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提升說話能力｜3項說話技巧優點與學習目標 家長要識按齡訓練+培養技巧部署面試

親子
更新時間：07:15 2026-06-16 HKT
發佈時間：07:15 2026-06-16 HKT

提升說話技巧｜朱自清《說話》一文：「說話並不是一件容易事。天天說話，不見得就會說話；許多人說了一輩子話，沒有說好過幾句話。」一語道破說話之難。升學面試可說是說話的極致演繹，想突圍而出，關鍵就是技巧。近年不論升小或升中面試都着重「演說」及「Show and Tell」（展示與分享）能力，家長有想過如何訓練孩子「講好話」嗎？一切精良，源於鍛煉，這些說話技巧不止有助於入學，更能增強孩子的自信及應變能力，將來升讀大學或工作都能繼續應用，成為他們的人生裝備之一。

提升說話技巧｜說話訓練 由朗誦啟蒙 

對大部分家長來說，成長階段關於說話的訓練，相信只有中、英語朗誦（早年成績好的同學才會被選中參加），「香港學校朗誦節」仍然是每年中小學熱鬧的競賽場，相信各位記憶猶新。時至今日，朗誦已不算新鮮事，小學生還會參與演說及Show and Tell，究竟這三項講求表達能力的活動，箇中有何分別？

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

一圖看懂3項說話技巧

  朗誦 演說 Show and Tell
優點 鍛煉咬字、停頓、語調 學習內容結構、肢體動作 訓練觀察力與判斷力
目標 以聲音技巧如語氣、節奏和情感詮釋文本 透過邏輯論證分享觀點或故事，感染聽眾。 展示物品或敘述事件，並說出其意義
表達 背誦指定作品 有綱領也可現場調整 可依實物或照片先想好內容
表達 互動性低，主要單向表達。 着重現場交流 對追問會作出回應

 

（示意圖 / AI生成圖）
（示意圖 / AI生成圖）

家長要知：各種說話訓練要按齡進行

由於三種說話技巧的訓練方法完全不同，建議家長可依照子女年齡、能力及目標作培養，比如幼稚園面試較少考核正式的Show & Tell，但升小面試特別是私校直資，就老是常出現「眼前物品，請選一件來介紹」或「請介紹你帶來這本書有何吸引？」等問題。

年齡 優先培養 
K2–K3 Show and Tell：掌握介紹事件細節及物件特徵  
P1–P3  演說基礎：如看圖說故事、新聞分享    
P4–P6 演說進階：由開始 + 理由 + 舉例 + 總結
中學 即席演說 + 辯論：學習小組討論以應付DSE口試

 

（AI生成圖片）
（AI生成圖片）

特別的朗誦技巧

朗誦可說是一場藝術表演，講究「情、氣、字、聲」四項元素，情是以情運氣，氣是氣沉丹田，字是以字行腔，而聲需要字正腔圓。朗誦者必須背熟誦材，運用各種聲音技巧，從而產生強烈的感染力。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）


文：劉佩樺  圖：資料圖片
 

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