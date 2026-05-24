沙頭角南涌好去處 親子悠閒秘境遊5大推介 全港獨有海神龍王廟/生態導賞團/荔枝木窯燒雞

小朋友相信對《西遊記》、《封神榜》及《三國演義》等中國經典傳說及故事都不陌生，故事中的海龍王、觀音娘娘、關羽等，更與民間風俗有深厚連繫。在新界北沙頭角附近的南涌，不止景色寧靜優美，更有不少特色廟宇，讓小朋友探索文化歷史，有機會對這些傳奇主角有更深認識。

沙頭角南涌好去處推介1：天后宮 + 海神龍王廟 全港獨有廟宇

香港作為沿海城市，昔日漁業興旺，供奉漁民守護神的天后廟，遍布港九新界及離島。位於南涌岸邊的天后宮是全港唯一擁有上、下兩層的天后宮，多年前只是路旁的小神壇，直至上世紀90年代建成正式建廟，廟宇旁邊附有觀音堂，香火鼎盛。附近村民均會到此祈求風平浪靜、平安富足。

客家人信奉天后和觀音，南涌都建有廟宇， 保祐區內居民平安。（圖片來源：《親子王》）

天后宮下層則是香港少有的龍王廟，供奉鎮海龍王和四海的龍王，供人祈求風調雨順。即使沒有特別宗教信仰，也可前來欣賞中華文化，兼遠眺沙頭角海內的鴉洲景色，觀賞鷺鳥飛行捕食的姿態。

龍王廟可飽覽沙頭角海美景，廟前桌椅供「龍王」專用，記住不要亂坐呀！（圖片來源：《親子王》）

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南涌天后宮

前往方法： 於港鐵粉嶺站乘搭56K小巴至「南涌」站，下車即達。

沙頭角南涌好去處推介2：南涌協天宮 歷經7年翻新重開

早於300年前，很多客家人移居本港，輾轉在沙頭角一帶落腳，並以務農為主，開墾梯田耕地，落地生根。南涌共有五姓客家村，包括楊屋、鄭屋、羅屋、李屋及張屋。而協天宮雖然在鄭屋村但亦是其餘四村村民主要祭祀中心，每年關帝誕都極為隆重其事舉行大型祭祀活動，亦是10年一屆的南鹿社太平清醮舉行地點，是團結南涌及鹿頸九條客家村的重要媒介。

寺廟歷史可追溯到明朝末年，昔日只是鄉間簡樸小廟，如今已變成金碧輝煌的殿堂。（圖片來源：《親子王》）

廟宇初建於清朝，後來於60年代重建，最近歷經七年修復工程，終於去年重新開幕。廟內新舊神像並列，各有特色，所有石刻壁畫、龍柱雕刻及天花木雕等都聘請佛山及台灣工匠特別製作，巧奪天工，值得細看。

沙頭角的村落組成「十約」，「約」有聯盟的意思， 南涌便屬於「十約」中的第8約「南鹿約」。（圖片來源：《親子王》）

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南涌協天宮

開放時間：08:00 - 17:00

前往方法： 離開南涌天后廟後，朝對面的南涌兒童遊樂場走約10分鐘，即可看到南涌協天宮關帝廟。

沙頭角南涌好去處推介3：蘆葦花開生態教育導賞

由於社會工業轉型，曾於南涌居住的村民大多已遷出或不再務農。「蘆葦花開生態教育基金」（下稱「蘆葦花開」） 於2020年成立，致力保育香港鄉郊的自然生態及歷史文化，其重點工作為營造位於南涌的生態社區，推動永續生活實踐。

南涌美景處處，猶如一幅山水畫。（圖片來源：蘆葦花開生態教育基金）

南涌自20年前開始復耕，發展出不同耕種方式的農場，近年「蘆葦花開」積極與村民合作，舉辦不同工作坊及導賞活動，5月會推出「耕作南涌訪農場」，走進三個南涌農場，分別是「蘆葦花開」的竹頭下共耕疏菜農場、結合教育與耕種的「自心田」，以及順應自然旣種果樹也種稻米的「種野山珠」農場，從中認識和體味香港農耕的一些面貌，並有機會在自心田享用茶點。此外5月下旬另會舉辦「南涌六村遊」，帶領大家遊覽南涌各處，路程平坦，適合首次遊覽南涌的大、小朋友。

遊覽南涌各處，中途在 「蘆葦花開」活動平台休息。（圖片來源：蘆葦花開生態教育基金）

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「蘆葦花開」導賞團

對象：5歲以上

報名：www.pnecnamchung.org / FB@pnecnamchung

如參與人數達7人以上，將安排來回粉嶺至南涌小巴。如參與人數為4 - 6人，則參與者須自行往返；而主辦方將於活動進行時，現場退款$40。

耕作南涌訪農場

日期：5月24日

時間：14:30 - 17:30

費用：$250 / 位（2人同行；正價 $300 / 位）

南涌六村遊（包午餐）

日期：5月25日

時間：10:30 - 14:30

費用：$350 / 位（早鳥 / 2人同行；正價$400 / 位）

沙頭角南涌好去處推介4：鹿頸槍堡山 俯覽南涌鹿頸

南涌地勢平坦，要遊覽紅樹林、蘆葦床、泥灘、水塘、低地農地、五姓客家村：楊屋、鄭屋、羅屋、李屋及張屋等並不需攀山涉水。但如果想由高處俯瞰南涌鹿頸美景，年紀較大的孩子可視乎體力，與爸媽嘗試登上鹿頸槍堡山。從南涌的海岸，隨着昔日抗日遊擊隊的蹤跡，走到香港抗日的最早基地。

鹿頸槍堡山是香港抗日的最早基地。（圖片來源：《親子王》）

沿路會經過復耕重生的土地，攀上村民被逼建堡抗敵的山路，尋找二戰日軍機槍堡和戰壕的遺跡。勞動過後，可在山上俯覽南涌鹿頸的秀麗山水景色。注意部分路段頗為陡峭且狹窄，兼無遮擋，適合有一定行山經驗和體力人士。

登上山頂可俯覽南涌鹿頸的山水。（圖片來源：《親子王》）

鹿頸槍堡山

前往方法： 鹿頸茶座旁樓梯拾級而上，走約10多分鐘便可以看到第一座機槍堡。（山上遍布戰壕，而且山路多碎石，走時須注意安全）

沙頭角南涌好去處推介5：南涌星嶺會 荔枝木窯燒雞

遊覽南涌邊走邊看，大慨需要半天才把重要景點都逛透。在旅程完結前，自然要找個地方醫肚休息。位於沙頭角南涌 （鹿頸路旁） 的星嶺會可說是一家人或相約親朋好友郊遊後的美食首選。星嶺會午餐提供馳名荔枝木燒雞，炒粉麵和小菜，但由於食材須提早準備，故最好事先預約。晚上亦提供燒烤或私房菜，人多可包場享用。附近有漁塘景致，黃昏景色優美，遊歷鄉郊後在客家村落品嘗風味小菜，盡享獨特用餐體驗。

餐廳附近有漁塘景致，亦可釣魚，詳情可向店家查詢。（圖片來源：《親子王》）

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南涌星嶺會

地點：沙頭角南涌 （鹿頸路旁）

查詢及預訂：6696 3077

前往方法： 港鐵粉嶺站乘小巴56K於鹿頸路，近鹿頸黃屋下車。

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