提升說話能力｜荃灣公立何傳耀紀念小學演說冠軍日常訓練心法 3個提升演說技巧貼士

提升說話能力｜現為荃灣公立何傳耀紀念小學（下稱何傳耀）小三學生潘德承，去年9月參加由GAPSK語文推廣委員會主辦，語文教育及研究常務委員會支持及語文基金撥款之「中國經典故事演說比賽」（2024 / 25學年）初小組冠軍。德承的姐姐早是何傳耀的學生，順理成章弟弟也一併入讀，姐姐一直有參加演說，德承在家常看姐姐練習，覺得朗誦、演說很有趣。「演說是演那個人的特點，可說是扮演人物，有時只用聲線去演，有時可按人物去裝扮，整件事非常好玩。」德承入讀小一即投入活動，最意想不到是第一次演說比賽就拿亞軍，從此更有信心。

荃灣公立何傳耀紀念小學小三學生潘德承（圖：陳仲樑）

演說冠軍分享心得：媽媽和老師是伯樂

時隔多月，回想奪冠那一刻，德承坦言開心又驚喜，因為有一位參賽者的名字跟自己相似，當宣布對方是季軍時，德承還以為是自己，接着亞軍另有其人，心想今次落空了。「當宣讀冠軍名字是自己時，我有點呆住了，真是我嗎？自己是抱着學習心態參加，獲獎是意料不到，最開心是花了兩個多月練習，最終得到評判的肯定，真的很鼓舞。」當日比賽是演說一篇古文，德承要壓低聲線演說官員一角，每次練習之始「搵聲」是必須。「老師會陪我嘗試怎樣說話才像成年男人，慢慢找出適合的那把聲，同時會逐個字教我讀一次，對我來說準確掌握普通話的發音和故事神態最難，所以媽媽會陪我查字典糾正發音。」老師和媽媽可說是德承的伯樂，媽媽是最初發現兒子有表演天分，學校的負責老師就留意到德承的潛力，推薦他代表學校參賽。

「攞奬是開心的！」德承笑着說。（圖片來源：受訪者提供）

有潛質而不努力只是枉然，德承為了準備比賽，每天早上上學前和晚上休息前都會練習一遍。「不用練習太久，因為練太久會疲累，我會對着鏡子觀察表情。（每天練習辛勞嗎？）不會，我很享受，有時就算不用練習，也會找些篇章來朗讀。」日子有功，德承發現不論中英文也識多了詞彙。記者笑言德承已經享受舞台，他點頭說：「太喜歡比賽過程的刺激好玩，而且可以學習別人長處，拿冠軍這個比賽高手如雲，在台下看到有些參賽者的肢體動作流暢自然，大細聲控制得宜，心裏默默記着，希望將來也用得上。」

（圖：陳仲樑）

投入練習，也要兼顧學業，德承最開心爸媽是他的頭號忠粉。「無論多忙，他們每天都會陪我練習，有時又會幫忙裝扮，比賽時媽媽更會留意觀眾反應，給我很多有用意見。」拿了冠軍，一家人吃了自助餐慶祝，5月底德承有另一場比賽，代表新界區跟香港區與九龍區冠軍代表競賽，如果獲獎會如何慶祝？「真的有獎才想吧！（笑）現在先努力練習。」

（圖：陳仲樑）

演說日常訓練好輕鬆

吳家華老師負責指導德承與其他同學，她說德承年紀小小擁有「不計較成敗，先嘗試再說」的成熟心態，會消化老師的指導。 「這是其過人之處，會聽取意見融匯貫通。」演說是「演」和「說」，容許適度口語化和個人風格，吳老師坦言會先在朗誦隊挑選有潛質學生，而且不止看天賦，也要了解家長的支援意願。「演說需要大量解讀文字，對小學生來說頗深奧，如果家長能夠主動協助，效果一定事半功倍。」吳老師形容德承有一位「神隊友」媽媽，不僅懂得普通話能指導咬字，更重要是身為在職媽媽，仍然時常陪伴、鼓勵兩姊弟，難能可貴。

外出比賽畢竟是少數，吳老師建議家長日常也可訓練，因為演說能建立孩子的自信心、邏輯思維及應變能力。「掌握演說等同掌握了與世界溝通的鑰匙，不用硬生訓練時間，媽媽在廚房煮飯，子女可以站在門口朗讀，或者坐車返學放學，長長的車程抽五分鐘讀一下文章也可，不要讓子女習慣以點頭或搖頭來代替講話，謹記說話表達的重要。」

