這些充滿童趣的精彩作品，你是不是也想用眼睛把它們「吃掉」，一起感受這份獨一無二的視覺美味呢？

秀明小學

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查詢： 2349 3478 / [email protected]

網址：www.saumingps.edu.hk

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