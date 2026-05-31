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父親節做小小調酒師 帝樂文娜公館FINDS免費請爸爸飲雞尾酒+歎甜點｜親子餐廳

親子
更新時間：13:13 2026-05-31 HKT
發佈時間：13:13 2026-05-31 HKT

母親節可向媽媽送上鮮花以表心意，那父親節呢？送花又太矯情未必適合爸爸，不如送杯療癒感十足的特飲，讓父親甜在心頭。位於尖沙咀帝樂文娜公館的北歐餐廳FINDS，於今年父親節特別為一眾辛勞的爸爸準備了一場別開生面的北歐美食之旅，更安排了小朋友們擔任節日限定的「小小調酒師」，親手為爸爸調製一杯無酒精特飲。即睇父親節活動詳情與訂座方法。

親子餐廳｜帝樂文娜公館FINDS父親節「小小調酒師」活動

尖沙咀帝樂文娜公館FINDS的「北歐周末早午餐」精選新鮮有機食材，可無限量任食多款經典北歐前菜，如煙燻三文魚慕絲、北歐銀鱈魚蝦餅、香煎鴨肝等；主菜有「食肉獸」爸爸最愛的香煎薄牛扒，孩子則可選春日蔬菜米形意粉或自家製芬蘭肉丸，媽媽亦可升級北歐海鮮拼盤，品嘗大西洋龍蝦、北海麵包蟹等，配上烤蒜蓉蛋黃醬及覆盆子洋蔥紅酒醋汁，充滿北歐風味。

於6月13、14、19、20或21日惠顧「北歐周末早午餐」或「北歐春日四道菜美饌晚餐」，小朋友可免費參加「小小調酒師」節日限定工作坊，親 手調製無酒精飲品答謝爸爸。（圖片來源：帝樂文娜公館）
於6月13、14、19、20或21日惠顧「北歐周末早午餐」或「北歐春日四道菜美饌晚餐」，小朋友可免費參加「小小調酒師」節日限定工作坊，親 手調製無酒精飲品答謝爸爸。（圖片來源：帝樂文娜公館）

同場亦有「北歐春日四道菜美饌晚餐」，備有多款時令菜式，頭盤有北海道帶子他他、巴馬臣芝士烤白蘆筍85°C配魚子醬，湯品可選挪威三文魚湯配海鰲蝦，主菜的香烤嫩小羊柳、烤海鱸魚柳亦值得一試，最後配上甜而不膩的野生藍莓杏仁蛋糕，還有專屬的「小小調酒師」親製的mocktail，美滿。

不需加糖，這杯特製無酒精飲品也讓爸爸甜入心。（圖片來源：帝樂文娜公館）
不需加糖，這杯特製無酒精飲品也讓爸爸甜入心。（圖片來源：帝樂文娜公館）

於6月13、14、19、20或21日惠顧「北歐周末早午餐」或「北歐春日四道菜美饌晚餐」，小朋友可免費參加「小小調酒師」節日限定工作坊，親手調製無酒精飲品答謝爸爸。同時，於活動期間，每位爸爸均可免費獲贈澳洲手工氈酒Orz Gin雞尾酒1杯及精緻甜點「迷你海鹽焦糖黑朱古力慕絲蛋糕」1件。

於活動期間，每位爸爸均可免費獲贈澳洲手工氈酒Orz Gin雞尾酒1杯及精緻甜點「迷你海鹽焦糖黑朱古力慕絲蛋糕」1件。（圖片來源：帝樂文娜公館）
於活動期間，每位爸爸均可免費獲贈澳洲手工氈酒Orz Gin雞尾酒1杯及精緻甜點「迷你海鹽焦糖黑朱古力慕絲蛋糕」1件。（圖片來源：帝樂文娜公館）

點擊圖片瀏覽親子餐廳詳情：

FINDS
地址：尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館1樓
查詢：2522 9318 / 9376 0331（WhatsApp）
網址：www.theluxemanor.com/dining/finds

「北歐週末早午餐」
價格：$498 / 成人，$249 / 小童（4至11歲小童）
供應時間：星期六、日及公眾假期 11:30 - 14:30
*所有價格另設加一服務費

「北歐春日四道菜美饌晚餐」
價格：$588起 / 位
供應時間：18:00 -22:00
*所有價格另設加一服務費

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