不求分數華德福教育 專注力不足原來是「睡眠負債」｜《親子王》新一期精選內容

教育是每一代家長都關心的事，如果子女到了外地升學，除了關心其學業進度，更會想念在遠方生活的孩子，希望彼此感情仍然緊密，升學顧問溫馨提示當中需要注意的，其實是社交媒體。此外，本地除了傳統教學模式外，還有漸為家長熟悉的華徳福教育，花園華德福學校（Garden House Waldorf School）已經踏入第18年，《親子王》走訪了創辦人彭潔玲（Cannie Pang）。

用規律與藝術 發揮孩子潛能

100多年前，由奧地利教育家、人智學始創人魯道夫．施泰納（Rudolf Steiner）所創立的教育模式：華德福教育，主張依循孩子的生命本質和發展階段來安排課程，強調身、心、靈平衡。花園華德福學校（Garden House Waldorf School）創辦人彭潔玲（Cannie Pang），由自家孩子需要出發，到逐步創辦Garden House，悠悠18載，為孩子闖出了新天新地。

花園華德福學校創辦人彭潔玲（Cannie Pang） （圖片來源：《親子王》）

Cannie在2008年創辦了Garden House，從親子班開始至今，回想創校初心，她強調不但沒有改變，而且更清晰貼地。「Garden House成立時，香港幾乎沒有人聽過華德福教育，一步一步走到今天有幼稚園、小學，也有六年級的孩子準備升中，在這個自由空間，不止是我的孩子和學生得到一個真正被看見、被溫柔對待的機會，因為華德福傳授的不止是知識，核心價值是陪伴一個人成長。」

（圖片來源：《親子王》）

隨着學校成長，家長也有所改變，今天的家長已明白，與其追求功能性，不如追求心靈安逸，這是Cannie樂見的轉變，尤其Covid結束後，更多了家庭來表示「真的很想有一個轉變」。「情緒問題已經成為全球的頭號警號，Covid期間一家人差不多24小時困獸鬥，充滿壓逼感，精神狀況怎不受影響？家長主動來查詢，因為華德福追求身心靈的平衡。」

（圖片來源：《親子王》）

想了解更多花園華德福學校的故事，就留意今次《親子王》「封面故事」的詳細報道。

認識外國新生代社交媒體

一直對英國升學經驗豐富的英識教育升學顧問Iris Cheung，本身也是媽媽，因此常分享育兒之道。面對不少家長因為孩子飛到地球另一端，彼此的溝通越見疏離，Iris 提醒家長：有沒有留意子女所使用的社交媒體呢？總不能他們已經轉戰Instagram和近年崛起的Threads，而自己卻停留在WhatsApp或微信的世界，至於，Facebook雖被公認為「老人家用的社交媒體」，但不代表它毫無價值，因為各地的大學都有官方或非官方的家長群組，家長仍然可在裏面交流一些有用信息，是減輕焦慮的重要渠道，因此仍然可保留應用。

升學顧問Iris Cheung

Instagram是Gen Z和Alpha最常用的平台之一，而Threads亦吸引大量年輕人分享即時想法和生活點滴。家長不妨開設賬戶，追蹤年輕人當下的熱門話題，從中多加了解他們，這會比每天追問「食咗飯未」有效得多。Iris認為家長認識這些社交媒體，不是要成為「網絡監工」，而是要消除資訊差距，建立更平等的親子溝通橋樑。

保良局錦泰小學3尖子 「不靠死讀書！天資只是起點。」

在成績表上，他們是名列前茅的常客；在球場與舞台上，他們同樣揮灑自如。很多人或會好奇，這些「尖子」是否天賦異稟，才能樣樣兼顧、科科高分？保良局錦泰小學三位學生 —— 曾柏軒、程頌兒及許樂媛，於今期《親子王》分享了他們的學習心得、時間管理秘訣，以及在挫折中成長的故事。從他們的經歷中可見，天資或許是起點，但真正讓他們脫穎而出的，是自律、堅毅與熱情。

（圖片來源：《親子王》）

專注力不足還是「睡眠負債」? 了解孩子是否有校園疲勞症候群

每逢考試季節或新學期伊始，總會遇到不少神情焦慮、眉頭深鎖的家長。他們帶着孩子進來，第一句話往往不是關於傷風感冒，而是壓低聲音，語帶恐懼與不安地問：「張醫生，老師說他上課總是『遊魂』，做功課又坐唔定，小動作多多，他是不是患了ADHD（專注力不足 / 過度活躍症）？」我看了一眼坐在診斷椅上、雙眼掛着淡淡黑眼圈、正不安地晃動雙腿的孩子，轉頭問家長一個最簡單、卻也最常被忽略的問題：「他昨晚幾點睡覺？早上幾點要起床？」然後算一算，原來每天只睡了六、七個小時。兒科醫生張傑告訴各位家長，這孩子可能根本不需要服過度活躍症的藥，他需要的是償還那疊疊高起的「睡眠負債」。

（圖片來源：Shutterstock）

想了解更多「封面故事」、本期的其他升學教養內容及假日有何親子好玩推介，即掃描《親子王》網頁（https://www.stheadline.com/parenting/親子）參閱更多。

新一期《親子王》現已出版，於各大7-11及OK便利店有售！

《親子王》第830期

發售日期：5月28日（星期四）

銷售地點：各大OK便利店及7-Eleven