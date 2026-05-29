北角循道學校學習成果展 非遺彩繪/幸福加油站/角樂小伙伴見面會｜學校開放日

繁忙的都市生活，令人忘記了幸福的滋味，位處北角的北角循道學校（下稱北循），期盼建立一個幸福的社區。北循將於6月化身成一座巨大的「幸福夢工場」，一班「北一樣」的小小創造家，帶領大家走進由創意、歌聲與色彩編織而成的奇妙世界。如果你是K1至K3幼稚園生的家長或有興趣人士，可以帶同孩子一起報名參加北循的「同造幸福香港」主題學習成果展。

學校開放日｜北角循道學校學習成果展 歡迎K1 - K3幼稚園生免費玩

北角循道學校一直推動主題式探究學習，鼓勵學生走出課室，是次成果展完全由學生主導，親自製作成品。各級別均設有不同且貼地的特色主題：小一 - 幸福之地 —— 尋遊香港「角樂」、小二 - 幸福群體 —— 童眼香港、小三 - 幸福群體 —— 未來的我們（工作體驗）、小四 - 幸福光陰 —— 珍惜非遺文化（涵蓋飲食文化、傳統小巴牌、紙與藝術及中醫藥文化）、小五 - 幸福之地 —— 探索香港的另一角（吉澳、谷埔、梅子林）及小六 - 幸福香港未來計劃「幸福光陰 —— 科技智創未來」（AI短片製作）。

北角循道學校主題學習成果展（圖片來源：北角循道學校）

活動當天特設「角樂小伙伴」會面活動，它們是來自遙遠星球的六位北循好朋友：C Leo、Freddy、Nathan、Eleanor、Novie和Beatrice，代表「北角的快樂小伙伴」，每位都擁有獨特的生命特質。成果展當天還有歌舞《希望的幸福》、非遺彩繪及幸福加油站，既可欣賞北循孩子的學習成果展現，亦能感受歌舞帶來的正能量。提醒參加者要穿着運動服飾，自備小背包及食水，當天幼稚園生將與家長共同參與精彩活動。

北角循道學校主題學習成果展（圖片來源：北角循道學校）

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參加活動之餘，家長與小朋友亦可趁機了解學校特色，感受這所資助全日制男女校學校的濃厚關愛文化與創新氛圍。屬14校網的北角循道學校，推行小班教學，每班約25人，以「以生命影響生命」為教學理念，學校積極推動STREAM跨學科學習，設有STREAM Lab及STEM活動周，鼓勵學生參與校內外科技比賽，培養創科思維。

北角循道學校（圖片來源：《親子王》）

升中成績亦出色，於2024-2025年升中統一派位中，獲派首志願百分率達93.4%，首三志願更達97.8%，當中不乏派至英中名校，如張祝珊英文中學、香港中國婦女會中學、港島民生書院、瑪利曼中學等，以往亦有學生考入聖保羅男女中學、英皇書院等名校，顯示學校在學術上的穩健基礎。

（圖片來源：北角循道學校）

北角循道學校學習成果展

日期：6月27日（星期六）

時間：10:00 - 13:00

地址：北角百福道15號

對象：K1 - K3幼稚園生、家長及有興趣人士

查詢：2561 9693

報名：＞＞按此＜＜

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