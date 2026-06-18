提升說話能力｜Show and Tell 21世紀必要技能 「識講嘢」更具自信 增強實力備戰小一面試

提升說話能力｜不少直資或官津名小，早年已在課堂推行Show and Tell（展示與講述 / 討論），近年連幼稚園也開始教導K2、K3孩子學習，增強實力備戰小一面試。Steps Education 課程總監Miss Carmen不諱言很多家長仍然以為Show and Tell「只是說話而已」，忘掉了這是一項「21世紀技能」。「從前我們只會死讀書，極其量參與朗誦，西方國家早已重視這種public speaking，要求孩子自少面對人群說話，還要說得好。」Miss Carmen坦言當年Steve Jobs甫站台便驚艷全球，其實就是Show and Tell。

Show and Tell 看見個人發展的底蘊

以升小目標來學習Show and Tell，幼童的想法不會太深入，能講出「表面」資訊已很厲害，不過Miss Carmen提醒，如若面試時「問一句才答一句」，一定難以過關。「就算是初階或小學生，當他們要說『一個最難忘的經歷』或『你最喜歡的一本書』，都要符合『時、地、人、事』四要素，即那時到了那裏、跟誰一起去、做了甚麼，幼童依着四要素能講出一段說話，已經很organized。」Miss Carmen坦言近年的孩子「叻咗好多」，升小面試時能講出一大段說話已大有人在。「近年很多學校已不再提供圖片或物件，改而要求即席講述一段經歷，或者介紹一件最喜歡的玩具，難度又再提升，實在要靠家長日常多為子女準備。」

（圖片來源：受訪者提供）

至於要求遞交面試影片的名校，雖然家長可先為孩子排練，但因為它沒有框框，孩子其實可以發揮到無限大，學校因而看到孩子可以去到哪個位置，以及感受其思維。「因為Show and Tell是一種soft skills，它除了展現語文能力之外，還可以看到孩子個人發展的底蘊：表達與組織能力、對事物的看法等。」很多家長是從傳統教育走過來，總認為記熟、背稿才是一切，Miss Carmen再次強調21世紀的教育是希望訓練孩子一些內在、不是靠背誦而來，卻是打從內在發揮的技能。

Steps Education課程總監Miss Carmen（圖：陳仲樑）

自信靠鍛煉

Show and Tell易學難精，面對四、五歲的幼童，家長該如何訓練呢？「一步一步來。」Miss Carmen說Show and Tell是一種personal development，想做好、第一件事是要有足夠自信。「自信不是做十次Show and Tell就一定會練出來，家長要為孩子製造學習機會。」Miss Carmen 重申Show and Tell既是public speaking，意味給孩子多些機會做公開表演。「經常跟家長說，即使面對面試，也別因孩子個性害羞就直接推去學Show and Tell，他只會繼續害羞驚慌，家長可嘗試先為其報讀表演藝術課程，如drama。」drama可說是初階的Show and Tell，孩子都喜歡角色扮演，有機會讓他們站在台上載歌載舞，自然會習慣面對陌生人。「為何外國人好像站出來就懂『說話』呢？因為外國的小學規定一定要做drama education，參與drama不止學演戲，讓孩子有說話的機會（唸對白），更重要戲劇是沒有分對與錯的一個演繹。」Miss Carmen說很多小朋友欠缺自信，因為家長不自覺習慣將小朋友放在對與錯裏面。「常跟家長講笑不要經常『摧殘』孩子，少少錯是無問題的，最重要給予多些空間學習甚至玩。」

（圖片來源：受訪者提供）

很多父母的概念是補習才是學習，出去玩就是玩，玩是浪費時間又「學唔到嘢」……「不要這樣二元分化；永遠出去玩也是學習經歷，做任何一件事也是學習經歷，如果想孩子面試或拍片時也能流暢表達，其實是日常如何跟他多談多啟發，如何體現每次遊歷都是一趟很好的生活經驗，這些正是Show and Tell的材料。」

（圖：陳仲樑）

表達深入感受

無論小學面試時問甚麼問題，Miss Carmen指出，最重要是懂得表達感受。「感受是一些深層次的意義，孩子如能夠講出事情、物件對他的意義，必然加分。譬如他去完海洋公園，會說很開心看到企鵝，然後呢？家長要再走多一步，教他們深入一點去想：What is the meaning to you？別以為幼童不懂得思考，只要家長肯跟他們多作討論，自然培育到Show and Tell技巧。」曾有孩子跟她說「如果我哋唔保護環境，企鵝就再無地方住，好恐怖」。不止是那條交出去的短片，或面試時不斷做Show and Tell，孩子能早日掌握說話之道，對他日後升學甚至工作，都是終身受用。

（圖片來源：受訪者提供）

Miss Carmen畀貼士家長，就算孩子踢一場波也可以問他對這場球賽有甚麼感想？養成引導子女深入思考的習慣，而家長也可首先打開話匣子，比如「媽媽今日買咗幾件好靚嘅衫，你覺得靚唔靚呀？」，只要孩子接着跟你對話，然後媽媽再回應孩子，這樣有來有往已經是Show and Tell。「不過最重要是，勿否定他們的感想，任何想法都是表現他們的思維，好像我有班年長些的孩子，請他們用一件物品講講畢業感受，一位男生帶着畢業公仔來，說這個公仔代表自己已長大，過往有些事他不會再做，但未來他又會學懂更多知識。（好感動喎！）你都聽到好感動，

因為這是他由心而發、最真實的感受。」

順帶一提，小一面試無論是中文或英文，即使孩子有時候文法不通順，家長也不用「執」得那麼嚴謹，令他顧得文法又顧不到想講的內容。「先令其說話內容令人聽得明白、流暢，建立好自信，然後才細緻修改或加入適當動作、笑容等，不要帶頭打擊孩子，情緒價值從來應該是家長給予，而不是依賴別人。」well said。

（圖片來源：受訪者提供）

內向就「蝕底」?

大人常說I人E人，好像內向的孩子就「蝕底」，Miss Carmen坦言個性是天生，惟家長絕對可以幫忙，投其所好由子女興趣開始，如果喜歡打機就由打機講起「今日打機開心嗎？」。「要接受最初只會回答yes or no，也不會一下子跟你談國家大事。注意不是鍥而不捨地追問，家長先做一個E人，多些跟孩子分享生活點滴、問少一點，漸漸他會模仿你，生活化地開展說話模式。」Miss Carmen說只要孩子有開口，就要稱讚，不要計較他今次沒有比上次講得多，時間必然會帶來改變。

（圖片來源：受訪者提供）

文：劉佩樺 圖：陳仲樑、受訪者提供

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