吳家華老師（圖：陳仲樑）

演說對升中有幫助

聽過同學的冠軍之路，相信大家也感受到說話的力量，課程主任簡惠玲主任直言身處今日的香港，欠缺表達能力實在難以成功。「縱然科技先進，但人與人之間的交流與表達，真的要人才做得到。」學校會透過課堂觀察、朗讀比賽、戲劇訓練或校內司儀選拔來發掘新星，而具備演說潛質的學生，常見有強烈的表現欲，甚至享受被注視的感覺，能快速理解故事的喜怒哀樂，並透過眼神展現。

（左起）荃灣公立何傳耀紀念小學課程主任簡惠玲主任、教務副校長利國良副校長、潘德承同學及普通話科統籌老師吳家華老師（圖：陳仲樑）

利：教務副校長利國良副校長

簡：課程主任簡惠玲主任

Q1：學校的演說訓練是如何鋪墊？

簡：學校在各科常規課堂中，設有「小組討論匯報」，學生需要整合組員的意見，並在全班面前匯報，是演說中「思考與表達」的最基本能力。在一至三年級，學校設有I-SMART綜合課程，每學年大概在10月開始，利用有趣的方式讓學生做簡單的小組討論，會刻意討論一些不着邊際的話題，例如開派對，買來紫菜、提子乾、餅乾、熊仔餅等多種食物，讓他們細想「該如何選擇食物？從甚麼角度？」。我們會給予指引，說得好就可以吃掉該食物，學生既開心，又易於掌握主題，不止說「我喜歡」。

課程主任簡惠玲主任（圖：陳仲樑）

Q2：許多家長認為演說能力對升中面試極具幫助，為甚麼？

利：在升中面試中，演說能力是「軟實力」的集中體現，首先可建立第一印象，良好的演說素養會帶出一份從容，讓面試官在首30秒便對學生留下深刻印象。其次是破題能力，演說訓練強調邏輯，能幫助學生在面對陌生題目時，快速抓到重點並有層次作答。此外，面試題目其實大同小異，但具備演說素養的孩子自能加入個人見解，避免「罐頭」答案。

中學面試其實最想看到學生於成績以外的能力，而演說和表達能力都屬於共通能力之一：如果孩子演說能力好，他已具備明辨思考能力、語言及邏輯思考能力。

教務副校長利國良副校長（圖：陳仲樑）

Q3：除了升中面試，學校怎樣看演說能力對孩子將來社會發展的長遠影響？

利：雖然我們是小學階段，六年級畢業好像完結了，但我們可看得更長遠，學生將來更需要哪些能力呢？昔日Steve Jobs的演說很精彩，他作為一個領袖，擁有演說的能力和魅力，延伸來說，將來孩子立足社會，無論做甚麼崗位，甚至要成為一位領袖，出色的演說能力是必不可少，這就是近年演說在學界那麼受重視的原因。

Q4：家長在日常生活中如何協助孩子？

利： 提升演說技巧的重點，是要令受眾聽得明白。現在不少小朋友只顧說自己想說的話，沒有想別人是否聽得明白，要知道溝通是雙向，我會提供三個方法：

有結構、有系統地表達：例如要有開場白；第一點、第二點、最後總結，要有排序和層次；或者用PREP模式：Point（重點）、Reason（原因）、Example（例子）、Point（重申重點結論）。 三之法則：剛才提到Steve Jobs，他其中一個很著名的演說是在史丹福大學畢業禮上，當時他說了三個故事。為甚麼不說四個呢？原來當我們傳達訊息，凡多過三點我們的大腦就開始記不住之後的內容。因此家長可以訓練小朋友，叫他說某一件事時「最多只說三點」，三點還有個好處是幫助控制表達的時間。 強調和聆聽者的關係：簡單來說為甚麼我說的話，對方一定要留心聆聽呢？舉例：兒子喜歡玩Minecraft，想和媽媽分享Minecraft有多好玩。如果小朋友只着意說操作技巧，媽媽一定聽不明白，要是改以媽媽聽得明白的方式來說明，那就不同了。這些懂得分辨的技巧，目的就是令聆聽者被吸引注意，想聽他說的話並且理解。

（圖：陳仲樑）



文：劉佩樺 圖：陳仲樑、受訪學校提供

相關文章｜提升說話能力｜3項說話技巧優點與學習目標 家長要識按齡訓練+培養技巧部署面試