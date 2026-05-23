太古糖145周年活動免費派400包糖 經典糖車巡遊送方糖公仔/迷你環保袋/迷你相機/麻雀套裝｜親子好去處

無論是大家族或是小家庭，家中廚房定必有「柴米油鹽醬醋茶」，還有糖。甜甜蜜蜜的糖為食物增加幸福的味道，也為人類帶來能量。產糖145周年的太古糖為慶祝生日，特別以「一點糖，繼續衝」為年度主題，於5月份大搞慶祝活動，頭炮將會於今日（23日）銅鑼灣東角道設置「太古糖145周年 Sugar Chair」，免費派發400包糖予參加遊戲的市民；5月28日至6月1日亦會有經典糖車巡迴、免費派太古糖145周年禮品及滋潤特飲等活動，活動期間更有機會得到迷你環保袋迷你相機、方糖公仔及麻雀套裝等。即睇活動詳情，齊齊去免費攞糖。

免費派糖！太古糖145周年限定禮品+活動

太古糖踏入145周年，今年以「一點糖，繼續衝」為年度主題，於5月份推出多個活動免費派糖！於5月23日率先於銅鑼灣東角道設置「太古糖145周年Sugar Chair」，大家可以坐在由經典方糖組成的梳化上打打卡，完成簡單任務更可以獲得太古糖145周年限定金句咖啡糖包或迷你環保袋一個。

（圖片來源：太古糖）

於5月28日就會在品牌歷史起點 — 鰂魚涌糖廠街舉行「太古糖 145 周年經典糖車」首航禮，以復古車身設計的經典糖車之後會遊走香港，將甜蜜補給送到香港不同角落。當日還會有樂隊晚安莉莉帶來「打氣 Mini Concert」，現場亦設有「一點糖吧」飲料站，派發限定特飲及145周年限定禮品。於5月29日至6月1日期間，經典糖車將繼續走訪中環、尖沙咀、銅鑼灣及旺角等人流熱點，到時只要做足任務，即有機會換領「一點糖吧」限定飲品或145周年限定禮品；如於現場拍照並上載至個人Instagram，更有機會換領指定周年禮品呢！

（圖片來源：太古糖）

點擊圖片瀏覽活動詳情：

活動期間，大家還有機會獲得不同的145周年限定禮品，包括限定金句咖啡糖包、迷你環保袋、環保袋、迷你相機、方糖公仔及麻雀套裝等，想要就要留意官方社交平台公布喇！

（圖片來源：太古糖）

「太古糖 145 周年 Sugar Chair」

日期：2026年5月23日（星期六）

時間：14:00 - 16:00

地點：銅鑼灣東角道街頭

內容：Sugar Chair打卡裝置、145 周年主題展示及現場互動、免費派發限定禮品



「太古糖 145 周年經典糖車巡迴」

日期：2026年5月23日（星期四）

地點：鰂魚涌糖廠街（PCCW Tower 旁）

時間：12:00 - 14:30

內容：啟動儀式、Sugar Chair 打卡裝置、晚安莉莉「打氣 Mini Concert」、人氣 YouTuber 現場互動、「一點糖吧」限定飲品及周年禮品換領

太古糖145周年經典糖車巡迴

日期：5月29日至6月1日

時間：12:00 - 16:00

5月29日 中環皇后大道中（中環中心附近）

5月30日 尖沙咀海防道

5月31日 銅鑼灣廣場一期

6月1日 旺角朗豪坊正門外

內容：「一點糖吧」限定飲品及周年禮品換領、145 周年主題展示及現場互動

相關文章｜長洲太平清醮｜平安包限量公仔鎖匙扣6款自選「餡料」萌爆 坐香港快運一方法免費得到